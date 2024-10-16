Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай

Санкции против Китая становятся всё более серьёзными, но никто не ожидал, что последствия начнут ощущать американские полупроводниковые гиганты
[ ] для раздела Блоги
+
+

Не так давно США объявили все технологии производства полупроводниковой продукции важными для национальной безопасности своей страны. Известно, что если нечто такое происходит, то Вашингтон готов идти на любые действия, объясняя это необходимостью вступиться за мировую демократию во всём мире. Как правило, американцев беспокоит только личная выгода, ну а бурный рост технологий в какой-то момент вышел из-под контроля. Ещё не так давно ключевым игроком здесь оставалась Intel, но в последнее время эта компания топчется в хвосте и оказывается не способна ничего противопоставить тайваньской TSMC и корейской Samsung. В 2024 году дошло до того, что Intel потеряла способность самостоятельно производить настольные процессоры, ну а тревогу забили даже в Белом доме. Несколько крупных игроков захотели купить Intel по частям, но сегодня такие разговоры прекратились, поскольку США боятся отстать в технологическом плане от конкурентов. 

реклама



Ну а поскольку все решения уже приняты, то несколько лет назад начало оказываться давление на союзников. TSMC и Samsung больше не могут самостоятельно решать, у кого и какие заказы принимать, а за остальными игроками полупроводникового сектора идёт постоянная слежка. AMD вынуждена была разорвать все совместные контракты с китайскими компаниями, а в прессе писали, что Лиза Су была сильно разочарована, ведь совместная разработка могла принести определённые дивиденды. AMD недосчиталась огромной прибыли, а также упустила шанс занять значимые позиции на китайском рынке. Дела у NVIDIA идут намного лучше, но ситуация такова, что дядюшка Сэм постоянно ставит Дженсену Хуангу палки в колёса. К примеру, для экспорта в Китай запрещена даже настольная GeForce RTX 4090, не говоря уже о высокопроизводительных графических ускорителях последних поколений. Мечтать о DGX B200 на архитектуре Blackwell не приходится, ну а эксперты уверены, что со временем NVIDIA столкнётся со значительным падением продаж. 

Сегодня многочисленные обходные пути позволяют частично обходить санкции, но ограничения будут ужесточаться. Согласно информации инсайдеров, перспективный графический ускоритель DGX B200 распродан на год вперёд, но рано или поздно спрос со стороны американских и европейских компаний прекратится. Похоже, в США полагают, что этого никогда не случится, вот только прямо сейчас мы становимся свидетелями проблем, с которыми столкнулась нидерландская ASML. Напомним, европейская компания монополизировала рынок литографов, которые выступают в качестве основного инструмента для выпуска полупроводниковой продукции. Продукцию ASML активно покупают TSMC, Intel, Samsung и многие другие компании, вот только новая волна ограничений способна ощутимо повлиять на доходы компании. Сегодня представители ASML опубликовали прогноз на 2025 год, который оказался крайне пессимистичным. Производитель литографического оборудования намерен заработать от 30 до 35 миллиардов евро, ну а это намного меньше, чем ранее озвучивали аналитики. 

Отмечается, что ключевые игроки снизили количество заказов. Например, фабрики Intel загружены на 81% от максимума, поэтому планы по расширению мощностей решено передвинуть на неопределённое время. Точно такая же ситуация складывается и у Samsung, где пустует ещё больше полупроводниковых мощностей. Что до TSMC, то там и вовсе не нуждаются в новом железе, поскольку научились оптимизировать уже ранее закупленное для выпуска чипов по 2-нм узлу. А между тем меньше года назад в прессе писали, что ASML перегружена заказами, поэтому не сомневается в получении сверхдоходов. Авторы статьи на страницах Reuters делают вид, что виной всему только скромный спрос со стороны указанных выше компаний. Американские журналисты явно лукавят, ведь совсем недавно Белый дом запретил ASML не только продавать, но и обслуживать ранее поставленные в Китай литографы. Власти КНР инвестируют в полупроводниковую отрасль огромные суммы, а десятки различных компаний готовы скупать любое оборудование, которое только окажется доступно. Вместо того чтобы пользоваться взрывным спросом, правительство Нидерландов поддержало требования американцев, ну а итог оказался прогнозируемым. 

реклама



Китай переходит на собственные технологии. Происходит это не быстро, поскольку США открыто мешает Поднебесной развиваться. Даже если реализовать задуманное окажется на несколько лет позднее, а затраты будут выше, то прежде всего всё это ударит именно по американским компаниям. Аналоги процессоров Intel и AMD пока далеки от совершенства, но уже способны выступать в качестве основы для рабочих станций и могут обеспечить государственные предприятия необходимой вычислительной мощью. Аналоги графических ускорителей NVIDIA в Ките уже есть, но из-за особенностей производства и масштабных санкций выпуск их обходится недёшево. Предполагается, что путём масштабирования проблему удастся решить, ну а это грозит финансовыми потерями для всех ключевых американских игроков. Игровые видеокарты и процессоры в КНР пока делать не умеют. На самом деле попытки производятся, но отставание слишком велико. Со временем разрыв будет становиться меньше, ну а это несомненно окажет влияние на доходы всех перечисленных выше компаний. 

