NVIDIA – это самый крупный игрок на рынке настольной графики. Уже не так важно, как этой компании удалось добиться такого статуса, но уступать даже небольшую долю конкурентам доли Дженсен Хуанг не намерен. Каждые два года выпускаются новые видеокарты, ну а особый упор в рекламе делается на флагманские решения. Здесь в дело вступают особенности мышления человека. Так, если рядовые геймеры узнают, что GeForce RTX 4090 самая быстрая видеокарта на планете, которая не только обходит конкурентов, но и предлагает значительный прирост скоростных показателей по сравнению с прошлым поколением, то потребители начнут экстраполировать преимущества этой видеокарты на всю продукцию NVIDIA. Не случайно GeForce RTX 4060 остаётся самой востребованной видеокартой на рынке. На самом деле GeForce RTX 4060 прибавила меньше 10% по сравнению с GeForce RTX 3060, ну а последняя стала быстрее на те же 10% по сравнению с более старой GeForce RTX 2060.

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Всё это не мешает видеокартам NVIDIA отлично продаваться, а особенно часто в интернете можно услышать о торжестве технологий инженеров из зелёного лагеря. Говорить о преимуществах в области сложных вычислений можно с большой натяжкой. AMD предлагает альтернативные технологии, а также реализовала поддержку аналогов разработок NVIDIA в собственном драйвере. Последнее не понравилось Дженсену Хуангу, ведь отдавать свой кусок пирога миллиардер не намерен. Что до настольного сегмента, то DLSS 3 и FSR3 примерно равны, хотя и используют разные алгоритмы работы. NVIDIA полагается на ИИ, тогда как AMD выбрала более простой путь. Не так давно представители красных заявляли, что следующая версия FSR также будет полагаться на умные алгоритмы и уже в тестовом режиме демонстрирует значительные преимущества по сравнению с находящейся на рынке технологией. Трассировка лучей стала для красных настоящим испытанием, а специалисты AMD так и не могут угнаться за инженерами NVIDIA. Разрыв с каждым поколением становится всё меньше, ну а трассировка лучей может и стала обязательной, но так и не появилась на компьютерах большинства геймеров. Причина в том, что волшебные лучи оказывают остро негативное влияние на фрамрейт, поэтому доступны только на дорогих видеокартах.

На самом деле список технологий обеих компаний на этом не завершается, но AMD почти всегда предлагает открытую среду разработки, что делает коммерческие решения более доступными и понятными программистам, а также рядовым энтузиастам. У NVIDIA всё защищено лицензиями и доступно только после оплаты соответствующей суммы денег. Бывают и исключения, но чаще всего происходит именно так. И вот здесь нужно напомнить, что в последние годы обе компании столкнулись со значительным замедлением производительности графических чипов. За счёт повышения теплопакета и других ухищрений флагманы удаётся удерживать на уровне +50%, но все остальные видеокарты демонстрируют менее значительные успехи. Эксперты считают, что без большого прорыва в области проводников не обойтись, но пока на горизонте ничего подобного нет. Это значит, что с аппаратной части внимание всё больше смещается в область части программной. Здесь обе компании предлагают указанные выше DLSS 3 и FSR3, но у данных технологий есть не только положительные, но и отрицательные стороны.

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Прежде всего обе технологии масштабирования работают только в определённых играх. Почти все проекты, выпущенные в последние 4 года, могут похвастать поддержкой DLSS и FSR, тогда как более старые такой возможности лишены. Активация позволяет добиться прироста количества кадров как минимум на 50%, но пока обе технологии не позволяют сделать это без определённых жертв. К сожалению, вместе с ростом фрамрейта наблюдается падение качества картинки. Появляются неприятные размытия, фон становится нечётким, а играть в таком режиме неприятно. Скорее всего, через несколько поколений именно DLSS и FSR будут брать на себя ведущую роль, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду в требовательных новинках без влияния на визуальную составляющую, но пока всё это только мечты. И всё же, как бы это странно не звучало, но именно AMD очень часто задаёт тон новым технологиям. На этот раз в свободном доступе оказалась Fluid Motion Frames 2. Задача данной технологии заключается в том, чтобы увеличить количество кадров в секунду, а также добиться плавной картинки без визуальных артефактов. Она сильно отличается от FSR, хотя и решает похожие задачи. Что любопытно, FMF 2 не только стала эффективнее, но и принесла другие новшества.

