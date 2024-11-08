PlayStation 5 Pro уже можно найти на прилавках магазинов в Европе, США и других регионах. По данным инсайдеров, первая партия была благополучно раскуплена, а пока производитель не способен удовлетворить высокий спрос. Сложно сказать, как долго всё это продлится, поскольку стоимость консоли довольно высокая. Напомним, за неё на европейском рынке придётся выложить 800 евро, но на старте цена может быть и выше. Одной из главных фишек PlayStation 5 Pro стала технология PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Если проще, то речь идёт о технологии масштабирования, которую специалистам Sony помогли разработать инженеры из AMD.

Нечто подобное есть у NVIDIA, которая выпустила такую технологию первой. Интерес к подобным разработкам растёт, но рынок уже кажется сформированным. PSSR позволяет повысить количество кадров в секунду при включении трассировки лучей в разрешении 4К, а также неплохо справляется с улучшением графики благодаря использованию умных алгоритмов. Эксперты пишут, что PSSR будет работать только в играх, разработчики которых добавят настройку в виде дополнительного патча с обновлением. Пожалуй, это главный минус, поскольку есть несколько закрытых экосистем, каждая из которых развивается параллельно, а значит имеет как очевидные плюсы, так и минусы.

И всё же, даже из этого правила есть исключения, ведь AMD предлагает FSR 3.1, имеющую значительные отличия от решений конкурентов. Прежде всего данный алгоритм не использует ИИ. Это ощутимый минус, но представители красного лагеря обещают, что в следующем поколении данная проблема будет успешно решена. В целом, технология работает неплохо, а главная её особенность заключается в поддержке широкого спектра видеокарт. Как вы могли догадаться, PSSR присутствует только на PlayStation 5 Pro, тогда как DLSS 3 от NVIDIA доступна только на графических чипах серии GeForce RTX 40. Что до FSR 3.1, то её можно запустить на широком круге видеокарт, а сегодня мы посмотрим, как данная технология позволяет продлить жизненный цикл старых продуктов. Изучим тесты, проведённые на канале NJ Tech. Автор взял несколько видеокарт: Radeon RX 580, GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT. Все они выпущены достаточно давно и с большим трудом подходят для запуска требовательных новинок даже в разрешении 1080р. Как видите, в God of War Ragnarök в разрешении 1080р и с минимальными настройками графики удаётся получить примерно 40 кадров в секунду. Картинка смотрится примитивно и позволяет познакомиться с игрой обзорно. Точно такая же ситуация наблюдается и в других играх, ну а эксперты пишут, что жизненный цикл всех трёх видеокарт подошёл к концу.

Всё меняется, если запустить FSR 3.1. Как видите Radeon RX 580 обеспечивает двукратный рост количества кадров в секунду, тогда как у GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT показатели немного ниже. Скорее всего, причина заключается в наличии минимального количества памяти. Обе последние видеокарты имеет всего 4 Гб, тогда как Radeon RX 580 может предложить 8 Гб. В теории, любая из указанных выше видеокарт способна обеспечить около 40 кадров в секунду в 1080р на средневысоких настройках графики, открывая перед геймерами отличные перспективы. Не в каждой игре наблюдается двукратный прирост фрамрейта. Например, в Horizon Forbidden West показатели немного скромнее, но даже в этом случае Radeon RX 580 генерирует 80 кадров в секунду со средними настройками графики. Две другие видеокарты снова не способны на такие значительные достижения. Даже с учётом того, что GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT имеют по 4 Гб памяти, владельцы таких видеокарт могут уверенно запускать требовательные новинки, ну а это значительное достижение.

Ну а поскольку всё решает цена, то самое время понять, какая из видеокарт выгоднее. Как видите, за бывшую в употреблении Radeon RX 580 просят 11 тысяч рублей. Хотелось бы и меньше, ну а главная проблема такой видеокарты заключается в том, что нам не известны сценарии её длительного использования. Не исключено, что она много лет копала криптовалюту, ну а из шахты видеокарты выходят не в идеальном состоянии. Продавец даёт небольшую гарантию, но никто точно не знает, какой запас прочности остался у Radeon RX 580. Во всём остальном покупка такой видеокарты финансово оправдана, а значит её можно рекомендовать для тех, у кого нет значительных денег на более мощный графический чип.

А вот GeForce GTX 1650 смотрится посредственно. Найти подержанную видеокарту нам не удалось, а 18 000 рублей – это слишком много для 4 Гб видеопамяти и скромной производительности. Главный плюс GeForce GTX 1650 заключается в том, что она новая, но переплата всё равно очень высокая. Примерно такая же ситуация наблюдается и с Radeon RX 6500 XT. Видеокарта дорогая и не самая эффективная. 4 Гб видеопамяти станут бутылочным горлышком вашего компьютера, а значит даже FSR 3.1 будет не способна обеспечить реальный прирост быстродействия. Учитывайте, что Radeon RX 6500 XT относительно неплохо себя чувствует только на компьютере с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Если ваша материнская плата может предложить только PCIe 3.0, то придётся отнять ещё 15% фрамрейта. Обе видеокарты не могут рекомендоваться для приобретения, поскольку имеют слишком много минусов.

GeForce RTX 3050 на их фоне смотрится выгоднее. Прежде всего такая видеокарта заметно быстрее и не имеет проблем с совместимостью интерфейсов. Кроме того, у неё в наличии 8 Гб памяти, а сама она поддерживает прошлое поколение технологии масштабирования NVIDIA DLSS 2. Игр, в которых такая технология реализована, очень много, ну а FSR 3.1 позволяет обеспечить GeForce RTX 3050 буст там, где NVIDIA уходит в тень. За новую видеокарту просят 24 тысячи, ну а это единственный её недостаток.

Нужно учитывать, что любые технологии масштабирования имеют как очевидные плюсы, так и минусы. Все они обеспечивают прирост количества кадров в секунду, но платить за это придётся артефактами изображения. Картинка становится не такой чёткой, заметны размытия, а очень многое зависит от разработчиков. Все указанные выше три игры довольно неплохо реализуют технологию масштабирования, но так бывает не всегда. Если вы хотите играть в 1080р без всяких программных фокусов, то остаётся только купить GeForce RTX 4060. Эта видеокарта обеспечит вам средневысокие настройки во всех играх, позволяя не идти ан компромисс с качеством картинки. Стоит такое удовольствие в 3 раза больше, чем подержанная Radeon RX 580, ну а какую видеокарту купить именно вам, решайте самостоятельно.



