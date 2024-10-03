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Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет

По некоторым показателям Россия опережает даже Германию, но если обратить внимание на реальные расходы, то всё становится не так очевидно
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Существует несколько оценочных шкал, на основе которых аналитики делают выводы о состоянии экономики той или иной страны. Например, по паритету покупательской способности Россия входит в пятёрку лидеров, но по показателю реального ВВП уже не может похвастать такой высокой позицией. Эксперты отмечают, что оценка ВВП слишком поверхностна, а виртуальные пузыри не имеют перспектив, тогда как добывающая и перерабатывающая промышленность на этом фоне смотрится намного стабильнее. С такой точкой зрения согласны не все, ведь есть ещё полупроводники и многие другие перспективные направления, а в итоге оценка экономики того или иного государства сильно разнится и зависит от используемых алгоритмов подсчёта и мнения аналитиков.

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И всё же, существуют показатели, которые считаются базовыми, указывая на реальные доходы местного населения. Один из таких показателей формируется на основе реализации базовых потребностей, о чём мы сегодня и поговорим. Итак, средняя заработная плата в РФ летом этого года достигла 89 тысяч рублей. Так много россияне не получали никогда, а эксперты пишут, что рост инфляции оказался ниже уровня индексации заработных плат. Во многих сегментах доходы жителей РФ оказались ощутимо выше показателей годовой инфляции, а значит реальная покупательская способность должна была увеличиться. Что же, не всё так просто, ведь инфляция – это не просто цифры, мешающие экономике развиваться. Аналитики пишут о значительном подорожании, коснувшемся всех потребительских товаров. В результате в среднем жители РФ тратят на питание порядка 36% всех доходов, ну а это критически высокий показатель. Ещё 2.2% уходит на посещение ресторанов быстрого питания и других аналогичных заведений, ну а это 40 тысяч рублей в месяц на каждого трудоспособного жителя страны. 

По мнению аналитиков, речь идёт о средних цифрах, ведь в зависимости от региона растраты на еду могут оказаться выше или ниже 40 тысяч рублей. Например, в регионах с высоким уровнем жизни или доступом к местной продукции, продукты питания обходится дешевле. Базовый набор, включающий хлеб, крупы, молочные изделия, мясо, овощи и фрукты обходится в 6700 рублей, но цифры следует рассматривать как эталонные, поскольку разные семьи имеют свои предпочтения. Отмечается, что дополнительная нагрузка ложится на плечи людей, воспитывающих несколько детей, а также проживающих с пенсионерами, доходы которых ощутимо ниже средней заработной платы по стране. В этом случае кроме инфляции приходится бороться и с другими проблемами, а значит расходы на еду могут быть значительно ниже нормальных показателей. Отдельно указываются и другие статьи расходов жителей России. Так, оплата различных услуг, включая медицинские и образовательные, вымывает порядка 7.6% доходов. На содержание жилья тратится около 10.4%, на услуги связи всего 2.7%, а проезд на транспорте – 2.2%. Целый комплекс бытовых услуг тянет на 4.9%, ну а 34% уходят на лекарства и другие необходимые для жизни товары. На первый взгляд кажется, что средняя заработная плата жителей России высокая и должна покрывать все текущие расходы, вот только всё вокруг дорожает, а в результате только на поддержание бытовых потребностей тратиться больше половины всех денег. На развлечения остаются крохи, что контрастирует с показателями европейских государств. Давайте обратимся к официальной статистике. 

Расходы на продукты питания и развлечения в европейских странах зависят от уровня жизни, доходов, налогов и культуры потребления в каждой отдельно взятой стране. Давайте рассмотрим, сколько денег жители разных европейских стран обычно тратят на продукты питания и развлечения, используя данные Евростата и различных исследований. Итак, в среднем, жители европейских стран тратят на продукты питания не больше 20% своего бюджета. При этом цифра сильно зависит от страны. В Германии на продукты питания уходит от 10% до 13% доходов. Доступ к продуктам питания считается базовой потребностью населения. Если человек не работает по тем или иным причинам, то власти будут платить ему не меньше 500 евро, что позволит не голодать, занимаясь повышением квалификации в поисках новой работы. Французы тратят до 15%, а аналитики пишут, что в этой стране особым спросом пользуются деликатесные и качественные продукты питания. Итальянцы покупают много овощей, фруктов и рыбы, выбирая наиболее свежие и дорогие продукты. В результате продуктовая корзина достигает 18%, что отчасти вызвано меньшими средними доходами по стране.

