Производство Cybercab стартует в 2026 году, ну а за 1 километр нужно будет заплатить всего 20 центов

В фантастических фильмах, описывающих недалёкое будущее, мы часто видим изобилие технологий. Каждый автор предлагает особое видение технологического прогресса, но большая часть сходится во мнении, что со временем люди пересядут на роботизированные автомобили. Нужно будет задать маршрут поездки, после чего умные технологии за считанные минуты доставят вас до места назначения. Ну а во время пути человек может смотреть фильм, читать книгу или просто болтать со своими попутчиками. Нечто подобное уже реализуется, но системы автоматического управления транспортными средствами крайне медленно преодолевают бюрократические и технологические барьеры. Сложно сказать, какие именно препятствия будет пройти проще, ведь законодательство многих стран не предполагает появления на дорогах общего пользования автомобилей под управлением искусственного интеллекта.

Но даже когда разрешение дано, начинают возникать самые различные сложности. Так, Tesla много лет готовилась к появлению автономного вождения, но Full Self-Driving (FSD) далека от совершенства. Так, она требует того, что бы водитель постоянно контролировал дорожную ситуацию и мог в любой момент перехватить руль у компьютера. Отчасти такое правило продиктовано несовершенством технологий, но существует и законодательные нормы, преодолеть которые пока не удаётся. В гонке за выход полностью роботизированного автомобиля участвуют десятки компаний, но наиболее значимых успехов удалось достичь Илону Маску. Миллиардер продаёт огромное количество электрокаров, постоянно расширяя продуктовую линейку и улучшая действующие технологии. Ну а поскольку умные алгоритмы не нуждаются в замене аппаратной части, то всё это удаётся реализовать даже на достаточно старых транспортных средствах. Какими будут автомобили будущего, пока неясно, но всё идёт к тому, что уже совсем скоро часть прогнозов фантастов начнёт сбываться, ведь именно Tesla станет первой компанией, которая перейдёт к массовой эксплуатации умных технологий в транспортных средствах.

Вчера Маск представил первое полностью автономное такси под названием Cybercab. На мероприятии присутствовали представители крупных компаний и инвесторы, но пока неясно, насколько успешным был релиз. Прежде всего нужно учитывать, что Илон действительно выполнил часть обещаний. Он не только представил роботакси, но и заявил, что стоимость каждого транспортного средства окажется дешевле 30 тысяч долларов. Он также подтвердил, что машина не получит руля и педалей, а значит пассажирам действительно не придётся участвовать в управлении. По замыслу Илона, пассажиры выберут место назначения, ну а всё остальное сделают умные технологии. Что примечательно, внутри находится всё тот же FSD, критики которого то и дело высказывают своё недовольство. Маск заявил, что у него уже есть 50 полноценных машин, тестирование которых начнётся совсем скоро. Потребуется уладить нормативные нормы в нескольких штатах, ну а всё это дело ближайших лет. Массовое производство стартует в 2026, после чего автомобили начнут появляться на улицах крупных городов.

Для роботакси будет создано специальное приложение, которое позволит вызвать машину и указать место назначения. Для зарядки не потребуется останавливаться и подключаться к розетке, поскольку процесс также станет автоматизированным, полагаясь на беспроводные технологии. По словам главы Tesla, уже сегодня известно, что стоимость 1 километра будет равна 20 центам. Таким образом проезд по набольшие расстояния окажется дешевле, чем предлагают конкуренты, где управление осуществляют люди. Кроме обычного автомобиля с двумя дверями Илон также рассказал о более вместительном транспортном средстве под названием Robovan. Это что-то типа автобуса, куда будет помещаться 20 человек. Сроки появления такого автомобиля пока не раскрываются. Некоторые инвесторы после презентации остались недовольны, тогда как другие были воодушевлены. Очевидно, что существует множество проблем, которые потребуется решить перед массовым появлением роботакси на улицах городов. Как уже отмечалось, сложнее все сломать бюрократическую стену, но есть и другие проблемы. Например, как и другие автомобили Tesla, представленный вчера Cybercab будет полагаться во время движения на многочисленные камеры, на основе которых ИИ сможет делать выводы о дорожной ситуации. Конкуренты активно переходят на лидар, ну а Маск упрямо топчется на месте. Эксперты пишут, что причина такого упрямства заключается в том, что переход на лидар потребует изменения подхода к автономному управлению. Это годы тестов, что точно не понравится инвесторам. Кроме того, миллионы электрокаров Tesla могут перейти в автономный режим в любой момент, ну а установка лидара только на новые транспортные средства сильно усложнит логистику и работу системы. Вопросов пока слишком много, ведь есть все основания полагать, что без перехода на более совершенные технологии добиться желаемого Маску не удастся. Сам он уверен в успехе, но когда именно рядовые пассажиры смогут насладиться дешёвыми путешествиями в роботакси, остаётся только догадываться.