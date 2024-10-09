Продажи нового поколения смартфонов Apple в России называются рекордными. iPhone 16 стали доступны спустя несколько дней после глобального запуска, ну а по данным официальной розницы, по некоторым позициям наблюдается 5-кратный спрос по сравнению с прошлым поколением. Принято считать, что подобные аппараты покупают для того, чтобы соответствовать имиджу состоятельного буржуа. Якобы, вход в определённые тусовки чуть ли не закрыт без правильного телефона, а владельцы слишком старых iPhone чувствуют себя неуютно. Популярные российские исполнители хвастали получением iPhone 16 в первых рядах, но стоимость новинок поражает воображение пользователя, привыкшего покупать смартфоны на базе операционной системы Android. Например, за прокачанный iPhone 16 Pro Max просят от 200 тысяч рублей, но это версия с 256 Гб памяти, тогда как на рынке можно встретить и более дорогие с накопителем ёмкостью в 1 Тб.

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Жители других стран восприняли релиз нового поколения яблочной продукции холодно, но дело даже не в цене, ведь покупатель iPhone получает не только узнаваемый бренд, но и гарантию длительной технической поддержки. Так, к концу октября выйдет новая версия операционной системы, включающая доступ к умному алгоритму Apple Intelligence. В Европе, Китае и многих других странах (включая Россию) технология работать не будет, но со временем она появится по всему миру. Пользователи получат новый опыт и доступ к самым перспективным функциям. Сложно сказать, какие идеи придут в голову инженерам Apple через два года, но каждый iPhone получает 5 лет официальной поддержки. Таким образом аппарат останется актуальным и может рассчитывать на новые функции. Ещё какое-то время будет действовать программа рассылки обновлений безопасности, ну а это положительно влияет на стоимость подержанных аппаратов на вторичном рынке. По информации Авито, чаще всего с рук в РФ продают и покупают именно iPhone, а цена на модели трёхгодичной давности снижается довольно медленно. Если сравнивать с флагманами Samsung, то наблюдается значительное преимущество. Аналитики пишут, что спустя год iPhone 15 на вторичном рынке стоит примерно на 15% дешевле, чем новый в магазине. Важно учитывать, чтобы аппарат оставался в близком к идеальному состоянию, а владелец не успел сильно израсходовать заряд аккумулятора.

iPhone 14 стоит на 20% дешевле предложений в рознице, ну а iPhone 13 не только отлично продаётся, но и можно купить со скидкой от 30%. Ясно, что многое зависит от того или иного владельца, но в целом ситуация выглядит именно так. Получается, что купленный ровно 3 года назад аппарат теряет довольно мало, что делает его интересным для инвестиций. Звучит странно, но миллионы фанатов Apple мыслят именно так. Кто-то намерен купить iPhone 15 с небольшой скидкой. Такой человек мог буквально вчера продать свой iPhone 13, а значит надеется добавить только часть денег для покупки iPhone 15. Есть пользователи, которые меняют свой iPhone каждый год, но существует целая армия, ожидающих солидных скидок от 40%. Какой бы вариант вы не выбрали, у вас ещё останется достаточно времени для того, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Увы, но Google так и не смогла убедить ключевых производителей смартфонов на операционной системе Android действовать аналогичным образом. Samsung заявляет, что новые флагманы будут поддерживаться целых семь лет, обещая выход четырёх или даже пяти операционных систем и пару лет обновлений безопасности. Всё так, как заведено у Apple, но выполнит ли свои обязательства южнокорейский производитель, пока неясно.

Но даже в этом случае повезёт только тем, кто покупает флагманы, тогда как владельцы аппаратов за 200 долларов могут рассчитывать на скромную техническую поддержку. Для понимания того, как вообще всё это устроено, давайте рассмотрим несколько телефонов Xiaomi. Эта компания занимает первое место по продажам в России, удерживая 24% рынка. У указанной выше Samsung всего 11%, ну а это значит, что нашим читателям китайский бренд может быть более знаком и понятен. Поскольку мы пытаемся изучить потенциал того или иного производителя, то начнём с самых новых аппаратов, которые вышли буквально неделю назад. Речь о серии Xiaomi 14T, которая долгое время считалось довольно выгодной с точки зрения стоимости, привлекая наличием флагманских функций, но имела ценник почти в 2 раза ниже. Вы не поверите, но новенький Xiaomi 14T Pro с накопителем ёмкостью 512 Гб сегодня в Европе стоит 900 евро. Это столько же, сколько просят за обычный Xiaomi 14.

