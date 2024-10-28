Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
По словам Пэта Гелсингера, власти не дали Intel не копейки, хотя обещали выделить десятки миллиардов долларов

На прошлой неделе состоялся релиз процессоров Intel нового поколения. Год назад, когда в прессе появились первые слухи о переходе с 10-нм узла на 3-нм технологические нормы, ожидания экспертов превышали все допустимые пределы. Казалось, что камни нового поколения окажутся намного быстрее всех ранее созданных, но реальность оказалась далека от прогнозов аналитиков и фанатов. Серия Core Ultra 200 выглядит также разочаровывающе, как и Ryzen 9000, а самый скоростной Core Ultra 9 285K с большим трудом обгоняет Core i9-14900K в игровых сценариях. Эксперты пишут о многочисленных проблемах со стабильностью, ну а в итоге Ryzen 7 7800X3D сохранил за собой место самого быстрого игрового процессора. Мало того, уже на днях состоится релиз Ryzen 7 9800X3D. Камень будет разгоняться до 5.2 ГГц и получит разблокированный множитель. Он будет минимум на 15% быстрее Core Ultra 9 285K, ну а это слишком большая разница для флагманского сегмента.

Никаких прорывных продуктов у Intel не будет ещё минимум год, но всё больше экспертов склоняются к мысли, что власти США могут разделить компанию на несколько частей, а после продать конкурентам. Долгое время Intel оставалась главным чипмейкром планеты, но время не стоит на месте, ведь сегодня TSMC обеспечивает потребности десятков крупнейших полупроводниковых гигантов. Дела у тайванцев идут неплохо, а совсем скоро в США откроется несколько новых фабрик. Ещё совсем недавно Вашингтон ставил на Intel, но провалы и неспособность выпускать конкурентную продукцию может поставить крест на государственной поддержке. Архитектура Arrow Lake оказалась провалом, а заставить работать ранее закупленный литографы пока не выходит. Представители компании обещают исправиться в 2025 году, но подобные заявления мы уже слышали, а значит нет никаких причин верить в слова Пэта Гелсингера. Глава Intel пытается удержаться на плаву, но подобные попытки становятся всё менее успешными. Комментируя происходящее журналистам New York Times, Гелсингер выразил недовольство политикой властей, обвиняя их в системном кризисе полупроводниковой отрасли. 

По словам главы американской компании, в рамках закона CHIPS власти выделили 280 миллиардов долларов. Деньги должны были помочь местным компаниям нарастить долю на мировом рынке и стимулировать производство чипов на территории США. Согласно договорённостям, Intel должна была получить значительные субсидии, но пока денег от правительства не поступало. Так, администрация Байдена так и не дала ранее обещанные 8 миллиардов долларов. Если бы нечто такое случилось несколько лет назад, то проблема бы не стала такой сложной, но сегодня Intel испытывает финансовые трудности, поэтому нуждается в государственной поддержке. Гелсингер утверждает, что компания недополучила огромные деньги, а сегодня судьба её полностью зависит от ранее обещанных траншей. Например, чипмейкер стоит в очереди на выделение льготного кредита в размере 11 миллиардов долларов, но средства так и не поступают. Кроме того, государство обещало предоставить Intel налоговые льготы в размере 25 миллиардов долларов. Всё это было учтено при планировании расходов, но власти нарушили все ранее данные обещания. 

А между тем у дверей стоят крупные компании, способные купить Intel целиком. Известно, что интерес проявляют ARM и Qualcomm, а речь идёт о действительно реальных предложениях. Гелсингер уверяет, что деньги нужны на строительство новых заводов, а формат уже давно согласован, но пока ответных шагов из Белого дома не было. Приход нового президента потребует возобновления переговоров, вот только так много времени у Intel нет. Проблему нужно решать здесь и сейчас, поскольку деньги нужны были ещё вчера. Любопытным мнением на этот счёт поделился бывший сотрудник Министерства торговли. По словам Кейтлин Легацки, ситуация такова, что власти опасаются давать чипмейкеру деньги. Причина в многочисленных провалах последних лет. Нет никаких гарантий, что Intel сможет самостоятельно выйти из кризиса, а значит гораздо выгоднее передать компанию людям, способным возродить производство и разработку процессоров. Пока же власти считают, что Intel потратит все деньги на строительство пустых фабрик, а после не сможет запустить их в работу. Взять нужное количество заказов не выйдет, ну а деньги на пустые фабрики уже успешно освоятся. 

Насколько всё плохо, сказать сложно. Обычно в прессу попадает только та информация, которая выгодна одной из сторон, ну а до определённого момента мы не узнаем, какая судьба ждёт Intel. Назвать успешными руководителями людей, находящихся сегодня у руля полупроводниковой компании, не поворачивается язык. Вместо консолидации производства и решения насущных проблем Intel активно распродавала технологии и увольняла сотрудников. Активы потеряны, но денег на новые проекты всё равно нет. Полученные от продажи средства потрачены на выпуск провальных процессоров, а сегодня в США всё меньше людей, готовы доверить свои деньги Пэту Гелсингеру. 

#intel #технологии #полупроводники
1
Показать комментарии (1)
У процессоров Intel Arrow Lake больше 1851 контактной площадки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
18
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
23
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
3
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
2
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
3
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
2
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
2
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
10
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
2
Opera последует за Brave и продолжит поддерживать uBlock Origin, несмотря на действия Google
+
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
+

Популярные статьи

История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
+
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
38
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
5
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
34
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
14
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
7

Сейчас обсуждают

eightylvl
15:13
Велотренажёр, бег, плавание, что угодно -- без разницы. Вопрос в интенсивности. Низко-интенсивное кардио в принципе не эффективно для сжигания подкожного жира, к тому же помимо жира жжёт ещё и мышцы....
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Тимур Вихарев
15:09
Раньше cd было в каждой затычке. Диски в пк, в магнитолах, в авто, в портативных плеерах, весь контент на cd, игровые приставки - была массовость. Сейчас какой диск бы не вышел - массовому потребителю...
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
Гульназ Батыршина
15:09
Все мы тут знаем, как ты заработал на 3050 )))
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
zik3ak
15:08
Т.е. хром удаляем нахрен...
Google и OpenAI разрабатывают ИИ для управления компьютером через браузер
eightylvl
15:08
Зачем? Заработать инсулинорезистентность? Всё правильно человек выше сказал.
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Аслан Абубеков
15:04
Это я
Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес
RandomXP
14:57
"недорогой ПК, который можно взять на лето на дачу или без проблем перенести в другую комнату" Так надо было идти в этом до конца - взять корпус с ручкой! Я себе купил Jonsbo C6 - такой кубик прикольн...
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
Fergus
14:57
Зиро решил не упоминать самые прибыльные источники заработка, не нужна конкуренция
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
DIP32
14:56
Кукла марионетка с прямым управление от госдепа США ищет таких же одаренных ? Кроме вассальной Европки и Украины других таких не оказалось.
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
Бот_Пригожина_03081
14:54
Дочери такой купили на Д.Р. две недели назад.
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем