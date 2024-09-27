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Bublik1
NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
Даже в этом случае потребление видеокарты увеличится до 400 Вт

Новое поколение процессоров AMD серии Ryzen 9000 вызвало разочарование у потенциальных покупателей. Наблюдается высокий спрос на решения прошлых поколений, ну а многие пользователи ждут чуда от Intel. Серия Core Ultra 200 с 10-нм узла переходит на 3-нм технологический процесс и просто обязана предложить серьёзный скачок в производительности. Фанаты AMD смотрят в сторону Ryzen 7 9800X3D, который может выйти в следующем месяце, но эксперты считают, что вины Лизы Су в происходящем нет. Проблема в том, что графические чипы десятилетиями стремительно эволюционировали, но в какой-то момент прирост быстродействия стал не таким заметным. Даже флагманы прибавляют до 50% за два года, тогда как середняки и вовсе топчутся на месте, а всё это не позволяет раскрыть потенциал актуальных процессоров. Вполне возможно, что логика в таком подходе есть, поскольку геймеры уже довольно давно не видели от NVIDIA достойных подарков. 

По данным инсайдеров, GeForce RTX 5090 станет не только самой быстрой в истории, но и предложит несколько интересных новшеств. Прежде всего можно сделать вывод, что разработчикам уже тесно в рамках 384-битной шины, поскольку на этот раз новый флагман получит 32 Гб видеопамяти и 512-битную шину. Ну а поскольку речь идёт о совершенно новой GDDR7, то ожидается пропускная способность памяти до 2 Тб/с. При этом видеопамять сможет работать на скорости до 32 Гбит/с, поскольку это всё же первое поколение видеопамяти нового поколения. Кристалл GB202-300-A1 будет несколько урезанным по сравнению с полноценным для высокопроизводительного графического ускорителя и получит 21 760 ядер CUDA. Можно сделать вывод, что GeForce RTX 5090 будет также тесно в пределах теплопакета в 450 Вт для флагмана текущего поколения. Инсайдеры пишут, что видеокарта получит общий TBP до 600 Вт, но делают важную ремарку. Якобы, это не значит, что именно столько понадобится для работы самого графического чипа, ведь реальных требований мы пока не знаем. Если учитывать последние слухи, то здесь не всё так просто, как может показаться. Отмечается, что для питания GeForce RTX 5090 потребуется сразу два 16-контактных разъёма питания. Это позволит направить на видеокарту до 1200 Вт, а всё это говорит о растущих требованиях нового флагмана. 

Несомненно, так много энергии видеокарте просто не нужно, но по сравнению с GeForce RTX 4090 наблюдается довольно заметный скачок. Информации и производительности и многих других данных пока нет, ну а пока остаётся только надеяться на то, что вместе с ростом потребления инженеры NVIDIA смогли реализовать увеличение быстродействия от 80% по сравнению с актуальным поколением. Ранее инсайдеры писали, что графическая архитектура Blackwell оказалась горячей, ну а это не самая оптимистичная информация. Несколько разочаровывает и GeForce RTX 5080. Эксперты пишут, что Дженсен Хуанг провёл работу над ошибками. Так, GeForce RTX 4080 оказалась слишком дорогой на старте. Путём неимоверных усилий через год удалось скинуть цену с 1200 до 1000 долларов, но в целом – это слишком дорого для многих энтузиастов. Похоже, GeForce RTX 5080 не будет такой дорогой, но добиться этого без определённых жертв не удастся. Если обратить внимание на таблицу ниже, то можно сделать вывод, что ядро GeForce RTX 5080 будет в 2 раза уступать по количественным показателям новому флагману. Заявлено 10 752 ядра CUDA, 256-битная шина и максимальная пропускная способность до 1 Тб/с.

Как видите, даже в этом случае теплопакет GeForce RTX 5080 окажется на 80 Вт выше, по сравнению с GeForce RTX 4080, ну а это потребует наличия блока питания от 750 Вт и выше. На самом деле многие зажиточные энтузиасты даже в прошлом поколении для флагманов покупали блоки питания мощностью от 800 Вт, но существуют опасения, что этого может не хватить. Примерно год назад один из руководителей графического подразделения AMD заявил, что его компания может сделать невероятно быструю видеокарту, но обойтись без значительно увеличения теплопакета не выйдет. В итоге такой флагман потребует блок питания от 1 кВт, ну а это не тот путь, по которому хочет идти AMD. В следующем поколении красные не намерены ввязываться в сражение за флагманский сегмент, ну а у NVIDIA просто нет выбора. Геймеры ждут появления самой быстрой видеокарты на планете, которая легко заткнёт за пояс не только все решения конкурентов, но и флагман прошлого поколения. Похоже, сегодня создать холодную GeForce RTX 5090 просто невозможно. Инсайдеры пишут, что для охлаждения эталонной модели нового флагмана будет использоваться привычная конструкция с двумя кулерами, но на этот раз внутреннее строение переработают с целью повышения эффективности отвода тепла. Ждать выхода настольной графики следующего поколения раньше начала января следующего года не стоит, а значит у нас достаточно времени, чтобы оценить массу новых утечек, которые появятся в сети в ближайшее время. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5080
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Дебют NVIDIA RTX 5090 и 5080 ожидают на CES 2025, картам приписывают поддержку DP 2.1a UHBR20
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