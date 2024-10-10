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Видеокарты нового поколения получат больше памяти GDDR6, но это точно не коснётся NVIDIA
Видеопамять GDDR6 продолжает дешеветь, открывая отличные перспективы перед производителями видеокарт

Все видеокарты последних поколения полагаются на видеопамять, созданную по стандарту GDDR6. На подходе GDDR7, но многие эксперты полагают, что переход на новый стандарт приведёт к росту стоимости графических чипов. Бытует мнение, что ничего подобного не произойдёт, но есть все основания полагать, что без удорожания не обойтись. Для начала стоит ознакомиться с простой статистикой. Так, в момент выхода на рынок GDDR6, цены на неё оказались на 70% выше, чем на старую GDDR5. В свою очередь после начала продаж GDDR5 стоила почти в 2 раза дороже, чем более старая GDDR4. Очевидно, что тенденция продолжится, но насколько GDDR7 станет дороже GDDR6, пока сказать сложно. Ряд экспертов полагает, что за 1 Гб будут просить не больше пяти или шести долларов, но пока такие прогнозы ничем не подтверждены. 

Вообще, если обратить внимание на происходящие на рынке видеокарт события, то можно заметить любопытную тенденцию. Так, NVIDIA ведёт себя более агрессивно, предпочитая экономить на памяти. Например, GeForce RTX 4060 Ti получила всего 8 Гб GDDR6, тогда как Radeon RX 7700 XT предлагает 12 Гб видеопамяти. Точно такая же ситуация наблюдается и в более дорогом ценовом сегменте, где даже у GeForce RTX 4070 Ti есть только 12 Гб памяти, тогда как Radeon RX 7800 XT имеет 16 Гб GDDR6. Проблема присутствовала и в прошлом поколении, а в целом Дженсен Хуанг явно жадничает, ведь уже какое-то время предпосылок для такого поведения нет. По данным экспертов, сегодня рынок видеопамяти переживает резкое падение стоимости, что может позволить производителям увеличить количество памяти на видеокартах следующего поколения. На сайте DRAMeXchange отмечается, что в настоящее время модуль памяти GDDR6 ёмкостью 8 Гбит стоит 2.289 доллара, а значит 8 Гб памяти сегодня обойдётся всего в 18 долларов, что на 30% дешевле, чем было летом 2024 года. Эксперты полагают, что происходящее стало результатом насыщения рынка со стороны производителей и отражает фундаментальные изменения в индустрии видеокарт.

Что любопытно, в качестве главной причины происходящего называется переход криптовалюты Ethereum с алгоритма Proof of Work на Proof of Stake. Напомним, до 2022 года сотни тысяч и даже миллионы майнеров активно добывали на видеокартах криптовалюту. Энтузиасты собирали у себя дома целые фермы, зарабатывая деньги на продаже цифровых активов. Поскольку решение полностью запретить майнинг на видеокартах со стороны руководства Ethereum стало полной неожиданностью для сообщества, то многие фермеры разорились, ну а некоторые ещё долго пытались добывать альтернативные токены. Со временем майнеры начали распродавать видеокарты активнее, что привело к избытку предложений на вторичном рынке. Спрос на новые видеокарты снижался, хотя процесс не был стремительным, что позволило NVIDIA и AMD избежать краха. Во второй половине 2023 аналитики заговорили о стабилизации рынка настольной графики. Майнеры распродали большую часть своих видеокарт, а спрос на новые вернулся к нормальным показателям. Несмотря на это стоимость GDDR6 продолжила снижаться, что связано с удешевлением всех типов памяти (включая память для твердотельных накопителей). 

По информации DRAMeXchange, в последнее время наблюдается значительная волатильность, характеризующаяся резкими колебаниями стоимости видеопамяти от 1.3 до 2.95 доллара за один модуль объёмом 8 Гбит. Можно сделать ввод, что происходит снижение спроса, тогда как предложение остаётся значительным. На фоне этого эксперты полагают, что цена GDDR7 не будет высокой, а в итоге новая видеопамять окажется на уровне GDDR6 до отказа от майнинга на видеокартах. Это позволит увеличить объём видеопамяти на видеокартах, но есть несколько важных нюансов, которые нужно учитывать. Известно, что NVIDIA выпустит новую серию GeForce RTX 50, которая полностью будет полагаться на GDDR7. А вот AMD решила никуда не спешить, поэтому продолжит использовать в серии Radeon RX 8000 память стандарта GDDR6. Можно сделать вывод, что красные окажутся в более выгодном положении, предлагая больше памяти за меньшие деньги. А вот у зелёных такой возможности не будет. Дженсен Хуанг вряд ли захочет терять деньги, а значит продолжит экономить. Предположения уже подтверждаются целым рядом утечек. Известно, что GeForce RTX 5080 получит всё те же 16 Гб памяти, тогда как GeForce RTX 5070 будет довольствоваться 12 Гб GDDR7. Видеопамять дешевеет, но всегда есть то, что остаётся без изменений. В данном случае – это жадность дядюшки Хуанга. 

#nvidia #видеокарты #gddr6
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