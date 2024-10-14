Не секрет, что NVIDIA подходит к выпуску видеокарт иначе, чем это делает AMD. Последняя почти всегда за ту же цену предлагает более высокую производительность, тогда как Дженсен Хуанг придерживается максимальной экономии. Несмотря на то, что в сегмент видеокарт до 450 долларов красной команды давно пришли решения с 12 Гб видеопамяти, зелёные здесь всё ещё зависли на 8 Гб. Видеокарты за 600 долларов производства AMD могут порадовать вас наличием 16 Гб памяти, ну а в последнем поколении NVIDIA всё же поставила целых 12 Гб GDDRX.

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Эксперты спорят о том, сколько видеопамяти нужно для запуска игр в том или ином разрешении, но в итоге приходят к самым разным выводам. Причина кроется в подходе, а также личном мнении того или иного эксперта. Данный материал точно не претендует на то, чтобы поставить в указанном выше вопросе точку, но всё же позволяет взглянуть на проблему немного под другим углом. Итак, автор канала Testing Games взял видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 4070, после чего прогнал их через несколько актуальных игр. Давайте изучим скриншоты, после чего попытаемся всё же понять, какая видеокарта выгоднее для рядового геймера.

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Как выяснилось, как минимум в половине случаев GeForce RTX 3080 оказывается впереди. Видеокарта быстрее на несколько процентов, но есть немало игр, в которых определить разницу между соперницами не получается. Если учитывать, что тестирование проходило с участием самого скоростного процессора на рынке (Ryzen 7 7800X3D), то на недорогом камне за 20 тысяч рублей разницу вы не увидите даже в синтетических тестах. GeForce RTX 3080 имеет 10 Гб памяти, тогда как GeForce RTX 4070 получила уже 12 Гб, но без оценки стоимости прийти к верным выводам у нас не получится.

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И вот здесь можно заметить, что за GeForce RTX 3080 просят 58 тысяч рублей. В данном случае уже не так важно, насколько такая цена вообще соответствует реальности, ведь ничего лучше нам всё равно не предлагают. Мы не стали останавливаться на GeForce RTX 4070, поскольку за ту же цену в продаже можно встретить GeForce RTX 4070 SUPER. А между тем последняя примерно на 10% быстрее, а значит опередит GeForce RTX 3080 во всех играх с небольшой форой. Скорее всего, разница окажется незначительной, а вот с ценой не всё так просто. Как видите, за GeForce RTX 4070 SUPER просят 64 600 рублей, но это версия с максимально примитивной системой охлаждения, тогда как более солидная модель GeForce RTX 4070 SUPER обойдётся вам уже в 70 тысяч. Кстати, производитель здесь вполне народный, но система охлаждения с тремя кулерами не может стоить слишком дёшево. Вот и получается, что полноценный аналог GeForce RTX 3080 обойдётся в рознице на 10 тысяч рублей дороже.

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Даже с мощным процессором разница будет небольшая, а главная проблема заключается в том, что обе видеокарты сегодня без проблем тянут все игры в 2К. Для геймеров это даже хорошо, но обычно GeForce RTX 3080 признаётся устаревшей и отправляется на мусорку истории, тогда как мы видим, что такая видеокарта выгоднее по цене и ничем не хуже более дорогих новинок. Если бы тесты проводились в 4К, то различия и вовсе бы оказались нулевыми, ну а всё это означает, что логика экономии со стороны NVIDIA может быть частично оправдана. Давайте думать. GeForce RTX 3080 была выпущена 4 года назад и предназначалась для запуска игр в 4К. Со временем требования новинок стали выше, поэтому сегодня такую видеокарту рекомендуется использовать только в 2К. Это нормальная практика, поэтому здесь никаких претензий, ведь время на месте не стоит. GeForce RTX 3080 ругали за небольшое количество памяти, но сегодня мы видим, что в половине игр она умудряется обходить GeForce RTX 4070, демонстрируя неплохие показатели для своего возраста.

Нет никаких сомнений, что всегда приятно иметь запас видеопамяти, вот только обычно потенциал не раскрывается. Простой пример, Radeon RX 7800 XT немногим быстрее GeForce RTX 4070 и слегка уступает GeForce RTX 4070 SUPER. А между тем видеокарта AMD имеет целых 16 Гб памяти. В теории, такого количества хватило бы даже для запуска новинок в 4К, но в реальности Radeon RX 7800 XT требовательные игры в 4К на высоких настройках графики уже не тянет. Вот и получается, что она занимает тот же сегмент, где благополучно чувствуют себя видеокарты NVIDIA с 12 Гб и даже с 10 Гб видеопамяти. Следует признать, что Radeon RX 7800 XT всё же дешевле прямых конкурентов, но это ничего не меняет, ведь геймеры чаще всего выбирают продукцию производства NVIDIA.

Ну а если обратить внимание на более дорогой сегмент, то здесь вырисовывается ещё более интересная картина. На первых порах Radeon RX 7900 XT смотрелась очень неплохо. Видеокарта предлагает 20 Гб памяти и 320-битную шину, но сегодня в продаже есть GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Теоретически, видеокарта AMD должна стоить дешевле, но красные и так уже пошли на скидки, поэтому обе видеокарты оцениваются в 90 тысяч рублей. В продаже есть и более дорогие модели, но нас интересует лишь то, что потенциальный покупатель не видит никаких преимуществ от приобретения Radeon RX 7900 XT. 20 Гб памяти хороши тогда, когда от них есть польза, ну а поскольку видеокарты примерно равны по скорости, то Radeon RX 7900 XT продаётся очень плохо. GeForce RTX 4070 Ti SUPER сложно назвать бестселлером, ведь она поступила в продажу за 800 долларов, но учитывая особенности рынка, спрос на неё ощутимо выше, чем на Radeon RX 7900 XT. Не стоит забывать, что видеокарта NVIDIA ещё и быстрее в трассировке лучей, а также предлагает поддержку технологии масштабирования третьего поколения в большем количестве игр.

На первый взгляд GeForce RTX 4070 SUPER лучше GeForce RTX 3080, но если внимательно изучить тесты, то всё становится не так очевидно. 10 Гб памяти достаточно для любых задач, ну а в этом плане подход AMD терпит крах. Красные ставят в свои видеокарты больше видеопамяти, но столкнулись с тем, что такое большое количество простаивает без дела. Можно предположить, что через 4 года для запуска игр в разрешении 2К потребуется не меньше 16 Гб памяти. Скорее всего, ничего подобного не произойдёт, но если даже нечто такое и случится, то Radeon RX 7800 XT с её 16 Гб видеопамяти всё равно останется не у дел. Видеокарта к тому времени потеряет свою актуальность, ну а новинки NVIDIA будет предлагать ровно столько памяти, сколько требуется здесь и сейчас. Дженсена Хуанга можно назвать скрягой, но глава зелёных точно знает, сколько памяти нужно геймерам. Всё это не значит, что нужно отказываться от покупки видеокарты AMD. На самом деле, если бы автор данного материала делал выбор между GeForce RTX 4070 SUPER и Radeon RX 7800 XT, то купил бы именно Radeon RX 7800 XT. Точно также выбор в пользу красных был бы сделан, если бы предлагались Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Всегда приятно иметь несколько гигабайт свободной памяти, ну а особенно хорошо, если цена видеокарты с 20 Гб не отличается от той, что предлагает 16 Гб.



