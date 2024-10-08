Это значит, что в реальных сценариях разница между процессорами и вовсе будет отсутствовать

NVIDIA и AMD в 2024 году решили отказаться от релиза настольной графики нового поколения. GeForce RTX 5090 поступит в продажу только в январе 2025, ну а Radeon RX 8700 станет самой быстрой видеокартой в линейке. Инсайдеры пишут, что у AMD остались сюрпризы, ведь выпускаться видеокарты будут на 3-нм узле, тогда как NVIDIA довольствуется менее энергоэффектвиными 4-нм нормами от той же TSMC. Скорее всего, анонс видеокарт обеих компаний состоится в рамках CES 2025, где Дженсену Хуангу уготовлена ведущая роль. Основатель и глава NVIDIA выступит с речью 6 января, а это значит, что важный анонс переносится, а не отменяется. Получается, что из ключевых событий этого года остаётся только выпуск PlayStation 5 Pro и начало продаж процессоров Intel на архитектуре Arrow Lake. Первое мы уже неоднократно обсуждали, тогда как второе вызывает повышенный интерес.

Эксперты и рядовые пользователи спорят о том, насколько быстрыми будут новые процессоры, но сегодня в сети появилась информация, которая может сильно не понравится фанатам американского чипмейкера. Отмечается, что речь идёт о слайде, который демонстрировался ключевым партнёрам компании в рамках закрытой презентации. На изображении представлены цифры, указывающие на повышение показателя IPC (количество инструкций за такт) в процессорах серии Core Ultra 200. Якобы, закрытая презентация состоялась 7 октября, но пока неясно, понравилась ли она приглашённым лицам. Если судить по предоставленным данным, то собравшиеся были сильно разочарованы. Так, производительные ядра Lion Cove станут на целых 9% быстрее по сравнению с Raptor Cove. Это значит, что прирост производительности может оказаться на уровне погрешности, поскольку показатель IPC не всегда имеет прямую связь с конечной производительностью. IPC увеличивается в каждом следующем поколении настольных процессоров, а если верить Intel, то при переходе с 12-го на 13-е поколение он достигал примерно тех же 9%. Если обратить внимание на чистую производительность, то заметить разницу между поколениями сложно или даже невозможно.

А вот энергоэффективные ядра на этот раз приятно порадуют. Оказывается, Skymont смогут выполнять на целых 32% больше инструкций за такт, оставляя актуальные Gracemont далеко позади. Информация кажется обнадёживающей, вот только мы точно не знаем, сколько операций за такт выполняют ядра Gracemont, а сколько Raptor Cove. В сети есть тесты, авторы которых используют для запуска игр только малые или только большие ядра. В первом случае скоростные показатели снижаются в несколько раз. Играть в новинки решительно невозможно даже на мощных видеокартах, поскольку фрамрейт опускается намного ниже 60 кадров в секунду. А вот после отключения малых ядер Gracemont ничего не происходит. В некоторых играх производительность даже улучшается, а значит красивые цифры в данном случае не имеют ничего общего с реальным положением дел. Если учитывать всё вышесказанное, то прибавка 32% к нулю не позволит говорить о значительном прорыве и нужна для отвлечения внимания.

Ещё больший интерес вызывает слайд с тестами, который также был показан в рамках закрытой презентации. Оказывается, флагманский Core Ultra 9 285K обходит Core i9-14900K всего на 8%. Всё это можно назвать полнейшим провалом, но есть также сравнения с недавно вышедшим Ryzen 9950X. Так вот, Core Ultra 9 285K здесь оказывается быстрее на целых 4%, ну а показатели смотрятся смешно и демонстрируют плачевное состояние главного чипмейкера планеты. Тесты проводились в Geekbench, Cinebench 2024 и 3DMark, но до игр дело так и не дошло. Если учитывать, что в синтетике новый флагман с большим трудом набирает такие скромные показатели, то в игровых сценариях разница и вовсе окажется на уровне погрешности. Происходящее сильно разочаровывает и возвращает нас к итогам выпуска процессоров AMD серии Ryzen 9000. Напомним, здесь прогресс также остановился, но у красных хотя бы есть технология 3D V-Cache. На днях инсайдеры писали, что Ryzen 7 9800X3D будет значительно быстрее своего предшественника, ну а Ryzen 9 9950X3D и вовсе предложит ультимативный уровень производительности в играх за счёт наличия разблокированного множителя и высоких тактовых частот.

Учитывая проблемы, с которыми сталкивается Intel, то провал серии Core Ultra 200 может оказаться тем камнем, который потащит американскую компанию на дно. Без возвращения производства на свои заводы не обойтись, ну а скромный прирост быстродействия между поколениями способен поставить крест на продажах серии Core Ultra 200. Кому нужен флагман нового поколения, когда старый флагман работает почти так же? Вопрос риторический.