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Например, FMF 2 будет работать даже в старых играх, которые поддерживают API на базе Vulkan и OpenGL. Это значит, что даже в старом DOOM 2016 года и классическом Minecraft можно добиться значительных изменений, хотя разработчики и не думали обеспечивать совместимость движков с видеокартами AMD. На самом деле есть и минусы, ведь FMF 2 совместима только с видеокартами серии Radeon RX 6000 и Radeon RX 7000. Все более ранние решения пролетают, ну а сегодня мы с вами изучим влияние новой технологии красных на реальные показатели в играх. Обратимся к ролику на канале NJ Tech. Автор использовал видеокарту Radeon RX 7800 ХТ, сравнив разницу между FMF и аналогичной технологией второго поколения. В описании теста указана другая видеокарта, но ниже в комментариях автор пишет, что забыл внести в текст правки. Оставим эту ошибку без комментариев, ведь нас интересуют результаты. Как видите, значительного разрыва между технологиями по показателю количества кадров в секунду добиться не удалось. На самом деле даже первая версия FMF отлично справлялась со своими задачами, но FMF 2 интересна показателем задержки во время генерации кадра.

Если вы обратите внимание, то в большинстве игр при помощи FMF 2 удаётся снизить данный показатель почти в 2 раза, ну а это критически важно для геймеров. По мнению экспертов, в обычных играх разница заметна не будет, а вот в шутерах активировать FMF 2 не только можно, но и нужно. Повторимся, что данный тест демонстрирует различия между двумя версиями одной и той же технологии, ну а нам было бы интересно взглянуть на изменения после активации и до активации FMF 2 в нескольких популярных играх. В этом случае придётся обратиться к тестам, проведённым на канале zWORMz Gaming. Обойдёмся без скриншотов, но суть сводится к тому, что FMF 2 не только приводит к значительному увеличению количества кадров в секунду, но и ощутимо снижает задержку между генерацией кадров. Особенно данная технология хорошо себя показывает вместе с трассировкой лучей, ну а в интернете есть рекомендации по правильной настройке и выборе разрешения для той или иной видеокарты.

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Мы не будем перечислять все сложные аспекты, остановимся только на том, какое максимальное разрешение дисплея может выдать та или иная видеокарта с активной FMF 2. Народную Radeon RX 7600 без трассировки лучей можно погонять даже в 2К, но с RTX-ON придётся довольствоваться 1080р на высоких настройках графики. Более мощная Radeon RX 7700 XT справляется с 2К даже без дополнительных технологий, ну а с FMF 2 можно опробовать свои силы даже в 4К. Особенно заметны улучшения в популярных шутерах, где можно добиться впечатляющих результатов. Указанная выше Radeon RX 7800 XT неплохо справляется с 4К, но в тесты выше она генерировала выше 100 кадров в секунду в 2К на максимальных настройках графики. Видеокарта не самая дорогая, но позволяет балансировать на грани, получая высокий фрамрейт даже в 4К за счёт снижения настроек графики.

Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX созданы для 4К, ну а в тесте zWORMz Gaming была задействована флагманская модель. Если вы изучите ролик, то сможете сделать вывод, что Radeon RX 7900 XTX сегодня достаточно для запуска самых требовательных новинок в 4К даже с активной трассировкой лучей. Что примечательно, влияние на качество картинки почти незаметно, но делать выводы нужно на основе большего количества игровых тестов. В целом, AMD явно не топчется на месте, выпуская интересные решения и радуя геймеров новыми технологиями. Увы, но это никак не влияет на рыночную долю этой компании, но есть все основания полагать, что в следующем поколении NVIDIA придётся подвинуться. По крайней мере, так говорят представители AMD, воодушевлённые предстоящими новинками в сегменте настольной графики. Ожидать появления видеокарт серии Radeon RX 9000 в 2024 году уже не стоит, а значит релиз состоится не раньше начала 2025. Впрочем, в эти же сроки представит новое поколение настольной графики и NVIDIA. Будет интересно.