Из-за того, что TSMC и Samsung поддержали санкции против Китая, на мощностях этих компаний не выпускаются чипы для ключевых китайских игроков. Даже сегодня, когда спрос на облачные вычисления и обучение умных алгоритмов превышает все допустимые пределы, заводы южнокорейской компании не могут похвастать полной загрузкой. Руководство Samsung намерено уволить часть команды, ну а в будущем дела пойдут ещё хуже. Что до TSMC, то будущее этой компании и вовсе туманно. Силами тайваньских специалистов в США возводится несколько крупных фабрик, способных выпускать чипы по самым современным технологическим узлам. Нет никаких сомнений, что американские власти отнимут все нужные им технологии при первой необходимости, а в будущем подобные предприятия будут работать исключительно на благо США. Китайский рынок огромен, но он продолжает расти. Производители из Поднебесной занимают огромную долю на рынке Индии и других регионов, а в целом контролируют почти 50% всех продаж смартфонов на планете. Как только на материковом Китае появится возможность массового выпуска чипов по самым современным нанометровым нормам, спрос на услуги TSMC сойдёт на нет. Когда это случится, предсказать сложно, но неминуемость самого факта не вызывает сомнений. Мир вокруг нас меняется, а Вашингтон пытается сделать так, чтобы все нужные технологии оказались под рукой. Противостояние продолжится, ну а чем больше возможностей появится в Китае, тем менее значительной станет прибыль технологических гигантов, указанных в нашем материале. Скорее всего, Intel, TSMC, Samsung, AMD, NVIDIA и многие другие осознают печальную перспективу, но сделать уже ничего не могут.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia аналитика полупроводники
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
47
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
1
НАСА утверждает, что все утечки воздуха на Международной космической станции находятся под контролем
2
Закон Мура больше не работает - Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт
12
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
1
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
4
Zeekr приостанавливает производство своих электромобилей модели 7X из-за пожара
+
Трофейная американская М88А2 Hercules пополнила арсенал армии России
+
Китай представил первый 6-тонный конвертоплан-беспилотник Zhang Ying R6000
+
Глава OnePlus заявил, что в их смартфонах будет устанавливаться кастомный вариант Snapdragon 8 Gen 4
3
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
7
ВС РФ обходят Селидово с флангов, угрожая гарнизону ВСУ котлом
+
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
+
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
1
«Почта России»: стоимость доставки грузов дронами в 150 раз превышает цену пилотируемых рейсов
1
MWM: Судостроители не могут обеспечить ВМС США необходимым количеством подлодок
2
Разведка Германии сичтает, что Россия сможет атаковать НАТО до конца текущего десятилетия
5
Флагманский планшет Oppo Pad 3 Pro будет представлен 24 октября, в голубом и золотистом цветах
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
+
Honor раскрыла технические характеристики своего нового игрового планшета Tablet GT Pro
+

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
50
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
16
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
30
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
3
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
27
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
11
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
47
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
16

Сейчас обсуждают

Лев корл
12:42
- Как работает польская мина? - Принцип работы довольно прост - мина срабатывает сразу после ее установки, подрывая того, кто её установил
Польша будет минировать восточную границу в рамках проекта «Восточный щит»
Nvidia&Intel Hater
12:36
Это надо же такое придумать.Как бы идеально (казалось бы) небыли выведены поверхности -всегда останутся микронеровности и воздух между двумя пластинами..а воздух очень плохой проводник тепла
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Максим Беляков
12:34
Нихера ботов с дизами налетело, на самом деле zapret как будто получше гудбайдпи работает, и с дсом, и с ютубом
Автопроизводитель Xpeng представил свой флагманский хэтчбек P7+
Evgeny Chezarin
12:29
Dlss смазкой
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
swr5
12:29
Когда послушал музыку на Linux, понял, что на Винде я больше ничего слушать не буду. PipeWare рулит, качество превосходное, появился объем, дыхание, сцена. На Винде, что не включал - все какое-то плос...
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
Ivan Trishkin
12:25
А то что игры деградируют и на оптимизацию забивают болт , ссд для игр 2020+ года как обязательность , длсс как панацея у криворуких разрабов, а визуального прироста почти нет , учтем 10 поколение и м...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Родион Вестов
12:24
На первый взгляд выглядит все довольно абстрактно. Но уж точно реальнее рассказов про освоение Марса. Такому газовозу ледокол не требуется, ведь он пройдет подо льдами).
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
かお 特
12:20
Да какие 68%, там от силы 33%, пропускная способность видеокарты, не так сильно повышает ее производительность
NVIDIA GeForce RTX 5090 не будет значительно дороже текущей модели RTX 4090
Родион Вестов
12:19
Если меняла, то согласно статьи, твоя бабка была западной хохлухой и чухонкой. У русских они просто отбирали. Если русских они грузили в вагоны и отправляли на работы в Германию, то хохлы и чухоноцы с...
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
Алексей Устинов
12:15
Тот случай, когда автор статьи вообще не в теме и не понимает о чем пишет.
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем