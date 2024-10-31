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Bublik1
Всего 21 смартфон Xiaomi 15 получит новую мобильную ОС HyperOS 2 в первой половине 2025 года
Список не окончательный и будет дополняться по мере появления новой информации

Несколько дней назад состоялась презентация нового поколения смартфонов Xiaomi. Аппараты впечатляют сверхмощными процессорами и предлагают лучшую производительность в истории. Например, неназванный телефон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite набирает в ремастере игры Red Dead Redemption 160 кадров в секунду. Эксперты полагают, что разрешение дисплея было установлено на отметку в 720р, но даже это довольно значительное достижение. Причина в том, что игра запускалась через эмулятор, ну а это приводит к неминуемым потерям в ходе оптимизации кода. Первым смартфоном с новым процессором Qualcomm станет Xiaomi 15 Pro, ну а вместе с анонсом был опубликован список аппаратов, которые получат обновлённую мобильную операционную систему в ближайший год.

По данным инсайдеров, список огромный и включает 77 аппаратов. Узнать больше на эту тему вы можете по ссылке, ну а сегодня мы остановимся на более реалистичных подробностях. По данным экспертов, указанный выше список актуален исключительно для китайского рынка. По опыту мы знаем, что версии для внутреннего рынка и глобальные модели получают обновления из различных источников. Не исключено, что разработку ведут разные команды программистов, а в итоге использовать указанный выше список мы можем исключительно в ознакомительных целях. К счастью, сегодня инсайдеры публикуют более актуальные данные о смартфонах, которые получат HyperOS 2 на глобальном рынке. Сюда относятся европейские и российские модели, выпуск обновлений для которых стартует примерно в одно и то же время. По данным инсайдеров, в перечень включены устройства, которые получат обновление в рамках первой волны, а значит есть и другие телефоны, претендующие на рассылку HyperOS 2 во второй половине 2025 года.

Полный перечень устройств вы можете увидеть ниже, ну а мы остановимся на некоторых моделях подробнее. Прежде речь идёт о флагманах последних поколений. Это серии Xiaomi 14 и Xiaomi 13, а также субфлагманы с приставкой «Т». Такие аппараты стоят дешевле флагманов, предлагая довольно интересные характеристики. Полностью обновится и вся серия Redmi Note 13, а также бюджетные аппараты серий Redmi 12 и Redmi 13. Сюда же входит и вся серия POCO F6, плюс POCO X6 Pro 5G. Общее количество смартфонов первой волны достигает 21 единицы, но на этом обновления не закончатся, поскольку есть ещё серии Xiaomi 12, Redmi Note 12 и многие другие мобильные телефоны, указанные в китайском списке. Поскольку Xiaomi 15 Pro уже доступен на китайском рынке, то независимые блогеры уже начали изучать характеристики нового флагмана. Выяснилось, что оптимизация операционной системы действительно заметна. Анимация стала более плавной, а умный помощник позволяет получить ответы на наиболее востребованные вопросы. Сложно сказать, помогает ли ИИ делать более качественные снимки. Ответы на эти вопросы появится немного позднее. Скорее всего, эксперты уже тестируют новый смартфон, а значит данные станут доступны на следующей неделе. 

Глобальная версия HyperOS 2 может не включать некоторые из настроек китайской версии. Например, оптимизации по работе с батареей. В начале 2025 на европейском рынке станет доступен умный алгоритм разработки Apple, ну а Google позволяет уже сегодня интегрировать продвинутого помощника в каждый аппарат. Конкуренция окажется высокой, но на стороне Xiaomi более тесная интеграция с внутренними сервисами. Увы, но чаще всего жители России подобное программное обеспечение игнорируют. Стоит добавить, что релиз HyperOS сам по себе важен. Операционная системы перейдёт на новую версию Android 15, что позволит увеличить безопасность личных данных. Это означает своевременный выход патчей безопасности, без которых содержать на телефоне банковские счета опасно. Когда именно стартует рассылка, пока неясно. Инсайдеры пока не готовы назвать даже примерную дату, ну а Xiaomi ещё даже не анонсировала глобальную версию серии Xiaomi 15 и операционной системы HyperOS 2. 

  1. Redmi Note 13 Pro+
  2. Xiaomi 13
  3. Xiaomi 14
  4. Xiaomi 13T Pro
  5. POCO X6 Pro 5G
  6. Xiaomi 14 Ultra
  7. Xiaomi 14T
  8. Xiaomi 14 Pro
  9. POCO F6
  10. Xiaomi 13T
  11. Redmi 13
  12. Xiaomi 13 Ultra
  13. Redmi 12C
  14. Xiaomi 13 Pro
  15. Xiaomi 14T Pro
  16. Xiaomi 13 Lite
  17. POCO F6 Pro
  18. Redmi 12
  19. Redmi Note 13
  20. Redmi 13C
  21. Redmi Note 13 Pro
#смартфоны #xiaomi #hyperos #hyperos 2
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Всего 21 смартфон Xiaomi 15 получит новую мобильную ОС HyperOS 2 в первой половине 2025 года
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