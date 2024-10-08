Анализируя статистику Steam, можно сделать несколько выводов. Прежде всего выясняется, что видеокарты AMD очень плохо продаются. Кроме того, даже у NVIDIA есть фавориты, пользующиеся высоким спросом. В первую пятёрку наиболее популярных решений входят относительно недорогие графические чипы, а особый интерес вызывают GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. Всё дело в том, что GeForce RTX 3060 принадлежит к прошлому поколению, тогда как GeForce GTX 1650 уже не выпускается. На третьем месте мобильная версия GeForce RTX 4060, ну а нам бы хотелось понять, какую из двух видеокарт последнего поколения выгоднее всего купить.

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Именно поэтому мы обратимся к тестированию, проведённому на канале NJ Tech. Автор взял GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, а после прогнал их через актуальные игры. Дополнительно представлены результаты с использованием технологии масштабирования, но в данном случае нас интересует, смогут ли видеокарты тянуть все игры на максимальных настройках графики без программных улучшений. Давайте изучим скриншоты ниже, а после сделаем выводы.

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Как видите, GeForce RTX 4060 позволяет запускать почти все новые игры последних лет с максимальными настройками графики в разрешении 1080р. Количество кадров стабильно держится выше 60 fps, но есть несколько игр, в которых фрамрейт немного разочаровывает. Например, в Star Wars Outlaws получить выше 50 кадров в секунду не удалось, но пока требовательных игр в продаже очень мало. Рекомендовать GeForce RTX 4060 можно и нужно, а вот к GeForce RTX 4060 Ti возникли некоторые вопросы. Напомним, NVIDIA позиционирует эту видеокарту в качестве оптимального решения для запуска игр в разрешении 2К. Судя по тестам, GeForce RTX 4060 Ti оказывается примерно на 20% быстрее, но этого может быть недостаточно для более требовательного 2К. Тесты в таком разрешении не представлены, но есть ещё один минус. Напомним, GeForce RTX 4060 Ti получила всего 8 Гб видеопамяти, ну а многочисленные тесты доказывают, что с таким количеством памяти рассчитывать на запуск блокбастеров последних лет в 2К уже не стоит. В итоге скромное количество памяти будет сильно ограничивать потенциал компьютера, а значит есть ли вообще логика в приобретении такой видеокарты можно понять только после изучения её стоимости.

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Обратите внимание, GeForce RTX 4060 продаётся за 34 тысячи рублей. Есть и более дорогие модели, но нам с вами важно, что купить такую видеокарту можно без длительного поиска в интернете. Здесь также всего 8 Гб памяти, но позиционирование этой видеокарты ограничивается разрешением 1080р, где даже с таким количеством памяти можно чувствовать себя уверенно. А вот GeForce RTX 4060 Ti ощутимо дороже. Модель с прокачанной системой охлаждения обойдётся в 46 500, ну а это удар по бюджету рядовых геймеров. В США за такую же видеокарту просят 370 долларов, ну а это ровно на 10 тысяч рублей дешевле. А вот GeForce RTX 4060 там продаётся за 290 долларов, что равно 28 тысячам рублей. Можно сделать вывод, что GeForce RTX 4060 более выгодна к приобретению, тогда как GeForce RTX 4060 Ti непропорционально дороже, по сравнению с американским рынком.

Как уже отмечалось, GeForce RTX 4060 Ti имеет небольшое количество памяти, поэтому не может рекомендоваться для покупки. Если вам срочно нужна игровая видеокарта, которая будет тянуть все игры в 2К на высоких графических настройках, то мы советуем обратить внимание на Radeon RX 7700 XT. Видеокарта AMD ощутимо быстрее GeForce RTX 4060 Ti и может предложить на 4 Гб памяти больше. Этого достаточно для разрешения 2К, тогда как разница в цене между предложенными решениями отсутствует.

Стоит заметить, что автор теста использовал процессор Ryzen 5 7600X. Это не самый быстрый, но точно и не самый медленный камень. Особенно Ryzen 5 7600X хорош в игровых сценариях, ну а сборка на его основе будет оставаться ещё много лет актуальной за счёт совместимости с процессорами следующего поколения с сокетом АМ5. А вот если у вас относительно старый процессор уровня Ryzen 5 5600, то разница между GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti уже не будет такой значительной. С таким процессором будет сложно выжать из GeForce RTX 4060 заявленные 60 кадров в секунду во всех играх, а значит действительно придётся включать технологию масштабирования.

Если у вас дома находится старая платформа АМ4, то единственный действенный выход заключается в замене процессора. Мы рекомендуем остановиться на Ryzen 7 5700X3D, который по своим скоростным показателям не уступает Ryzen 5 7600X. Жизненный цикл компьютера окажется не таким длительным, поскольку под сокет АМ4 уже не выходит новых процессоров. Если не думать о потенциале и апгрейде, то Ryzen 7 5700X3D отлично впишется в систему и на 100% раскроет любую из указанных выше видеокарт. Как вы уже поняли, Radeon RX 7700 XT гораздо выгоднее, тогда как использование GeForce RTX 4060 Ti в 2К сильно ограничено из-за жадности производителя.



