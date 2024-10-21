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Bublik1
Почему курс Bitcoin зависит от выборов в США, и будут ли за 1 ВТС к концу 2024г давать $100 000
Делать окончательные ставки слишком рано, ведь разрыв между кандидатами слишком небольшой

Сегодня утром Bitcoin поднимался выше 69 тысяч долларов и уже готов был уйти выше важного морального предела. Похоже, сил у Быков для решения такой сложной задачи не нашлось, поэтому в дело снова вступили Медведи. Продавцы отыграли часть стоимости первой криптовалюты, а на момент написания данного материала цифровое золото торгуется ровно на 1000 долларов ниже рекордной позиции этой осени. Предполагается, что Быки немного отступили, но уже вскоре предпримут ещё одну попытку. Мнения экспертов относительно успеха такой миссии, сильно расходятся. Некоторые полагают, что в итоге курс Bitcoin на этой неделе продолжит балансировать на ранее занимаемых позициях. Приводятся различные факты и доказательства в пользу такой теории, но есть также и противоположное мнение. Часть аналитиков уверена, что сегодня сформировались благоприятные условия для роста, а особенно важно обратить внимание на позицию ФРС и итоги выборов президента в США. 

И вот здесь мы снова видим непонятные манипуляции со стороны аналитиков. С позицией ФРС всё ясно не до конца, но в данном случае нам известно, что в ближайший месяц ставка по кредитам уйдёт вниз ещё на 25 или даже 50 пунктов. Это станет важным решением властей, показывая всем скептикам потенциал для укрепления американской экономики. Если верить Илону Маску, то экономика США находится в масштабном кризисе. Вернуть долги в ближайшие десятилетия не получится, а необходимость в новых заимствованиях приведёт к увеличению долговых обязательств. Уже сегодня суверенный долг страны превысил 35 триллионов долларов, а значит требуется принять меры для экономии. Миллиардер утверждает, что долгие годы власти относились к проблеме спокойно, поскольку наивно полагали, что могут отдать долги в любой момент. Похоже, момент упущен, а значит без твёрдой руки не обойтись. И вот здесь Илон уверен, что именно Трамп сделает всё для выхода экономики из США из кризиса. Пока неясно, каким способом это будет реализовываться. Обычно американское правительство просто вводит в банковскую систему несколько триллионов долларов, решая не только проблемы с долгами, но и получая средства для выплаты социальных обязательств перед населением. 

На этот раз сделать это не так просто, как было всегда, но многие аналитики видят решение всех проблем именно в Трампе. Кандидат в президенты планирует привлечь в страну ещё больше майнеров, получая значительные инвестиции в рамках добычи криптовалюты и торговли цифровыми активами. Сомнительно, что бы этих денег хватило для спасения бюджета США, но оптимисты верят в светлое будущее. На этом фоне криптовалюты становятся заложниками политики, а эксперты предупреждают, что видят такое впервые. Представители FalconX пишут, что шансы на победу трампа становятся всё более заметными, что и приводит к росту курса Bitcoin. С таким мнением не согласны руководители общенационального опроса FiveThirtyEight. Оказывается, Харрис лидирует с отрывом до 1.8%, ну а происходящее сегодня свидетельствует о том, что рынок верит в победу Демократов. Таким образом эксперты напоминают, что совсем недавно Харрис высказалась за смягчение политики относительно цифровых активов. Если верить ставкам на Polymarket, то здесь Трамп вырывается на первое место, где ему дают шансы на победу с 60% вероятностью. Многие аналитики называют эту платформу для цифровых ставок несерьёзной и сильно подверженной влиянию из вне. Напомним, несколько дней назад стало известно, что некий пользователь поставил сразу несколько миллионов долларов на Трампа. Происходящее вызвало широкий резонанс и воспринято как откровенная манипуляция общественным мнением. Поговаривают, что без Илона Маска не обошлось, но доказать связь неизвестного аккаунта с миллиардером невозможно.

Аналитики полагают, что после выборов курс первой криптовалюты перестанет зависеть от политики. Сегодня многие процессы в мире завязаны на выборах президента. Есть мнение, что итоги выборов окажут кратковременное влияние на курс Bitcoin. Похоже, Трамп действительно планирует более быструю либерализацию законодательства в отношение криптовалют, но Харрис несомненно сделает точно так же, но в более длительные сроки. Выборы президента США намечены на 5 ноября. Ожидания от Трампа выше, ну а победа Харрис действительно может привести к кратковременному падению курса цифрового золота. Аналитики ещё раз подчёркивают, что значительного влияние не будет. Причина в фундаментальных факторах. Продавцы уже распродали свободные резервы, поэтому готовы перейти к накоплению средств. Сделать это непросто, поскольку из-за халвинга майнеры получают только половину монет от привычного количества. Давление со стороны майнеров на рынок снижается, а институциональные инвесторы готовы тратить миллиарды долларов на покупку Bitcoin. Некоторые аналитики верят, что победа Трампа приведёт к росту курса первой криптовалюты свыше 80 тысяч долларов за одну монету. Наиболее оптимистичные полагают, что уже в 2024 за 1 ВТС будут давать 100 000 долларов, вот только такие же прогнозы мы слышали и осенью 2023 года. 

#криптовалюты #bitcoin
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