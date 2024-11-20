Многие эксперты полагают, что в последние несколько лет мы становимся свидетелями стремительного замедления технологического прогресса. Процессоры с трудом прибавляют по 10% за два года, но даже это преподносится как настоящий рекорд, тогда как видеокарты упрямо топчутся на месте уже несколько поколений. Эксперты твердят о необходимости прорыва в сегменте настольных процессоров, тогда как другие уверяют, что видеокарты представляют собой бутылочное горлышко, снижающее потенциал игровых ПК.

К какому выводу вы бы не склонялись, всегда есть люди, которые объяснят вам преимущества того или иного продукта. Если с процессорами всё довольно сложно, то сегмент видеокарт представляет собой благоприятную почву для фантазии. Руководство NVIDIA каждые два года совершает технологическую революцию, но в реальности никаких заметных изменений не происходит. Лиза Су обещала нам самую лучшую графику ещё в 2019 году, а с тех пор глава AMD так и не продвинулась в плане реализации амбициозного плана. Очевидно, что маркетологи у красных работают очень плохо, ведь часто видеокарты здесь быстрее и дешевле аналогов. А между тем именно NVIDIA контролирует большую часть рынка, продолжая зарабатывать за счёт рядовых геймеров, фактически вводя в заблуждение миллионы людей по всему миру.

Сегодня мы рассмотрим основные методы, которые используют производители, а также изучим тесты некоторых видеокарт на канале NJ Tech. Автор взял Radeon RX 6600 и Radeon RX 7600, а после попытался сравнить их конечную производительность. И вот здесь мы сталкиваемся с первым маркетинговым ходом, ведь Radeon RX 7600 не может считаться наследницей Radeon RX 6600. Видеокарта актуального поколения должна была прийти на замену более скоростных решений, но по разным причинам стала соперничать с не самой быстрой Radeon RX 6600. Тесты доказывают, что между графическими чипами наблюдается значительная разница, достигающая 15%. Иногда разрыв ещё больше, а в целом всё это полностью укладывается в логику, ведь примерно на столько же быстрее и Radeon RX 6650 XT. Пожалуй, именно наследницей этой видеокарты стала Radeon RX 7600, проблема лишь в том, что новинка оказалась не способна предложить заметный рост, поэтому маркетологи используют наиболее удачное для AMD сравнение. Если поискать в сети тесты Radeon RX 6650 XT, то можно убедиться в том, что она примерно равна Radeon RX 7600, ну а ценовая политика в российской рознице отлично отражает реальное положение вещей. Как видите, Radeon RX 6600 стоит намного дешевле, ну а две более скоростные видеокарты обойдутся на 7 тысяч рублей дороже. С таким же успехом Radeon RX 7600 можно было бы сравнить с ещё более старой видеокартой, но в данном случае нужно признать, что маркетологи AMD даже не приблизились к фантазии своих коллег из NVIDIA.

Обратите внимание, в продаже есть две видеокарты: GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 4060 Ti. Разница в цене между ними достигает 3 тысячи рублей, но дело даже не в этом, ведь тесты доказывают, что обе примерно равны по своим характеристикам. Но всегда можно провести правильные тесты, получив совсем другие результаты. Итак, GeForce RTX 4060 Ti получила не только новую архитектуру, но и доступ к технологии масштабирования третьего поколения. DLSS 3 лучше справляется со своими задачами, что выражается в сниженном количестве артефактов изображения и более высоком фрамрейте. Но и это не всё, что могло прийти в светлые головы маркетологов NVIDIA. Для того чтобы доказать преимущество GeForce RTX 4060 Ti над GeForce RTX 3060 Ti, тесты приводились в активной DLSS 3 на первой и без включённой технологии масштабирования на второй. Результат оказался ошеломляющим, ведь GeForce RTX 4060 Ti легко обошла видеокарту прошлого поколения с двукратным отрывом. На самом же деле обе почти не отличаются друг от друга, а также имеют всего 8 Гб памяти. Поскольку такие видеокарты заточены под разрешение 2К, то владельцам постоянно приходится играть с натирками, ну а маркетологи о такой особенности в рекламных роликах упомянуть забыли.

Ещё более комичная ситуация наблюдается, если сравнивать GeForce RTX 3060 с GeForce RTX 4060. Здесь разницу можно заметить только в том случае, если создать для этого идеальные условия и выбрать правильные игры. Мало того, иногда даже это не помогает, ведь старая GeForce RTX 3060 отказывается сдаваться. Маркетологи рисуют красивые графики и используют проверенную тактику с жонглированием технологией масштабирования. GeForce RTX 3060 может предложить DLSS 2, ну а DLSS 3 стала отличным инструментом в руках маркетологов. Не забывайте, что GeForce RTX 4060 ещё и получила 8 Гб памяти, тогда как GeForce RTX 3060 может похвастать 12 Гб GDDR6. Для запуска игр в разрешении 1080р такое количество не требуется, но налицо очевидная экономия. Видеокарта нового поколения слега быстрее, но всё остальные её характеристики существенно ниже. Например, вместо 192-битной шины используется 128-битная, ну а всё это позволило NVIDIA снизить затраты, получая прибыль в самом массовом сегменте.

На самом деле подобных маркетинговых проделок на рынке множество. Производители идут на различные ухищрения, ведь требуется продавать миллионы единиц продукции ежегодно. Если честно говорить потенциальным потребителям, что новая видеокарта ничем не отличается от старой, то продажи обрушатся. Ну а за счёт правильного маркетинга удаётся получать стабильный доход, используя для этого лёгкую манипуляцию цифрами и условиями тестирования. Скорее всего, GeForce RTX 5060 не станет прорывом, но судить об этом слишком рано. Эксперты полагают, что видеокарты следующего поколения будут более требовательными к питанию, за счёт чего смогут принести геймерам долгожданный прирост быстродействия. Или нет, ведь инсайдеры часто ошибаются, а релиз GeForce RTX 5060 состоится не раньше второй половины весны 2025 или даже начала лета.



