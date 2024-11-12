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Bublik1
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
Официальной информации на этот счёт студия CD Projekt Red не даёт

Многие наши читатели знают о проблемах, которые вызвал релиз Cyberpunk 2077 для польской студии CD Projekt Red. Судя по всему, разработчики не провели достаточно тестов, а в итоге геймеры получили крайне сырой продукт. Начались массовые возвраты, а Sony даже исключила Cyberpunk 2077 из списка доступных проектов для новой консоли. Исправить положение удалось спустя полтора или даже два года, ну а релиз крупного дополнения позволил студии реабилитироваться. Одновременно с этим стало известно о планах вернуться к истокам. Именно так, ведь уже больше года CD Projekt Red работает над The Witcher 4 (проходит под внутренним кодовым названием Polaris). Инсайдеры публикуют самые различные слухи, ну а официальные представители не слишком балуют геймеров новостями. 

При этом поляки пытаются заигрывать с фанатами, делая довольно разочаровывающие намёки. Сообщалось, что на этот раз речь будет идти о совершенно новой саге, главную роль в которой исполнит малоизвестный или даже неизвестный ранее геймерам персонаж. Утверждается, что даже если Геральт из Ривии и появится в сюжетной линии, то это будет скорее дань уважения, чем полноценная роль игрового персонажа. На профильных сайтах пишут, что очень часто такая стратегия в кинематографе оказывается провальной. Фанаты хотят увидеть старую гвардию и плохо принимают главных героев, которые никак не связаны с основным сюжетом прошлых серий. Похоже, роль Геральта действительно будет незначительной, о чём рассказал Даг Кокл. Напомним, именно этот человек озвучивал непобедимого ведьмака в оригинальной трилогии. Так вот, Даг признал, что приступит к озвучиванию своего персонажа, но не стал обнадёживать читателей. Он подтвердил, что Белый волк не станет главным героем саги, ведь на этот раз сюжет сосредоточится вокруг других персонажей. 

По словам Кокла, он пока даже не видел сценарий, поэтому может не врать журналистам. Предполагается, что процесс озвучки стартует в 2025 году, ну а поскольку данное событие уже не за горами, то появляется всё больше самых различных утечек. Например, не так давно об участии в проекте Polaris сообщил ещё один британский актёр. Джейк Ламперт будет занят озвучкой персонажа по имени Бранко, но инсайдеры так и не смогли выяснить, идёт ли речь о второстепенном или же главном герое саги. Ламперт также указал, что возьмётся за работу в 2025 году, ну а это подтверждает ранее курсирующие утечки, в которых указаны сроки начала озвучки и переход к финальным этапам создания игры. Если верить официальным лицам, то The Witcher 4 станет крупным экспериментом студии. CD Projekt Red планирует расширить игровую вселенную, но насколько активно в данном случае будет использоваться материал первоисточника (литературного произведения Анджея Сапковского), знают только несколько человек. Ходят слухи, что руководство не показывает сценарий даже команде разработчиков, поскольку опасается массовых утечек. Вместо работы над полным сценарием команде дают строго распределённые задачи, выполнение которых приближает день официального релиза. Разработчики упрямо заявляют, что речь идёт о полноценной трилогии, которая не может считаться продолжением оригинальной саги. И всё же, кроме The Witcher 4 студия работает ещё над несколькими проектами.

Кроме продолжения трилогии поляки работают над несколькими другими видеоиграми. В портфолио CD Projekt Red значится проект во вселенной Cyberpunk 2077, но здесь также неясно, по какому направлению пойдёт дальнейшее развитие сюжета. Кроме того, студия работает над несколькими секретными проектами, но инсайдеры пишут, что это скорее наброски, чем нечто серьёзное. Причина в том, что приблизительно 65% сотрудником CD Projekt Red было переброшено на разработку The Witcher 4. Известно, что игра не будет уступать по масштабам прошлым проектам студии. В основу её ляжет игровой движок Unreal Engine 5, что позволит снизить количество ошибок во время релиза. А вот хороших новостей о дате релиза пока нет. Некоторые инсайдеры пишут, что по хорошей традиции продолжение знаменитой саги появится в продаже к концу 2026 года. Есть и более мрачные прогнозы, свидетельствующие о возможном переносе релиза на 2027 год. Не исключено, что пока точной даты не знает даже руководство CD Projekt Red, ну а фанатам остаётся только собирать утечки по крупицам. Так, наиболее реалистичной версией, вокруг которой сосредоточится сюжет новой трилогии, считается использование персонажа Цири. Ведьмачка идеально вписывается в свою роль и интересна геймерам обоих полов. Увы, но у разработчиков в итоге могут оказаться другие планы. 

#cd projekt red #видеоигры #the witcher 4
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CD Projekt Red нашла актера для нового персонажа в The Witcher 4
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