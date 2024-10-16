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Bublik1
Мнения экспертов по поводу вероятности блокировки сервисов Google в РФ разнятся
Решатся ли Google и Apple на блокировку смартфонов в РФ, и что будет с аппаратами Xiaomi и Samsung

Ещё недавно нам казалось, что технологии делают планету лучше, позволяя общаться со знакомыми и близкими, проживающими в других странах и даже континентах. Вот только события последних лет явно намекают на то, что всё не так просто, как хотелось бы рядовым пользователям. Многие стараются изменений не замечать, предпочитая держаться от политики как можно дальше, но в данном случае это уже не важно. Все ключевые решения принимаются за закрытыми дверями, а громкие возмущения возможны только в том случае, если они выгодны сильным мира сего и хорошо оплачиваются. После ухода с российского рынка ключевых технологических компаний стало очевидно, что США перешли важную черту, обратив внимание всего мира на возможность использования технологий в качестве оружия. На самом деле янки сделали точно то же и с долларом, но сегодня мы обсуждаем немного другу тему. 

Первая проблема, которая беспокоит экспертов, заключается в опасениях окончательного ухода Google с российского рынка. Речь идёт о сервисах, на которых завязана огромная часть важной информации. Если вы потеряли или сломали смартфон, то в новом можно восстановить все данные при помощи единого аккаунта. Миллионы жителей РФ пользуются сервисами Google, ну а всё больше экспертов полагает, что рано или поздно американская корпорация задействует своё главное оружие. Результат во многом зависит от того, насколько далеко решат зайти власти США. В случае, если там остановятся на блокировке сервисных приложений в операционной системе Android, то пользователям действительно придётся туго. Часть информации будет потеряна, а переход на российские аналоги займёт время. Эксперты предполагают, что если блокировка и начнётся, то случится это не очень скоро, а значит ещё больше российских пользователей сможет перейти на отечественные сервисы. 

А вот в случае самых крайних мер, довольно значительная часть всех смартфонов может быть удалённо заблокирована. Сегодня мы не знаем, насколько мощными рычагами давления обладает американское правительство. Скорее всего, если решение будет принято, то вся продукция Apple и Google придёт в негодность. Ранее обе компании уже доказывали, что способны удалять программы напрямую со смартфонов даже без разрешения со стороны конечного пользователя. Ничто не помешает им в таком случае и вовсе обнулить операционную систему, но эксперты уверены, что такое развитие событий маловероятно. Причин здесь несколько. Прежде всего миллионы российских пользователей – это потребители контента. Денег с рекламы из РФ не поступает, но Apple и Google всё ещё надеются вернуться. Кроме того, пользователи генерируют огромное количество данных, ну а информация в наше время играет ключевую роль. Кажется маловероятным, что Белый дом откажется от слежки за жителями РФ, ведь в этом случае ни о каком возврате уже речь не идёт. 

Эксперты полагают, что Samsung присоединится к блокировке, а вот с Xiaomi такой фокус не пройдёт. И вот здесь снова возникает важный вопрос, ведь мы не знаем, насколько глубоко HyperOS контролирует доступ к мобильным телефонам, и сколько влияния остаётся в руках Google. Внутри китайской операционной системы находится всё та же Android, пусть и немного в изменённом состоянии. Даже HUAWEI, которая занимается разработкой собственной ОС намного дольше, пока не способна отказаться от совместимости с американскими технологиями. Инсайдеры уверяют, что HarmonyOS NEXT не будет полагаться на Android, но в подобные заявления верится с большим трудом. Всё это значит, что пока уязвимы даже китайские смартфоны, ну а решится ли Google на блокировки без разрешения со стороны ключевых партнёров, сказать пока сложно. Некоторые эксперты пишут, что никаких признаков полной блокировки со стороны американской корпорации пока не видят. Возможно, ничего подобного и не случится, но не исключено, что решение будет принято спонтанно. В последние годы политика США вызывает всё больше беспокойства, но Вашингтон не готов останавливаться на достигнутых успехах. Скорее всего, главный фактор, мешающий американцам реализовать полную блокировку телефонов в России, кроется во вполне реальных опасениях потерять мировой рынок. 

Даже частичная блокировка станет важным прецедентом, а значит доверять Google уже никто не станет. Сегодня для американской корпорации материковый Китай недоступен, а значит потерять ещё и Индию янки просто не могут. Аналитики пишут, что за происходящим в технологической отрасли внимательно наблюдают ведущие мировые эксперты. Каким будет следующий шаг со стороны Google, нам ещё только предстоит узнать, но всё больше экспертов советуют жителям РФ активно осваивать отечественные сервисы. Пусть первое время они не будут основными, но иметь запасной план всегда лучше, чем остаться без ничего. 

#смартфоны #samsung #xiaomi #google #huawei
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