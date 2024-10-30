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Bublik1
Xiaomi назвала 77 смартфонов, которые в 2025г получат мобильную операционную систему HyperOS 2
В зависимости от того или иного региона список может быть больше или меньше

Если верить аналитикам, то мобильные операционные системы ближайших лет будут сильно отличаться от тех, что стоят на наших смартфонах здесь и сейчас. Причина во всё более активном использовании умных алгоритмов. Десятки крупных компаний по всей планете инвестируют значительные средства в обучение ИИ, ну а первыми опробовать новые технологии уже могут владельцы смартфонов Apple. Вчера вышла самая ожидаемая версия iOS, сделавшая доступной умные алгоритмы жителям США и нескольких других стран. Конкуренты не намерены отставать, ну а некоторые уже предлагают умного помощника в комплекте с новеньким мобильным телефоном. Например, Huawei выпустит обновлённую HarmonyOS Next вместе с прокачанным помощником XiaoYi. Новая операционная система в первые месяцы будет доступна только на флагманах последнего поколения, но со временем может появиться и в массовом сегменте. 

Не планирует отставать от лидеров рынка и Xiaomi. Анонс флагманов пятнадцатой серии не преподнёс никаких сюрпризов, поскольку всё это уже было опубликовано в инсайдерских утечках. Известно, что Xiaomi 15 Pro получит самый быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, обладающий невероятной производительностью. Зачем всё это нужно в мобильном телефоне, пока неясно, ведь большая часть владельцев всё равно ничего сложнее шариков и пазлов запускать не станет. Представители китайской компании заявляют также о выходе новой операционной системы HyperOS 2, которая получит прокачанного помощника Super Xiaoai. Уже совсем скоро энтузиасты смогут сравнить возможности наиболее мощных умных алгоритмов в смартфонах, но рядовых пользователей интересует, когда всё это станет доступно на уже вышедших аппаратах. А вот с этим всё немного сложнее. 

Проблема в том, что заявленные для Китая технологии не обязательно придут на европейский рынок. Например, актуальная версия HyperOS в Китае позволяет удалить любую предустановленную программу, тогда как глобальная версия такой возможности не даёт. Не исключено, что первое время Super Xiaoai будет работать только на китайском рынке, но рано или поздно подобное ПО до Европы в любом случае доберётся. Существуют вопросы и относительно планов интеграции умного помощника в ранее вышедшие смартфоны. Эксперты полагают, что значительных препятствий для этого нет. Так, все подсчёты всё равно производятся на удалённом сервере, а для стабильной работы потребуется достаточное количество оперативной памяти и хорошая скорость интернета. Всё это флагманы прошлых лет могут обеспечить на 100%. Точных данных об интеграции Super Xiaoai на все указанные ниже смартфоны у нас пока нет, но и негативных новостей на этот счёт не поступало. Давайте изучим полный список кандидатов на получение HyperOS 2.

Похоже, рассылка новой операционной системы стартует в ближайшие дни и продолжится в начале ноября. За счёт универсальности ОС она будет поступать на целый ряд самых разнообразных продуктов. Так, первыми её получат владельцы флагманов Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15. Одновременно с этим рассылка HyperOS 2 стартует на планшет Xiaomi Pad 7 и телевизоры серии TV S Pro Mini LED 2025. Следом подтянутся владельцы носимых устройств Xiaomi Watch S4 и Mi Band 9 Pro. Большая часть устройств уже выйдет вместе с предустановленной HyperOS 2, поэтому пользователям ничего делать не придётся. В ноябре рассылка стартует на флагманы прошлых поколений. В числе первых значится Xiaomi 14 Ultra и в целом вся линейка Xiaomi 14. Сюда же следует относить и MIX Fold 4 с Redmi K70, а к концу года новая операционная система начнёт поступать и на серию Xiaomi 13. Следом за этим она станет доступна для серии MIX Fold 3 и Redmi Note 14, после чего выйдет на планшеты Xiaomi Pad 6 Max 14. На этом первой волна завершится, ну а наиболее массовый выпуск намечен на 2025 год. Перечислять все актуальные устройства в тексте данного материала бесполезно, поскольку точных данных на этот счёт нет. В конце материала вы можете ознакомиться с официальным списком. Он не претендует на завершённость по самым разным причинам, поэтому служит отправной точкой, позволяя составить более точные прогнозы на 2025 год.  