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Жители Испании тратят на еду до 17%, поскольку покупают много свежих и натуральных продуктов, включая оливковое масло, мясо и рыбу. В Скандинавских странах расходы на питания оказываются не выше 10-15%, хотя еда здесь, как правило, дороже, чем в среднем по Европе. В Восточной Европе уровень жизни намного ниже, что вынуждает население тратить на питание до 25% всех доходов. В пример можно привести Польшу, Чехию и другие страны. Примечательно выглядит также статистика расходов на развлечения, куда входят посещение кинотеатров, путешествия и многое другое. В среднем, жители европейских стран тратят на развлечения от 5% до 15% своего бюджета, но цифры также разнятся от той или иной страны. В Германии местные жители расходуют на походы в рестораны, кафе, кино, культурные мероприятия и активный отдых до 10% доходов. Французы выделяют на такие нужды до 12% бюджета, тогда как итальянцы могут себе позволить от 7% до 10%. Здесь более популярны походы в рестораны и проведение семейных праздников, что отличает эту страну от большинства других европейских государств. 

Испанцы проводят много времени в кафе и барах, поскольку такой образ жизни считается важным для социальных контактов и в целом местным жителям нравится. Это приводит к расходам на развлечения до 12%, тогда как в Скандинавских странах на развлечения тратится до 15% бюджета. Аналитики полагают, что благодаря высоким доходам жители Северной Европы могли бы тратить на развлечения больше денег, но предпочитают экономить. В Польше и странах Восточной Европы расходуется на развлечения до 7%, ну а именно этот показатель свидетельствует о реальном положении дел в экономике. Если говорить о более понятных цифрах, то в Германии средний доход на семью после вычета налогов составляет 3500 евро. Так вот, на питание уходит 400-450 евро, тогда как на развлечения – 300-350 евро. Во Франции, где средний доход равен 3000 евро, на питание тратится 350-450 евро, тогда как на развлечения – не больше 300 евро. В Польше средний доход равен 1500 евро, а продукты питания оказываются дешевле, чем в Германии. Это позволяет тратить на питание до 350 евро, хотя после этого на развлечения остаётся только 100 евро. 

И вот здесь самое время изучить статистику по России. По данным аналитиков, в среднем по стране на развлечения тратится чуть меньше 2600 рублей в месяц. Если перевести это в европейскую валюту, то получатся скромные 25 евро. Это в 4 раза меньше, чем себе позволяют поляки и в 15 раз меньше, чем доступно жителям Германии. Чаще всего граждане РФ тратят деньги на посещение увеселительных мероприятий. Это может быть боулинг, кинотеатры, театры и многое другое. Весомой статьёй остаются различные абонементы. Сюда входит фитнес, занятия спортом и различные кружки для детей. Летом и весной повысились расходы на посещение парков с аттракционами, а также туризм, ну а отдельным пунктом расходов остаются выставки и музеи. Особенно интересно на этом фоне выглядит изучение среднего чека на развлечения в Москве и Санкт-Петербурге. Оказывается, этой весной жители культурной столицы тратили на развлечения свыше 5100 рублей, тогда как москвичи ограничивались 2700 рублями. С чем связана такая статистика, пока неясно. Как уже отмечалось выше, показателей здоровья экономики множество, но многие аналитики считают, что расходы жителей страны на питание и развлечения позволяют сделать реальные выводы о том, насколько всё плохо или хорошо. Как видите, россияне тратят на еду слишком много денег, максимально экономя на развлечениях. Продукты питания в среднем по России дешевле, чем в той же Германии, вот только рядовая семья бюргеров имеет 3500 евро чистого дохода, ну а это намного выше, чем в среднем по РФ. 

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