Не так давно США объявили все технологии производства полупроводниковой продукции важными для национальной безопасности своей страны. Известно, что если нечто такое происходит, то Вашингтон готов идти на любые действия, объясняя это необходимостью вступиться за мировую демократию во всём мире. Как правило, американцев беспокоит только личная выгода, ну а бурный рост технологий в какой-то момент вышел из-под контроля. Ещё не так давно ключевым игроком здесь оставалась Intel, но в последнее время эта компания топчется в хвосте и оказывается не способна ничего противопоставить тайваньской TSMC и корейской Samsung. В 2024 году дошло до того, что Intel потеряла способность самостоятельно производить настольные процессоры, ну а тревогу забили даже в Белом доме. Несколько крупных игроков захотели купить Intel по частям, но сегодня такие разговоры прекратились, поскольку США боятся отстать в технологическом плане от конкурентов.

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Ну а поскольку все решения уже приняты, то несколько лет назад начало оказываться давление на союзников. TSMC и Samsung больше не могут самостоятельно решать, у кого и какие заказы принимать, а за остальными игроками полупроводникового сектора идёт постоянная слежка. AMD вынуждена была разорвать все совместные контракты с китайскими компаниями, а в прессе писали, что Лиза Су была сильно разочарована, ведь совместная разработка могла принести определённые дивиденды. AMD недосчиталась огромной прибыли, а также упустила шанс занять значимые позиции на китайском рынке. Дела у NVIDIA идут намного лучше, но ситуация такова, что дядюшка Сэм постоянно ставит Дженсену Хуангу палки в колёса. К примеру, для экспорта в Китай запрещена даже настольная GeForce RTX 4090, не говоря уже о высокопроизводительных графических ускорителях последних поколений. Мечтать о DGX B200 на архитектуре Blackwell не приходится, ну а эксперты уверены, что со временем NVIDIA столкнётся со значительным падением продаж.

Сегодня многочисленные обходные пути позволяют частично обходить санкции, но ограничения будут ужесточаться. Согласно информации инсайдеров, перспективный графический ускоритель DGX B200 распродан на год вперёд, но рано или поздно спрос со стороны американских и европейских компаний прекратится. Похоже, в США полагают, что этого никогда не случится, вот только прямо сейчас мы становимся свидетелями проблем, с которыми столкнулась нидерландская ASML. Напомним, европейская компания монополизировала рынок литографов, которые выступают в качестве основного инструмента для выпуска полупроводниковой продукции. Продукцию ASML активно покупают TSMC, Intel, Samsung и многие другие компании, вот только новая волна ограничений способна ощутимо повлиять на доходы компании. Сегодня представители ASML опубликовали прогноз на 2025 год, который оказался крайне пессимистичным. Производитель литографического оборудования намерен заработать от 30 до 35 миллиардов евро, ну а это намного меньше, чем ранее озвучивали аналитики.

Отмечается, что ключевые игроки снизили количество заказов. Например, фабрики Intel загружены на 81% от максимума, поэтому планы по расширению мощностей решено передвинуть на неопределённое время. Точно такая же ситуация складывается и у Samsung, где пустует ещё больше полупроводниковых мощностей. Что до TSMC, то там и вовсе не нуждаются в новом железе, поскольку научились оптимизировать уже ранее закупленное для выпуска чипов по 2-нм узлу. А между тем меньше года назад в прессе писали, что ASML перегружена заказами, поэтому не сомневается в получении сверхдоходов. Авторы статьи на страницах Reuters делают вид, что виной всему только скромный спрос со стороны указанных выше компаний. Американские журналисты явно лукавят, ведь совсем недавно Белый дом запретил ASML не только продавать, но и обслуживать ранее поставленные в Китай литографы. Власти КНР инвестируют в полупроводниковую отрасль огромные суммы, а десятки различных компаний готовы скупать любое оборудование, которое только окажется доступно. Вместо того чтобы пользоваться взрывным спросом, правительство Нидерландов поддержало требования американцев, ну а итог оказался прогнозируемым.

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Китай переходит на собственные технологии. Происходит это не быстро, поскольку США открыто мешает Поднебесной развиваться. Даже если реализовать задуманное окажется на несколько лет позднее, а затраты будут выше, то прежде всего всё это ударит именно по американским компаниям. Аналоги процессоров Intel и AMD пока далеки от совершенства, но уже способны выступать в качестве основы для рабочих станций и могут обеспечить государственные предприятия необходимой вычислительной мощью. Аналоги графических ускорителей NVIDIA в Ките уже есть, но из-за особенностей производства и масштабных санкций выпуск их обходится недёшево. Предполагается, что путём масштабирования проблему удастся решить, ну а это грозит финансовыми потерями для всех ключевых американских игроков. Игровые видеокарты и процессоры в КНР пока делать не умеют. На самом деле попытки производятся, но отставание слишком велико. Со временем разрыв будет становиться меньше, ну а это несомненно окажет влияние на доходы всех перечисленных выше компаний.

Из-за того, что TSMC и Samsung поддержали санкции против Китая, на мощностях этих компаний не выпускаются чипы для ключевых китайских игроков. Даже сегодня, когда спрос на облачные вычисления и обучение умных алгоритмов превышает все допустимые пределы, заводы южнокорейской компании не могут похвастать полной загрузкой. Руководство Samsung намерено уволить часть команды, ну а в будущем дела пойдут ещё хуже. Что до TSMC, то будущее этой компании и вовсе туманно. Силами тайваньских специалистов в США возводится несколько крупных фабрик, способных выпускать чипы по самым современным технологическим узлам. Нет никаких сомнений, что американские власти отнимут все нужные им технологии при первой необходимости, а в будущем подобные предприятия будут работать исключительно на благо США. Китайский рынок огромен, но он продолжает расти. Производители из Поднебесной занимают огромную долю на рынке Индии и других регионов, а в целом контролируют почти 50% всех продаж смартфонов на планете. Как только на материковом Китае появится возможность массового выпуска чипов по самым современным нанометровым нормам, спрос на услуги TSMC сойдёт на нет. Когда это случится, предсказать сложно, но неминуемость самого факта не вызывает сомнений. Мир вокруг нас меняется, а Вашингтон пытается сделать так, чтобы все нужные технологии оказались под рукой. Противостояние продолжится, ну а чем больше возможностей появится в Китае, тем менее значительной станет прибыль технологических гигантов, указанных в нашем материале. Скорее всего, Intel, TSMC, Samsung, AMD, NVIDIA и многие другие осознают печальную перспективу, но сделать уже ничего не могут.