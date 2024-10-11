Эксперты отмечают, что субмарина позволит решить проблему нехватки топлива в регионе, а также будет способствовать расширению присутствия России в Арктике

В последние несколько десятилетий США устраивали цветные революции по всей планете, активно смещая лидеров стран и разжигая конфликты. Военные базы НАТО расположены по всему миру, ну а Америка не планирует сбавлять темпы. Вне зависимости от того, кто станет президентом, главный курс на доминирование на планете останется прежним, ну а конкуренция в определённых сферах становится всё более агрессивной. Похоже, одним из следующих регионов, куда США намерены устремить свой взор, станет Арктика. Уже какое-то время там фиксируются попытки усилить присутствие, ну а отдельные политики и вовсе призывают запретить России размещать здесь новые базы и ввести очередные санкции. Территория защищена международным правом, но в последнее время правовые рамки всё меньше волнуют представителей Белого дома.

На этом фоне российские власти наращивают усилия по освоению собственной территории, сталкиваясь с очевидными проблемами. Прежде всего нужно учитывать, что на огромной территории проживает всего 4 миллиона человек. При этом транспортная структура в условиях вечной мерзлоты – это настоящий вызов инженерам, а в некоторые районы можно добраться только по воздуху. Строительство крупных электростанций признаётся нерентабельным, поэтому возникла идея создания компактных объектов, которые будут получать энергию от небольших станций. Решением проблемы занимаются учёные Курчатовского института, а одним из перспективных проектов будущего может стать так называемый атомный подводный газовоз. Речь идёт о субмарине, которая сможет доставлять газ без необходимости пробивать себе путь через вечную мерзлоту при помощи ледокольного флота. Отмечается, что идея уже давно витает в воздухе, но сегодня в стране есть всё необходимое для её реализации.

Так, с «Газпромом» было подписано соглашение, которое позволит создать атомный газовоз. Предполагается, что субмарина сможет доставлять углеводороды по Северному морскому пути, обеспечив необходимым количеством топлива весь регион. Российские эксперты считают, что инженеры готовы к вызову, ведь в руках российских специалистов есть не только реакторы, но и все необходимые материалы для завершения строительства подводного газовоза. Особенно интересно проект выглядит с экономической точки зрения. Оказывается, если два газовоза будут в режиме 24/7 доставлять углеводороды в Арктику, то объёмы топлива окажутся сопоставимыми с прокладкой полноценного трубопровода по дну океана. Вот только учитывая геополитическую напряжённость, безопасность такой субмарины намного выше. Так, обеспечить безопасность в условиях вечной мерзлоты – это крайне сложная задача, не говоря уже о том, что трубы ещё нужно проложить. Все проблемы с доставкой необходимого количества топлива решает несколько газовозов, ну а старт проекту уже дан. Напомним, половина всех действующих ледоколов в мире принадлежит России, тогда как только у РФ есть атомный ледокольный флот, способный работать в условиях вечной мерзлоты в любое время года.

Даже несмотря на это наблюдается острая необходимость в расширении транспортного морского коридора. Сегодня на Северном морском пути присутствует всего 30 судов. В настоящее время для нужд Арктики строится ещё 30 машин, но потребности таковы, что к началу 2030 там должны работать 160 кораблей. Реализовать проект без участия партнёров не выйдет, а российская сторона намерена привлекать индийских и китайских специалистов, способных построить и ввести в эксплуатацию достаточно судов для обслуживания текущих нужд и дальнейшего освоения Арктики.