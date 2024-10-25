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Bublik1
В Норвегии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями
Инициативу поддержал премьер страны и другие министры

Многие родители полагают, что выполнили свой долг, купив ребёнку компьютер или смартфон. Принято считать, что дети сами разберутся, вот только эксперты с таким подходом не согласны. Считается, что необходимо контролировать контент, который попадает на глаза подрастающему поколению, а проще всего ориентироваться на рекомендации разработчиков. Например, Популярная ГТА 5 имеет возрастное ограничение от 18 лет. В игре присутствует насилие, ненормативная лексика и сцены сексуального характера. Если немецкий или английский мальчик 10 лет придёт в магазин с целью купить диск с такой игрой, то ему скорее всего откажут, но в России на подобные ограничения смотрят сквозь пальцы. Требования отчасти действуют на посещение сеансов кино, тогда как дома за компьютером подрастающее чадо может познавать мир при помощи роликов с рейтингом 18+. 

Эксперты отмечают, что проблема становится всё более серьёзной, а одним из ключевых механизмов распространения контента со взрослым рейтингом становятся социальные сети. Здесь дети могут делиться любыми ссылками, а родители чаще всего предпочитают не нарушать личное пространство подрастающего поколения. Проблема существует везде, но в некоторых странах власти пытаются взять её под личный контроль. Как стало известно, в Норвегии намерены ограничить права подрастающего поколения, разрешив доступ к социальным сетям только с 15 лет. По мнению властей, такое решение направлено на защиту детей от воздействий, которое может формировать их мышление и поведение, а также ограничения служат ответом на всё более глубокое влияние технологических компаний. В поддержку инициативы выступил премьер-министр страны. Йонас Гар Стёре считает, что ограничения призваны оградить детей от опасного влияния цифрового пространства, оказывающего негативное влияние на психологическое развитие подрастающего поколения. Премьер призвал политиков проголосовать за закон, поскольку это позволит спасти детей от цифровой зависимости. Стёре довил, что считает влияние технологических компаний на неокрепшие умы детей пагубным, ведь социальные сети мешают естественному восприятию мира. 

Напомним, в настоящее время в Норвегии минимальный возрастной порог для регистрации в социальных сетях составляет 13 лет. Согласно недавним анонимным опросам, реальная ситуация далека от декларируемой властями. Так, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних уже активно используют социальные сети. В ответ на это правительство Норвегии обещает внедрить более строгие меры предосторожности и внести поправки в Закон о персональных данных с целью усиления защиты детей. Основным элементом реформы станет требование, согласно которому пользователи социальных сетей должны быть старше 15 лет, тогда как до этого возраста нельзя будет дать согласие на обработку персональных данных. Это дополнительно усилит возрастной барьер, усложнив доступ в сеть младшим пользователям. Также правительство рассматривает методы проверки возраста, чтобы дети не могли обойти новые ограничения. Например, обсуждаются идеи проверки банковского счета или использования более сложных способов верификации.

Поддержку новому закону высказала и министр по делам семьи. Кьерсти Топпе встречалась с многодетными родителями, рассказывая о планах государства. По её словам, идея увеличить возрастной ценз направлена на поддержку самих родителей, многие из которых испытывают давление, разрешая детям пользоваться соцсетями. Родители часто опасаются отказать своим детям, но более эффективные меры позволят добиться желаемого без ссор и принуждения. Власти планируют сделать всё, чтобы усложнить регистрацию со стороны детей. Эксперты пишут, что в сложном деле могут помочь умные алгоритмы, которые начнут анализировать аккаунты жителей Норвегии, выявляя нарушителей. Будут ли на родителей, разрешающих бесконтрольный доступ к интернету своим детям, накладываться штрафы, пока неясно, но Норвегия не стала первой страной, стремящейся снизить влияние социальных сетей на подростков. Австралия недавно объявила о планах заблокировать доступ к соцсетям для детей и подростков, при этом возрастной порог ещё обсуждается и может стартовать с 14 или даже 16 лет. Во Франции активно разрабатывается законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов в школах для учащихся до 15 лет, а в случае его принятия эта мера вступит в силу по всей стране уже с января 2025 года. Некоторые подвижки есть и в России, но очень часто реальные потребности подрастающего поколения никто не замечает. Гораздо проще дать ребёнку планшет или компьютер, получив достаточно свободного времени. В указанных выше странах активно работают службы, позволяющие детям находить себя, тогда как в РФ родителям приходится за всё платить из своего кармана. 

#интересное #социальные сети #норвегия
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