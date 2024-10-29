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Bublik1
Президент Аргентины отказался от услуг национального Монетного двора и будет закупать купюры в Китае
Сегодня во главу угла в Аргентине ставится экономия, что и приводит к разрушению системообразующих предприятий

После прихода к власти Хавьера Милея Аргентина так и не стала процветающей. Президент сильно девальвировал национальную валюту, а также продолжил практику сокращения государственного аппарата. Значительная часть ведомств выброшена на задворки истории, а в результате выполнять ключевые задачи просто некому. Во многих областях фиксируется самый настоящий правовой нигилизм, но в целом всё это в духе Милея. Президент не скрывает популистский характер своей предвыборной компании, предлагая всё более фантастические средства решения экономических проблем страны. Например, недавно в Аргентине была ликвидирована государственная налоговая служба. Отвечать за сбор налогов будет агентство, состоящее из менее половины от необходимого числа специалистов. В целом, логика в подобных действиях есть, ведь граждане становятся беднее, а значит и платить налоги им не с чего. О невероятных успехах президента Аргентины вы можете почитать в интернете, а сегодня местная пресса публикует любопытный материал о закате государственного Монетного двора. 

Как стало известно, Центральный банк Аргентины намерен (BCRA) разорвать контракты с национальным Монетным двором. Пока часть заказов будет выполняться в прежнем объёме, тогда как другие передадут зарубежным партнёрам. Прежде всего удар придётся по сотрудникам местной компании. Решено остановить выпуск купюр номиналом 1000 и 2000 долларов (около 1 и 2 долларов США), ну а рабочих отправят в бессрочный отпуск. Сотрудники Casa de Moneda находятся в лёгком шоке, ведь президент продолжает разрушать ранее созданные институты, надеясь на руинах строить светлое будущее. Руководству предприятия пришло письмо от Центробанка, в рамках которого озвучивается решение о разрыве ранее заключённых контрактов на производство купюр малого номинала. Как выяснилось, контракты были аннулированы из-за задержек в исполнении и высокой стоимости.

Представители аппарата президента заявили, что купюры в 1000 местных долларов оказываются в 3 раза дороже купюр номиналом в 20 000 долларов, закупаемых за рубежом. Эксперты отмечают, что BCRA ужа давно планирует начать закупку более дешёвых купюр за пределами страны. Долгое время на такой шаг не решались, но действующий президент не привык раздумывать о таких мелочах и предпочитает рубить с плеча. Сообщается, что главная причина происходящих изменений кроется в высокой инфляции и заметном дефиците бюджета. Представители Центробанка говорят о значительной экономии средств, но не указывают точных данных. А между тем Casa de Moneda была основана в 1875 году, а её закрытие станет одной из самых значительных катастроф времён правления Милея. Власти винят в проблемах руководство типографии. Утверждается, что несмотря на 45% предоплату, предприятие выполняет свои обязательства с большой задержкой и имеет огромный долг в размере 370 миллионов долларов США. В настоящее время национальный Монетный двор продолжит печатать паспорта и водительские удостоверения, но власти грозятся забрать у предприятия и эти заказы. 

Судя по всему, BCRA нацелен на сотрудничество с иностранными поставщиками банкнот. Недавно банк объявил тендер, в котором приняли участие типографии из Китая, Бразилии, США, Франции и Великобритании. В итоге победителем тендера стала китайская корпорация по печати и чеканке банкнот (CBPMC), которая уже несколько месяцев ведёт переговоры с Аргентиной и теперь займётся основной поставкой купюр малого и крупного номинала в страну. Представители BCRA заявили, что на фоне высокой инфляции и дефицита бюджета привлечение зарубежных поставщиков стало стратегически важным решением. Китайская типография предложила Аргентине цены значительно ниже, чем Casa de Moneda, несмотря на расходы на транспортировку. Не так давно в Буэнос-Айрес прибыли первые партии купюр номиналом в 10 000 долларов из Китая, а в декабре ожидается поставка банкнот номиналом 20 000 долларов. 

Эксперты относятся к такому решения властей Аргентины с большим сомнением. Даже если внутреннее производство было дороже, чем закупка банкнот за рубежом, стратегическая важность национального Монетного двора гарантировала финансовую независимость. Теперь правительство страны не обладает гибкостью в принятии решений и полагается на иностранного партнёра. Это может иметь крайне губительные последствия, ну а возродить выпуск купюр на базе Casa de Moneda будет намного сложнее, чем кажется. Специалисты найдут другую работу, а многие и вовсе уедут за границу, поскольку обладают крайне ценными навыками, востребованными в Китае. Эксперты говорят о неразумности принятых властями Аргентины решений и приводят простой пример. Представьте себе, что у фермера есть 4 голодных коровы и пищи только на половину поголовья скота. По логике президента Аргентины следует две или даже три коровы пустить на фарш, а излишки еды продать за границу. Первое время такая тактика окажется эффективной, но уже совсем скоро мясо закончится, а средств на покупку коров не останется. 

#экономика #аргентина #милей
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