Что любопытно, именно такой статус должна была получить Украина в рамках переговоров 2022 года

Несколько дней назад сообщалось, что сразу же после оглашения официальных итогов выборов президента США Трамп провёл несколько важных телефонных разговоров. В прессе сообщали, что новый глава Белого дома связался с Зеленским, а вчера стало известно, что он также позвонил В. Путину. О чём конкретно беседовали президенты, сказать сложно. Информации на этот счёт нет. СМИ сообщают, что при разговоре с Зеленским присутствовал Маск. Якобы, миллиардер заверил украинские власти в том, что спутниковый интернет отключаться не будет, но в целом и на этот счёт данных слишком мало. Обе стороны темнят, а значит существуют противоречия, о которых знать принято только нужным людям.

Как бы то ни было, но волна уже пошла. Неясно, насколько долгими будут переговоры, но после официального вступления в должность президента Трамп получит больше возможностей, а значит боевые действия могут завершиться уже в 2025 году. Противоречий пока слишком много, но крайне любопытные заявления можно услышать из уст европейских политиков.

Похоже, здесь царит полнейший хаос. Макрон настойчиво требует передать украинской стороне побольше дальнобойных ракет, тогда как значительная часть лидеров старается побыстрее забыть о конфликте. Тема становится всё более токсичной, и многие политики понимают, что наступает самое удобное время для выхода из игры. Поддержка Зеленского и так затянулась, но некоторые страны просто не могут себе позволить такие вольности.

Например, в Польше пытаются найти оправдание своим поступкам. Так, в прессу вбрасываются весьма неожиданные тезисы. Оказывается, после начала СВО моральный уровень польских военнослужащих сильно снизился. Бойцы опасаются, что их отправят сражаться с русскими, а в целом общество склоняется к мирным инициативам. Также звучат и прямые обвинения в адрес украинского руководства. Например, от Зеленского требуют признать некоторые исторические факты, что в данном контексте невозможно. Современная украинская власть всю свою идентичность выстраивала на нескольких исторических личностях типа Бандеры. Приход с поклоном в Варшаву будет означать, что украинская идентичность строилась на ложных кумирах, руки которых по локоть в крови. Допустить такого расклада Киев не может, и это прекрасно понимают в Польше, поэтому ставят перед Зеленским нереалистичные цели.

Существуют и другие противоречия, но особенно интересно себя ведёт Шольц. На прошлой неделе канцлер отправил в отставку нескольких министров. В качестве причины называлось нежелание оказывать финансовую и военную помощь Украине. Глава правительства уверен, что Германия должна выполнить все обязательства, тогда как другие члены кабинета министров полагают, что сегодня самое время оставить Зеленского без финансирования. Как и в какой мере Шольц планирует давать Украине деньги, пока неясно, но всё идёт к тому, что и сам канцлер склоняется к мирным переговорам. Недавно он заявил, что готов позвонить российскому президенту, а вчера и вовсе разразился неожиданной риторикой. По данным издания Responsible Statecraft, в рамках встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, глава правительства ФРГ заявил, что было бы неплохо добиться для Украины нейтрального статуса. Он указал на опыт Финляндии, который позволял этой стране не быть вовлечённой в конфликты, оставаясь лояльной НАТО и СССР.

Шольц полагает, что принять в НАТО Украину можно будет только со временем, а полную безопасность стране может гарантировать только нейтральный статус. Немецкие журналисты пишут, что не прошло и недели с момента оглашения итогов выборов в США, а европейские лидеры уже отказались от идеи о безоговорочной победе Украины. Ещё совсем недавно элиты Старого света утверждали, что мир может быть заключён только на условиях Киева, но сегодня спокойно рассуждают о неких инициативах, даже не посоветовавшись с Зеленским. Что любопытно, ещё до начала СВО российская сторона предлагала США и другим заинтересованным сторонам дать Украине нейтральный статус. Мало того, в ходе переговоров 2022 года такой статус был Киеву гарантирован, но тогда всё это Шольца не устраивало. Спустя два года на Украину было потрачено почти 200 миллиардов долларов, но ожидаемой победы так и не наступило. Победа Трампа и вовсе разрушила планы европейцев о вялотекущих боевых действиях, поддерживать которые можно было бы из американского бюджета. Тянуть на себе конфликт Европа не хочет и не может, и пока крысы уже бегут с корабля, крупные политики пытаются найти оправдание своим действиям.

Авторы Responsible Statecraft полагают, что ближе к началу инаугурации риторика станет ещё более поразительной, но подобные предсказания давайте пока оставим до лучших времён. Если верить крупным иностранным изданиям, то план Трампа далёк от реалистичного сценария, необходимого для мирных переговоров. Отмечается, что необходимо создать между сторонами демилитаризованную зону, патрулировать которую смогут военнослужащие стран НАТО. Многие российские аналитики отмечают, что Москва на такое не пойдёт, поскольку такой сценарий неприемлем с точки зрения безопасности и не имеет перспективы. В США не скрывают, что планируют продолжить перевооружать Украину, а озвученный план больше поход на паузу, которую хочет взять один из боксёров, явно проигрывающий поединок.