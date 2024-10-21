Опасности слежки и шпионаж со стороны спецслужб США российских чиновников не очень беспокоит

По данным российских ритейлеров, продажи серии iPhone 16 оказались рекордными. Отдельные модели пользовались огромным спросом, превышая показатели прошлого года в пять и более раз. Некоторые аналитики объясняют происходящее ростом заработных плат в России, тогда как другие уверяют, что люди просто устали от санкций. Долгое время мы слышим, что Apple может заблокировать все смартфоны на территории РФ, но ничего подобного не происходит. Всё это внушает уверенность, что статус-кво сохранится, вселяя в фанатов яблочной продукции уверенность в завтрашнем дне. Есть мнение, что американские технологические компании просто ждут отмашки из Вашингтона, но в данном случае никаких намёков на масштабные блокировки пока нет.

И всё же, власти РФ окончательно решили отказаться от использования техники iPhone в государственных службах. Причин множество, но только в 2023 году была выявлена масштабная атака, во время которой для слежки за российскими пользователями использовали технику Apple. Атака была нацелена на жителей РФ и предполагала распространение шпионского ПО. Основной удар был нанесён по лицам, принадлежащим к государственным службам и дипломатическим ведомствам. Пострадали также представители посольств некоторых стран НАТО и других государств. Точных данных о том, что Apple сделала это сознательно вместе со спецслужбами США, в прессе нет. Эксперты отмечают, что уровень проникновения оказался крайне глубоким, а создавшая вирус структура должна иметь очень подробные знания об особенностях iOS, которые доступны только партнёрам Apple. Выявить вирус оказалось непросто, а с тех пор iPhone негласно запрещены в госструктурах РФ. Похоже, одними уговорами делу не помочь. По данным «Ведомостей», российские чиновники не только не готовы отказываться от смартфонов с надкушенным яблоком, но и даже нарастили их закупки.

Известно, что за первые 9 месяцев 2024 госсектор потратил на приобретение iPhone 6.9 миллиона рублей, что в 4 раза больше, чем было за тот же период 2023 года (1.64 миллиона рублей). Напомним, на фоне информации о распространении при помощи продукции Apple опасных вирусов многие российские ведомства, включая Администрацию Президента, Минцифры, Минтранс и крупные госкорпорации, такие, как «Ростех», запретили своим сотрудникам использовать iPhone. Причина простая, ведь спецслужбы США могут видеть всё, что отображается на экране мобильного телефона. Удивительно, но некоторые государственные компании не боятся никаких утечек. Например, только ООО «Теплоэнерго» потратило на яблочную продукцию 3 миллиона рублей. Предприятие располагается в Санкт-Петербурге и просто не может жить без доступа к правильным смартфонам с надкушенным яблоком.

На втором месте расположилась телекомпания «Югра», которая за тот же период закупила iPhone на 1.2 миллиона рублей. ООО «Аэроэкспресс» явно отстаёт от конкурентов, располагаясь на третьем месте. Компания, инвестиции в которые делает РЖД, приобрела яблочной продукции на 830 тысяч рублей. Несколько аппаратов купил «ИТ-парк» в Татарстане, а также Государственный Кремлёвский дворец. Для чего именно указанным компаниям понадобилась продукция Apple, сказать сложно, но факт увеличения интереса к iPhone со стороны государственных компаний налицо. Очень часто подобные закупки можно отследить с помощью официальных ресурсов. В этом случае компании указывают на наличие функций, заменить которые пока невозможно. К примеру, одно из таких обоснований связано с наличием функции «Voice Over» в iPhone 13, которая облегчает использование смартфона для людей с нарушениями зрения.

На основании этого делается заключение, согласно которому конкуренты ничего подобного не предлагают, а значит госструктура вольна купить нужное количество яблочной продукции. Возможность слежки и опасности раскрытия гостайны в данном случае в расчёт не берутся, а наращивание темпов закупки iPhone происходит на фоне негласного запрета со стороны властей. На самом деле странного в госзакупках достаточно и без Apple. Несмотря на то, что Samsung давно покинула российский рынок, она остаётся лидером по объёму потраченных средств. Так, смартфоны южнокорейского производителя были куплены на 41.3 миллиона рублей (за первые 9 месяцев 2024 года). На минуточку, такой показатель в 5 раз превышает аналогичные затраты в 2023 году, но по непонятной причине высокий интерес связан именно с флагманами Samsung за 1000 долларов и дороже. Похоже, в них есть какие-то крайне важные функции, которых на Realme и Xiaomi за 300 долларов не найти.

Китайская Realme заняла второе место и смогла отгрузить российским чиновникам смартфонов в 11 раз больше, чем годом ранее (на 16.1 миллиона рублей). Xiaomi с заработком 10.9 миллиона закрепилась на третьем месте. А вот российские бренды пока спросом не пользуются. Очевидно, что такой смартфон не очень приятно дарить подруге, ребёнку или жене, поэтому чиновники всё же предпочитают узнаваемые бренды. Единственной отечественной компанией, показавшей значительный рост спроса, стала ООО «Новая Линия», производящая смартфоны под брендом BQ. Общая выручка через Госзакупки достигла 2.9 миллиона рублей, а это в 8.5 раза больше, чем в 2023 году. Увеличение закупок iPhone и других иностранных смартфонов в госсекторе вызывает много вопросов. С одной стороны, это противоречит официальной линии по отказу от западных технологий из-за риска шпионажа и утечки данных. С другой стороны, это может говорить о том, что отечественные альтернативы пока не могут предложить того уровня функциональности и удобства, который требуется для выполнения повседневных задач в государственных структурах. Кто следит за тем, чтобы каждый смартфон, купленный через Госзакупки, попал в нужные руки, сказать сложно. Ну а это значит, что случаи неправомерного использования не исключены. Многие эксперты отмечают, что для работы чиновников достаточно аппаратов за 200 долларов, ну а абсолютно все востребованные функции флагманов доступны в любом ценовом сегменте.