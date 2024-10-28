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Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD

Этот то самый случай, когда оба процессора Intel не имеют шансов против более выгодных решения производства AMD
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Если вы ещё не слышали о выходе нового поколения процессоров Intel, то самое время узнать любопытные подробности архитектуры Arrow Lake. Теоретически, американская компания должна была сама выпускать серию процессоров Core Ultra 200, но так и не смогла заставить закупленные ранее литографы работать с минимальным браком. Чипы штампуют на заводах TSMC, ну а первые процессоры уже попали в руки к энтузиастам и экспертам. Первым делом стало ясно, что Core Ultra 9 285K не станет самым быстрым процессором на планете. Мало того, что камень не способен обойти Ryzen 9 9950Х в рабочих сценариях, так он ещё и отстаёт от Ryzen 7 7800X3D в игровых тестах. 

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Владельцы пишут об ужасной совместимости с новыми материнскими платами, ну а это ещё один неприятный сюрприз. Core Ultra 200 не принесли никакого прироста быстродействия, но потребуют для установки материнскую плату с новым сокетом. Это довольно существенная статья расходов, а значит желающих купить новый камень окажется совсем мало. В последнее время даже фанаты Intel предпочитают помалкивать, ну а авторы Testing Games решили изучить потенциал 6-ядерного Core Ultra 5 245K. На самом деле камень включает 14 ядер, из которых восемь энргоэффективные и совершенно бесполезные. Они никак не влияют на конечную производительность и хороши только в маркетинговом плане. Core Ultra 5 245K разгоняется до 5.2 ГГц, а в качестве конкурента был выбран Core i5-14600K. Давайте посмотрим, как процессоры справляются со своими задачами. 

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Как видите, Core Ultra 5 245K решительно не подходит для апгрейда. Камень почти всегда уступает более старому Core i5-14600K, хотя и принадлежит к новой серии. Эксперты пишут, что причина кроется в драйверах, а совсем скоро для Windows 11 выйдет патч с исправлениями. Если и выйдет, то вряд ли это окажет заметное влияние на скоростные показатели, поскольку отставание слишком заметно. Важно учитывать, что сегодня под Core Ultra 5 245K доступны процессоры на чипсете Z890. Менее дорогие поступят в продажу позднее, ну а всё это вынуждает тратить деньги впустую. Материнские платы под Core i5-14600K стоят дешевле, а сам он показывает себя лучше нового процессора. 

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Встретить серию Core Ultra 200 в российских магазинах невозможно, но за Core i5-14600K просят больше 37 тысяч рублей. Это слишком много для такого процессора, но Intel испытывает финансовые проблемы, поэтому не готова снижать цены на свои продукты. Core i5-14600K обеспечит отличную производительность, но слишком дорогой для рядовых пользователей. Намного выгоднее на его фоне смотрится Ryzen 5 7600X. Процессор AMD немного отстаёт в тестах, но в целом обеспечит примерно аналогичную производительность. При этом он намного дешевле, что делает такой камень более востребованным на рынке. 

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Если подумать, то сегодня нет никакого смысла покупать любой процессор Intel. Например, за 43 тысяч рублей в продаже можно встретить Core i7-14700K, но события последних месяцев свели продажи этого и многих других камней на нет. Процессоры ломались и выходили из строя по поводу и без, что также оказало негативное влияние на финансовое состояние американской компании. Core i7-14700K чрезвычайно хорош в играх, но гораздо дешевле можно встретить процессоры AMD, предлагающие сравнимые показатели за меньшие деньги. Вас может заинтересовать Ryzen 7 7700, который обойдётся в 33 700 рублей и способен раскрыть даже самую дорогую видеокарту. Немного быстрее Ryzen 7 7700Х, но и цена здесь выше. Камень сравним с Core i7-14700K по скорости, но выигрывает у него, когда дело доходит до апгрейда. Сокет АМ5 будет актуален ещё несколько лет, тогда как LGA 1700 ушёл в прошлое. Таким образом покупка любого из перечисленных процессоров AMD намного выгоднее, но всё переворачивается с ног на голову, когда дело доходит до флагманов. 

Обратите внимание, за Core i9-14900K сегодня просят больше 70 тысяч рублей, тогда как новый Core Ultra9 285K пока в Россию не приехал. Флагман прошлого поколения был ужасно нестабильным, а значительная часть проблем производителя связана именно с поломками подобных процессоров по всему миру. Покупать его за такие огромные деньги нет никакого смысла. Для начала напомним, что в продаже есть Ryzen 9 7950X3D, демонстрирующий ультимативную скорость в рабочих и игровых сценариях. Если вам такой камень не нравится, то самое время дождаться Ryzen 7 9800X3D. Релиз этого процессора состоится совсем скоро, а инсайдеры прочат ему значительный прирост количества кадров в секунду в игровых сценариях. Он точно будет дешевле Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K в рознице, предлагая лучшее соотношение между скоростью и производительностью. Как вы могли убедиться, новое поколение процессоров Intel не демонстрирует никаких подвижек в плане скорости, но потребует дополнительных инвестиций в материнскую плату. На фоне Core Ultra 200 решения AMD выглядят более оправданно, ну а мы призываем вас смотреть тесты. Независимые авторы предлагают честный взгляд на проблему, что позволит сделать правильные выводы и купать именно тот камень, который подходит лично вам. 


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Теги

amd intel процессоры оптимальные ценовые предложения core ultra 5 245k
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