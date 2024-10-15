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Bublik1
Китай не может оказаться от продукции NVIDIA, но и переход на собственные технологии пока невозможен
Китайский бизнес находится в сложном положении, но пока местные власти не требуют полного отказа от американских технологий

После ужесточения санкций против Китая стало очевидно, что полупроводниковой промышленности Поднебесной придётся как можно быстрее переходить на собственные аналоги американских технологий. Проблема лишь в том, что по некоторым направлениям лидеры рынка ушли на несколько десятилетий вперёд. Кроме того, США ещё и монополизировали производительные мощности, запретив TSMC и Samsung брать заказы у определённых китайских компаний. Действует масса ограничений, позволяющих американскому бизнесу оставаться на плаву, разговаривая со всем миром с позиции силы. Несмотря на всё это китайские инженеры не сидят без дела и даже умудряются совершать значительные прорывы. Например, HUAWEI имеет в портфолио несколько графических ускорителей, производительность которых в некоторых сценариях не уступает самым скоростным NVIDIA Н200. На этом список достижений китайской полупроводниковой отрасли не заканчивается, но очень часто решение проблемы требует разработок в смежных отраслях, а охватить все направления за короткий срок просто невозможно. 

На этот счёт высказываются авторы издания South China Morning Post. Оказывается, власти оказывают давление на местный бизнес, вынуждая переходить с американской продукцию на собственные аналоги. Особенно это заметно в сфере облачных вычислений и обучения ИИ, где лидирующие позиции традиционно занимает NVIDIA. Американская компания вынуждена следовать строгим ограничениям, поэтому поставляет в Китай урезанные графические ускорители предыдущей серии. Более новые Н200 и вовсе запрещены для ввоза, а ведь совсем скоро начнутся мировые продажи серии DGX B200. Решения только начали отгружаться крупным клиентам, но уже нет никаких сомнений, что они не будут поставляться в Китай. Ограничения действуют даже на поставки игровых GeForce RTX 5090, ну а всё это произошло за последние годы. Китайские аналитики пишут, что несколько китайских компаний предлагают аналоги продукции NVIDIA, но из-за санкций стоимость оборудования оказывается ощутимо дороже. В итоге процесс импортозамещения идёт не так быстро, как предполагалось. South China Morning Post предлагают местным центрам обработки данных тщательно взвешивать свои решения, придерживаясь разумной стратегии, ведь полный отказ от продукции NVIDIA пока крайне невыгоден. 

Аналогичные рекомендации дают и специалисты китайской академии информационных и телекоммуникационных технологий (CAICT). Там пишут, что для максимальной производительности нужно обращать внимание на графические ускорители A100 и H100. Продукция NVIDIA обладает отличным соотношением между ценой и скоростью обработки данных. В случае, если требуются более производительные решения, то в продаже можно встретить Н20, а также присмотреться к китайским альтернативам. Эксперты отмечают, что нужно делать выбор заранее, поскольку портирование обученных на оборудовании NVIDIA нейросетей на китайские аналоги может потребовать сложных инженерных методов и дополнительных финансовых затрат. Причина в особенностях работы архитектуры, а также специфических аппаратных и программных характеристиках. Происходящее ставит китайские компании перед дилеммой. С одной стороны, китайское правительство активно продвигает идею отказа от американских технологий. Предпринимателям рекомендуется переходить на собственные аналоги. Во только такое решение может оказаться слишком затратным и не окупится в ближайшей перспективе. Напомним, в начале октября правительство КНР призвало крупные центры обработки данных как можно скорее перейти на отечественные аналоги американских технологий. 

Как уже было сказано выше, NVIDIA также сталкивается с неприятными последствиями санкций. До недавнего времени китайский рынок оставался вторым по размеру в мире. Первоначально пришлось выпустить менее мощные версии графических ускорителей A100 и H100 (А800 и Н800), но в какой-то момент даже эти решения оказались под запретом. Полностью остановить экспорт высокопроизводительного оборудования в Поднебесную власти США не могут, ну а представители NVIDIA делают вид, что ничего не замечают. Официально Дженсен Хуанг следует всем запретам, но каналов поставок слишком много, ведь графические ускорители попадают даже в Россию. Правительство КНР пока не перешло к более жёстким требованиям, но по мере развития местной полупроводниковой отрасли, запрет на установку оборудования американских производителей может стать реальностью. Пока Китай остаётся одним из главных покупателей оборудования NVIDIA. Приводятся следующие факты: к концу 2023 года мощность серверов и суперкомпьютеров в стране выросла до 230 экзафлопс, ну а это на целых 27% больше, чем было по итогам 2022 года. 

Но это введение в строй оборудования общего назначения, тогда как графические ускорители для обучения и работы ИИ демонстрируют ещё более внушительный рост. Здесь за 2023 год мощностей стало на 70% больше, но происходит это не только за счёт оборудования NVIDIA, но и собственных разработок. Отдельно отмечается, что отказ от американских технологий будет возможен в ближайшие годы, а благодаря массовому производству внутри страны удастся существенно снизить цены на графические ускорители. О проблеме знает и руководство NVIDIA, но какой бы президент не пришёл на место Байдена, санкции продолжат усиливаться, а значит в будущем американские полупроводниковые компании столкнутся с потерей огромного рынка сбыта. 

#nvidia #полупроводники #санкции #сша и китай
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