  1. Redmi K60 Ultra
  2. Xiaomi 14
  3. Xiaomi MIX Flip
  4. Redmi K70 Ultra
  5. Xiaomi 14 Ultra
  6. Xiaomi Civi 2
  7. Redmi Note 13R
  8. Xiaomi MIX Fold 4
  9. Xiaomi 13 Ultra
  10. Redmi K70
  11. Redmi Note 13 Pro 5G
  12. Redmi К70Е
  13. Xiaomi 14 Pro
  14. Redmi K70 Pro

Выше вы можете увидеть аппараты, которые должны обновиться до конца 2024 года. Следом идёт официальный список, опубликованный в рамках презентации нового поколения смартфонов. Воспринимать информацию стоит с определённой долей скепсиса, поскольку речь идёт о китайской презентации, тогда как глобальный анонс операционной системы пока не состоялся. Судя по предоставленным данным, перечень включает почти 80 аппаратов. Часть из них выпускается только на рынке КНР. А вот ни одного смартфона серии POCO в списке нет. Это легко объяснить, ведь данная серия на китайском рынке не выходит и создана для международного сегмента. 

  1. Redmi 14 Pro
  2. Xiaomi 12 Pro Dimensity
  3. Redmi 12 4G NFC
  4. Xiaomi Pad 7 Pro
  5. Xiaomi 15 Pro
  6. Redmi 13R 5G
  7. Xiaomi Civi 4 Pro
  8. Xiaomi 12 Pro
  9. Xiaomi 13 Lite
  10. Redmi 12
  11. Xiaomi 11T Pro
  12. Xiaomi 12S Ultra
  13. Redmi K60
  14. MIX Fold 3
  15. Redmi 13 5G
  16. Redmi 13 NFC
  17. Redmi 13R
  18. Xiaomi 11T
  19. Redmi 14R 5G
  20. Xiaomi 13 Pro
  21. Xiaomi Mi 11 Ultra
  22. Redmi 11T Pro Plus
  23. Redmi 12 Pro Speed
  24. Xiaomi 12S Pro
  25. Xiaomi 14 Pro Ti Satellite
  26. Xiaomi Pad 6 Pro
  27. Xiaomi 12S
  28. Xiaomi Civi 2
  29. Redmi 13 5G
  30. Redmi 13C 5G
  31. Xiaomi 14 Ultra
  32. Redmi K70 Pro
  33. MIX Fold 4
  34. Xiaomi 12 Lite
  35. Redmi 12C
  36. Redmi 12R Pro
  37. Redmi 12T Pro
  38. Redmi K60 Pro
  39. Redmi 14
  40. Redmi K70 Ultra
  41. Xiaomi 14
  42. Redmi 12S
  43. Redmi 13 Pro
  44. Xiaomi 14 Pro
  45. Redmi 14 Pro Plus
  46. Redmi K70
  47. Xiaomi 13
  48. Xiaomi 13 Ultra
  49. Redmi 14C
  50. Xiaomi 13T
  51. Xiaomi 12T
  52. Redmi 13C
  53. Redmi 12 Turbo
  54. Xiaomi Pad 7
  55. Redmi 13R Pro
  56. Redmi K60E
  57. MIX Fold 2
  58. Redmi Note 12 4G
  59. Redmi 13 Pro 4G
  60. Redmi 12 5G
  61. Xiaomi 12
  62. Redmi K60 Ultra
  63. Redmi Note 13
  64. Xiaomi 13T Pro
  65. Xiaomi 12T Pro
  66. Redmi 13 Pro Plus
  67. Redmi Turbo 3
  68. Xiaomi MIX Flip
  69. Xiaomi Pad 6 Max 14
  70. Redmi 12R
  71. Redmi Note 11T Pro
  72. Xiaomi Mi 11
  73. Xiaomi Mi 11 Pro
  74. Redmi K70E
  75. Xiaomi Civi 3
  76. Redmi 13
  77. Xiaomi 15
#смартфоны #xiaomi #hyperos 2
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Анонсирована Xiaomi HyperOS 2 с технологией HyperCore и возможностями ИИ
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