Среди наших читателей несомненно есть пользователи, у которых беспроводной интернет дома появился больше пятнадцати лет назад. Так вот, в те времена можно было обойтись простеньким роутером с одной антенной и довольно низкой пропускной способностью. К примеру, в те далёкие времена я купил D-Link Dir 300, обеспечивающий стабильные 100 Мбит/с с минимальными потерями. Сигнал добивал в самые отдалённые уголки квартиры, а потери оказывались минимальными. Не самый продвинутый ноутбук, который подключался по Wi-Fi с расстояния около 10 метров, выдавал стабильный сигнал и даже не думал отключать интернет. При этом сигнал проходил через несколько бетонных стен, благополучно доходя до адресата. В какой-то момент скорость домашнего интернета стала увеличиваться, что вынудило перейти на более качественный и дорогой роутер, но в данном случае такие подробности не имеют значения.

Суть сводится к тому, что сегодня обеспечить стабильный сигнал роутера в многоквартирном доме крайне сложно. Стоит вам отойти от роутера на 5 метров, как начинаются масштабные потери. Количество полосок в строке состояния Wi-Fi стремительно падает до нулевых значений, но решить проблему крайне сложно даже при помощи более дорогого оборудования. Что примечательно сложности возникают далеко не у всех. Например, есть у меня знакомый, который живёт в двухэтажном доме. Квартира выше пустует, тогда как из соседей осталась только бабушка, которая даже не знает о существовании компьютера. Так вот, мой знакомый прекрасно себя чувствует, имея бюджетный роутер производства TP-Link, который обеспечивает ему стабильные 100 Мбит/с по беспроводной связи. Ещё лучше дела идут у владельцев частных домов, ну а разгадка кроется в огромном количестве помех, встречающихся в многоквартирных домах.

Многие полагают, что помехи генерируют только другие роутеры. Именно поэтому эксперты советуют покупать устройства, имеющие сразу два диапазона частот. Решение хорошее. У меня такой роутер появился достаточно давно. Первое время проблема с потерями и высокими помехами со стороны соседей стала не такой заметной, но радость была недолгой. Так, через несколько лет все соседи обзавелись прокачанными роутерами, что уровняло всех жильцов в статусе. Назвать мой беспроводной интернет медленным я не могу, поскольку скорость стабильно выше 100 Мбит/с. И всё же, когда вечером с работы приходит больше людей, можно заметить снижение качества связи. Особенно проблема становится явной на выходных, но действительно эффективных решений почти нет. В сети можно встретить предложения о покупке более мощных роутеров. Пожалуй, это мы уже проходили. Как только мощный роутер появится у вас, через время аналогичные устройства купят и другие жильцы многоквартирного дома. А между тем на качество сигнала влияют микроволновые печи, холодильники и многие другие электроприборы.

Мало того, есть разница в пропускной способности бетонных и кирпичных стен. В сети пишут, что последние не так сильно влияют на сигнал, но переезжать только ради этого довольно странно. Один мой приятель решил данную проблему при помощи трёх усилителей сигнала. Устройства размещаются при входе в комнаты, позволяя направить сигнал напрямую от роутера в коридоре. Стал ли сигнал после этого лучше, сказать сложно, но есть и более эффективный способ решения данной проблемы. Во время ремонта в моём доме строителям была поставлена задача проложить высокоскоростной кабель через всю квартиру. В результате в каждой комнате в нужном месте появилась розетка, позволяющая подключать компьютер или ноутбук к проводному интернету. Подключение идёт прямо к роутеру, а в результате потеря сигнала отсутствует. На компьютере в комнате фиксируются максимальные 300 Мбит/с, а примерно такие же показатели выдаёт и ноутбук в другой комнате. Мобильные телефоны обходятся беспроводным подключением, ну а в результате нормальный интернет появился по всему дому. Противоположный пример, есть у меня знакомый, который установил роутер в свою рабочую комнату. Поскольку она находится в самом углу квартиры, а кухня располагается на другом конце, то телевизор на кухне отказывается ловить беспроводной интернет.

С моей помощью проблема была решена покупкой приёмника Wi-Fi для компьютера. Роутер переставили в коридор, но очень часто вместо поиска более эффективного решения люди предпочитают мириться с обилием повсюду валяющихся проводов. Так, от роутера может идти соединение с одним или двумя компьютерами, расположенными в разных комнатах. Один мой знакомый заявил, что его не устраивает качество работы устройства Wi-Fi на материнской плате, но в этом случае можно посоветовать только более качественный продукт. В загородном доме моего знакомого мы установили сложную систему из проводных усилителей сигнала. Пространства для манёвра было много, ну а главная задача заключалась в том, чтобы обеспечить беспроводным интернетом летний домик, который находится на расстоянии 20 метров от роутера. Если у пользователя есть деньги и желание что-то изменить, то всегда можно придумать способ усиления работы сигнала. В сети продают мощные усилители, которые запрещены законом во многих странах. С таким оборудованием я никогда дела не имел, но отзывы в основном позитивные.

Практика показывает, что более эффективно использовать проводное подключение для ПК. Проложить кабель можно даже после завершения ремонта, поскольку он легко помещается под плинтус. Потребуется просверлить несколько отверстий, где расположится умная розетка. Скачивать игры размером 100 Гб после этого мне стало намного приятнее, а главное не пришлось менять роутер и использовать сомнительные способы усиления сигнала. Такая система работает уже много лет и пока не давала сбоев. Если у вас есть свои методы борьбы с плохим сигналом роутера, пишите о них в комментариях. Старайтесь писать понятным языком, поскольку нас не всегда читают продвинутые пользователи, способные вносить сложные настройки в роутер и соединять сразу два таких устройства в общую сеть.