По словам Пэта Гелсингера, власти не дали Intel не копейки, хотя обещали выделить десятки миллиардов долларов

На прошлой неделе состоялся релиз процессоров Intel нового поколения. Год назад, когда в прессе появились первые слухи о переходе с 10-нм узла на 3-нм технологические нормы, ожидания экспертов превышали все допустимые пределы. Казалось, что камни нового поколения окажутся намного быстрее всех ранее созданных, но реальность оказалась далека от прогнозов аналитиков и фанатов. Серия Core Ultra 200 выглядит также разочаровывающе, как и Ryzen 9000, а самый скоростной Core Ultra 9 285K с большим трудом обгоняет Core i9-14900K в игровых сценариях. Эксперты пишут о многочисленных проблемах со стабильностью, ну а в итоге Ryzen 7 7800X3D сохранил за собой место самого быстрого игрового процессора. Мало того, уже на днях состоится релиз Ryzen 7 9800X3D. Камень будет разгоняться до 5.2 ГГц и получит разблокированный множитель. Он будет минимум на 15% быстрее Core Ultra 9 285K, ну а это слишком большая разница для флагманского сегмента.

Никаких прорывных продуктов у Intel не будет ещё минимум год, но всё больше экспертов склоняются к мысли, что власти США могут разделить компанию на несколько частей, а после продать конкурентам. Долгое время Intel оставалась главным чипмейкром планеты, но время не стоит на месте, ведь сегодня TSMC обеспечивает потребности десятков крупнейших полупроводниковых гигантов. Дела у тайванцев идут неплохо, а совсем скоро в США откроется несколько новых фабрик. Ещё совсем недавно Вашингтон ставил на Intel, но провалы и неспособность выпускать конкурентную продукцию может поставить крест на государственной поддержке. Архитектура Arrow Lake оказалась провалом, а заставить работать ранее закупленный литографы пока не выходит. Представители компании обещают исправиться в 2025 году, но подобные заявления мы уже слышали, а значит нет никаких причин верить в слова Пэта Гелсингера. Глава Intel пытается удержаться на плаву, но подобные попытки становятся всё менее успешными. Комментируя происходящее журналистам New York Times, Гелсингер выразил недовольство политикой властей, обвиняя их в системном кризисе полупроводниковой отрасли.

По словам главы американской компании, в рамках закона CHIPS власти выделили 280 миллиардов долларов. Деньги должны были помочь местным компаниям нарастить долю на мировом рынке и стимулировать производство чипов на территории США. Согласно договорённостям, Intel должна была получить значительные субсидии, но пока денег от правительства не поступало. Так, администрация Байдена так и не дала ранее обещанные 8 миллиардов долларов. Если бы нечто такое случилось несколько лет назад, то проблема бы не стала такой сложной, но сегодня Intel испытывает финансовые трудности, поэтому нуждается в государственной поддержке. Гелсингер утверждает, что компания недополучила огромные деньги, а сегодня судьба её полностью зависит от ранее обещанных траншей. Например, чипмейкер стоит в очереди на выделение льготного кредита в размере 11 миллиардов долларов, но средства так и не поступают. Кроме того, государство обещало предоставить Intel налоговые льготы в размере 25 миллиардов долларов. Всё это было учтено при планировании расходов, но власти нарушили все ранее данные обещания.

А между тем у дверей стоят крупные компании, способные купить Intel целиком. Известно, что интерес проявляют ARM и Qualcomm, а речь идёт о действительно реальных предложениях. Гелсингер уверяет, что деньги нужны на строительство новых заводов, а формат уже давно согласован, но пока ответных шагов из Белого дома не было. Приход нового президента потребует возобновления переговоров, вот только так много времени у Intel нет. Проблему нужно решать здесь и сейчас, поскольку деньги нужны были ещё вчера. Любопытным мнением на этот счёт поделился бывший сотрудник Министерства торговли. По словам Кейтлин Легацки, ситуация такова, что власти опасаются давать чипмейкеру деньги. Причина в многочисленных провалах последних лет. Нет никаких гарантий, что Intel сможет самостоятельно выйти из кризиса, а значит гораздо выгоднее передать компанию людям, способным возродить производство и разработку процессоров. Пока же власти считают, что Intel потратит все деньги на строительство пустых фабрик, а после не сможет запустить их в работу. Взять нужное количество заказов не выйдет, ну а деньги на пустые фабрики уже успешно освоятся.

Насколько всё плохо, сказать сложно. Обычно в прессу попадает только та информация, которая выгодна одной из сторон, ну а до определённого момента мы не узнаем, какая судьба ждёт Intel. Назвать успешными руководителями людей, находящихся сегодня у руля полупроводниковой компании, не поворачивается язык. Вместо консолидации производства и решения насущных проблем Intel активно распродавала технологии и увольняла сотрудников. Активы потеряны, но денег на новые проекты всё равно нет. Полученные от продажи средства потрачены на выпуск провальных процессоров, а сегодня в США всё меньше людей, готовы доверить свои деньги Пэту Гелсингеру.