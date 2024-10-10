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Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel

Оба процессора демонстрируют аналогичные показатели в играх, но камень Intel дороже и не имеет никакого потенциала для дальнейшего апгрейда
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Уже совсем скоро в продажу поступят процессоры Intel Core Ultra 200, созданные на архитектуре Arrow Lake. На этот раз главный американский чипмейкер сменил не только название, но и решил использовать мощности стороннего производителя для выпуска новых процессоров. Такого раньше не случалось, ну а всё это говорит о масштабном системном кризисе. Ситуация близка к критической, ведь совсем недавно Intel балансировала на грани. Со стороны конкурентов даже поступали предложения купить компанию по частям или целиком, но благодаря вмешательству американских властей удалось найти источники финансирования.

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Ставки высоки как никогда, но тесты доказывают, что ждать сюрпризов геймерам не стоит. Например, Core Ultra 9 285K смог обойти Ryzen 9 9950X на каких-то 4%, ну а инсайдеры отсылают нас с закрытой презентации, где всё это было продемонстрировано слегка шокированным инвесторам. Даже если никакого прироста и вовсе не будет, процессоры Intel от этого продаваться не перестанут, ну а сегодня всё больше пользователей понимает, что смысла менять свой компьютер в ближайшие годы нет никакого. Серия Ryzen 9000 уже продемонстрировала крайне низкий прирост в рамках одного поколения, ну а сегодня мы изучим потенциал двух процессоров. Со стороны синего лагеря выступает Core i5-14400F, тогда как красные готовы предложить Ryzen 5 7500F. Оба не сильно старые, ну а сейчас давайте посмотрим на скриншоты и выясним, насколько один из них быстрее другого.

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Если вы ожидали сенсации, то самое время успокоиться, ведь оба камня примерно равны. Учтите, что авторы канала Testing Games ещё и использовали видеокарту GeForce RTX 4090, а значит менее производительный графический чип не выявит между камнями даже минимальных отличий. В нескольких играх лидирует Core i5-14400F, тогда как в других на первое место выходит Ryzen 5 7500F. Наблюдается паритет, но если как следует подумать, то можно сделать совершенно другие выводы. Как уже было сказано выше, совсем скоро в продажу поступит новое поколение процессоров Intel. И вот здесь и стоит начать паниковать, ведь владельцы Core i5-14400F даже если бы сильно захотели не смоли бы сделать простой апгрейд. Причина лежит в области используемого сокета, а значит материнская плата для Core i5-14400F окажется несовместима с таковой для серии Core Ultra 200. Со временем процессор продолжит устаревать, но сделать ничего вы не сможете, ведь без покупки новой материнской платы уже не обойдётся. 

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А вот Ryzen 5 7500F в этом плане гораздо интереснее. Как уже отмечалось выше, серия Ryzen 9000 оказалась немного разочаровывающей, но на сокете АМ5 выйдет ещё как минимум одна полноценная серия процессоров. Случится это в 2026 году, ну а многие эксперты полагают, что камни будут выпущены на базе 2-нм технологического узла и предложат ощутимый прирост по сравнению с серией Ryzen 7000. Поскольку сокет не потеряет совместимость, то владелец Ryzen 5 7500F сможет усилить свой компьютер при помощи замены одного процессора, ну а это крайне выгодный апгрейд. Ну а теперь самое время обратить внимание на цены, ведь именно этот показатель является определяющим для конечного потребителя. Как видите, за Ryzen 5 7500F просят 19 тысяч рублей. Иногда такой процессор можно встретить на пару тысяч дешевле, что позволяет отлично сэкономить. А вот за Core i5-14400F придётся выложить 27 тысяч рублей. Это дорого, ведь никаких преимуществ у процессора Intel. Как вы могли убедиться выше, он ещё и не отличается потенциалом для апгрейда, поэтому покупать его мы не советуем. 

Вообще, если вы хотите собрать более мощный компьютер, то придётся обратить внимание на процессор дороже. Например, вас может заинтересовать Ryzen 7 7700. Здесь есть 8 ядер и всё тот же фирменный потенциал для простого апгрейда. Прибавьте к этому отличную производительность, и вы получите почти идеальный игровой камень. Но что делать, если у вас уже есть старый системный блок, который работает на сокете АМ4? Выход есть и здесь, ведь жизненный цикл данной платформы оказался на редкость продолжительным. В продаже можно встретить Ryzen 7 5700X3D, который по скоростным показателям обходит Ryzen 5 7500F, но уступает Ryzen 7 7700. В будущем системный блок на основе Ryzen 7 5700X3D обновить вам удастся только путём замены материнской платы, но сокет АМ4 и без того оставался актуальным слишком долго. 

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Стоит добавить, что тесты проводились на видеокарте GeForce RTX 4090. Неясно, зачем с такими относительно недорогими процессорами использовать флагман за 260 тысяч рублей. Логику авторов тестирования нам не понять. Заметим лишь, что владельцы систем на базе Ryzen 5 7500F чаще всего приобретают видеокарты за 30 тысяч рублей. Мы же рекомендуем обратить внимание на Radeon RX 7700 XT. Видеокарта перспективная и может похвастать наличием 12 Гб памяти. С таким количеством можно запускать все игры в разрешении 2К, ну а любой из перечисленных выше процессоров легко раскроет потенциал выбранной видеокарты. Как вы могли убедиться, даже если процессоры на первый взгляд и не отличаются друг от друга, более серьёзное их изучение позволяет сделать правильный выбор. Сегодня в пользу Intel мы не можем сказать ничего хорошего. Процессоры этой компании дорогие и не отличаются прибавкой к скорости. Отсутствие потенциала для апгрейда сильно разочаровывает, ну а флагманы ещё и могут ломаться на ровном месте. Всё это снижает количество фанатов Intel, что идёт на руку здоровой конкуренции и приносит AMD больше денег. 


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Теги

intel процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 5 7500f core i5-14400f
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Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
FelsheR-Vzvz
20:29
Хорошо когда с первых строк четко видно, что автор дурак.
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
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