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Производитель заявляет о наличии целого ряда продвинутых функций, но нам интересно ещё и то, как долго такой телефон будет получать техническую поддержку. На официальном сайте Xiaomi сказано, что смартфон может претендовать на Android 15, Android 16, Android 17 и даже Android 18. Финальную версию на базе неназванной HyperOS аппарат получит в 2028 году, но на этом жизненный цикл его не завершается. После этого начнут приходить обновления безопасности, а в итоге поддержка прекратится в сентябре 2029 года. Если посчитать, то выходит 4 года выхода операционных систем и ещё один год патчей безопасности. А вот теперь давайте представим, что думает рядовой покупатель. В голове этого человека бренд Apple располагается ощутимо выше Xiaomi. Никакие попытки изменить статус-кво не приведут к значительным изменениям, а значит обычный iPhone 16 со 128 Гб памяти будет восприниматься круче, чем указанный выше Xiaomi 14T Pro. Ну а если обратить внимание на ценовую политику, то можно убедиться в том, что аппараты стоят примерно одинаково.

Разумные пользователи заметят, что у китайца в 4 раза больше ёмкость накопителя, присутствует более ёмкая батарея и в наличии скоростная зарядка мощностью 120 Вт. Это так, но фанат яблочной компании тут же начнёт парировать, рассказывая то, что он слышал от знакомых и в интернете. Ну а это самая лучшая камера на планете, самое длительное время работы от одной зарядки и самый лучший и качественный дисплей на рынке. Есть ещё много «самых», но нам с вами важно другие. Samsung и Xiaomi долгое время не предлагали смартфоны, которые будут поддерживаться больше трёх лет. Даже флагманы могли получить всего две версии операционной системы, но сегодня всё меняется в лучшую сторону. И вот тут выяснилось, что вместе с положительными изменениями, пользователи сталкивается с необычным явлением. Приведём простой пример. Примерно 5 месяцев назад автор данного материала отправился за новеньким смартфоном с одной из своих знакомых. Девушка плохо разбиралась в технике и искала аппарат до 500 евро. Уже не так важно, что мы купили, но на прилавке за эту сумму лежал прокачанный Xiaomi 12T Pro. До анонса Xiaomi 14T Pro оставалось ещё 6 месяцев, ну а Xiaomi 13T Pro почти ничем не лучше модели прошлого поколения.

И вот здесь и кроется самое интересное, ведь у Xiaomi 12T Pro есть страница техподдержки на сайте производителя. Ну а там сказано, что аппарат получит Android 15 на HyperOS 2.0 в 2025 году, а после финальное обновление безопасности летом 2026 года. Между Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 14T Pro всего два поколения, но производитель решил увеличить жизненный цикл на один год, а в итоге требует за это больше денег. Растут цены и на флагманы Samsung, а всё это говорит лишь о том, что техническая поддержка изначально входит в стоимость смартфона. Когда эксперты подсчитывают стоимость каждого компонента в новеньком флагмане, то они забывают, что за всем этим стоит огромная команда разработчиков. Долгое время руководство Xiaomi уверяло, что берёт ровно столько, сколько требуется для выпуска смартфона и оплаты труда сотрудникам компании, но сегодня правила игры меняются. Флагманы китайских производителей стоят до неприличия дорого, порой оставляя Apple далеко позади. Житель России, которые на честно заработанную зарплату покупает iPhone 16 за 100 тысяч рублей, смотрится довольно странно. Это так. Но когда вы в том же магазине выбираете Xiaomi 14T Pro за 80 тысяч, то дань уважения вам придут отдать все фанаты китайского бренда в округе. За всё в этом мире нужно платить. Apple приучила миллионы людей к мысли, что качественный товар не может стоить дёшево. Возможно, всё так и есть, ведь стоило только Xiaomi перейти в высшую лигу, как цены на флагманы тут же пошли вверх. Кстати, Xiaomi 14 стоит в российской рознице от 85 тысяч рублей, ну а Xiaomi 14 Ultra до неприличия дорогой и обойдётся не дешевле 120 тысяч рублей.