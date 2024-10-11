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Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке

Серия Core Ultra 200 уже представлена, ну а Raptor Lake уходит в историю и чуть не привела к разорению самой Intel
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Вчера Intel официально представила новое поколение процессоров Core Ultra 200, созданное на архитектуре Arrow Lake. Если вы ничего об этом не знали, то не следует расстраиваться, ведь событие прошло настолько скромно, насколько вообще можно было себе представить. Ещё 5 лет назад подобное мероприятие вызвало бы настоящий ажиотаж, но сегодня Intel растеряла популярностью даже среди преданных фанатов, поэтому вынуждена ловить взгляды инвесторов и пытаться оправдаться за допущенные просчёты. Никаких сюрпризов не было, ведь мы заранее знали точные характеристики новой серии. Опубликованные слайды доказали, что прирост быстродействия между поколениями оказался меньше 10%, а в некоторых случаях разница находится на уровне погрешности. 

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Особое любопытство вызывала информация о том, что флагманский Core Ultra 9 285K не сможет побить рекорд самых быстрых игровых процессоров AMD. Определённый прирост будет в рабочих задачах, но обычно такие камни берут геймеры, ну а в этом случае стоит присмотреться к конкурирующим решениям. Представители Intel заявили, что нисколько не комплексуют, ведь отставание в играх не выше 5%, ну а пользователи уже начали высмеивать подобные слова. Получается, что выпущенные полтора года назад камни конкурента так и остались непокорёнными, а ведь Ultra 9 285K выпускается на базе самого совершенного 3-нм технологического узла на планете. Оставим Intel решать накопившиеся проблемы, а пока разберём несколько процессоров в российской рознице, которые крайне не рекомендуются для приобретения.

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Начнём с того, что вся серия Raptor Lake Refresh получалась дорогой и вызывает полное разочарование. Например, за Core i9-14900K просят 63 тысячи рублей, а между тем этот процессор может у вас в любой момент сгореть. По словам представителей Intel, все ошибки были устранены, но в сентябре по непонятной причине пункты возврата продолжали работать, а в некоторых регионах процессоры на обмен даже закончились. Ничуть не лучше Core i7-14700K. Камень стоит целых 50 тысяч рублей и даже близко не лежал рядом с рекордными показателями более скоростных решений производства AMD. Учтите, что вся серия Raptor Lake уже стала историей, ведь сокет LGA 1700 больше не будет поддерживаться на плаву. Core Ultra 200 потребую новую материнскую плату, а значит ни о каком потенциале и простом апгрейде речь не идёт. За 35 тысяч Core i7-14700K смотрелся бы намного интереснее, но Intel всё ещё живёт прошлым, в котором конкуренты плелись в хвосте, а геймерам приходилось платить много, получая минимальный прирост между поколениями. 

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Неясно, для кого вообще в рознице лежит Core i5-14600K за 40 тысяч рублей, ведь процессор точно не соответствует такой высокой стоимости. К конкурирующим решениям мы перейдём чуть ниже, а пока добавим, что даже ранее считавшимся народным сегмент не может рекомендоваться для покупки. К примеру, Core i5-14400F стоит дороже 20 тысяч рублей, но не имеет никаких перспектив. Как уже отмечалось выше, сокет LGA 1700 больше не поддерживается, а значит увеличить производительность компьютера без значительных инвестиций уже не выйдет. Для понимания проблемы можно ознакомиться с тестами по ссылке. Так вот, Ryzen 5 7500F и Core i5-14400F примерно равны по скоростным характеристикам, но камень AMD легко можно заменить в будущем, ведь сокет АМ5 останется актуальным ещё 2-3 года. Это демонстрирует отношение производителя к потенциальным покупателям, предлагая максимально длительный жизненный цикл и технологическую поддержку долгих пять лет или даже больше. 

Предположим, вы хотите собрать мощный компьютер, который позволит раскрыть потенциал даже самой мощной видеокарты. Ryzen 7 7700X примерно равен Core i5-14600K в игровых сценариях, но стоит на целых 10 тысяч дешевле. Если вспомнить указанный выше потенциал для апгрейда, то выбор даже не стоит. Эксперты пишут, что производительность процессоров последних поколений упирается в невидимую стену, ведь разница между Core i9-14900K и Ryzen 7 7700X не превышает 10%. При этом заметить различия удастся только в том случае, если вы купите видеокарту дороже 100 000 рублей, тогда как менее скоростные графические чипы не обеспечат заметного прироста скоростных показателей даже в синтетических тестах. 

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Кстати, во время вчерашнего анонса руководство Intel признало, что Ryzen 9 7950X3D останется самым быстрым на рынке, обходя Core Ultra 9 285K в играх примерно на 5%. Стоит такой камень столько же, как просят за Core i9-14900K, ну а это говорит о том, что новый флагман Intel будет ещё дороже. Если вы хотите собрать самый быстрый игровой ПК здесь и сейчас, то можно взять Ryzen 9 7900X3D, который не только обеспечит вам лучшие показатели, но и обладает всё тем же потенциалом для апгрейда. В начале следующего года в продажу поступит серия Ryzen 9 9000X3D, ну а через пару лет можно будет перейти ещё на более быстрый процессор, созданный по технологии 3D V-Cache.

Добавим, что слепо покупать процессоры AMD вам всё же не стоит. Так, в продаже до сих пор можно встретить Ryzen 5 3600X. Многие геймеры помнят, что много лет назад этот камень пользовался высоким спросом, но забывают, что время не стоит на месте. Даже Ryzen 5 5600 в играх ощутимо быстрее, ну а мы не советуем вам покупать слишком старые процессоры обеих компаний. Для офисного ПК вам хватит Ryzen 5 3600X с головой, но когда вы решите купить игровую видеокарту за 50 тысяч рублей, то тут же поймёте, что прогадали, ведь более современные камни не только быстрее, но и обладают более высоким потенциалом для апгрейда.  

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Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
PanzerK
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