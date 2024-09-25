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Bublik1
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
Криптовалюта была сгенерирована в марте или даже в феврале 2009 года, а это спустя два месяца после появления сети Bitcoin

Было время, когда странноватые энтузиасты добывали Bitcoin на домашних компьютерах, а после обменивались монетами с теми, кто проявлял интерес к новым цифровым технологиям. Попытки выйти за пределы фиатных валюты казались тогда настоящей революцией, но только со временем стало очевидно, что цифровое золото превратилось в ещё одно средство контроля. Сегодня почти все транзакции контролируются не только разработчиками Bitcoin, но и энтузиастами, проявляющими интерес к происходящему на рынке. А между тем было время, когда Bitcoin раздавали за самые мелкие задачи. Например, 5 ВТС в 2010 давали за выполнение целого ряда последовательностей в социальных сетях. Требовалось сделать несколько репостов, а после пригласить друзей в сообщество. Сегодня такие истории кажутся фантастическими, но тогда никто и представить не мог, во что превратиться первая криптовалюта. Или мог?

Курс Bitcoin снова стал выше 60 тысяч долларов, ну а это спровоцировало одного из первых майнеров, который оставался в тени больше десяти лет. По данным аналитиков Arkham Intelligence, в движение пришли монеты, которые были добыты в первые два месяца после запуска сети. 1215 ВТС переведены на криптовалютную биржу Kraken, но установить принадлежность кошелька не представляется возможным. Первый майнер заработал 77 миллионов долларов, но все деньги достались ему бесплатно. Монеты были получены в марте или даже в феврале 2009 года, а для их генерации требовался самый обычный домашний компьютер. По словам экспертов, в то время почти никто не знал о существовании криптовалюты, а настройка приложения для майнинга требовала усилий. Вот только решиться на такое в 2009 могли немногие, ведь монеты были бесполезны. Впервые ими можно было торговать только в 2010 году после появления криптобиржи Mt. Gox. Но даже тогда ценность их была близка к нулю. Попытки популяризировать Bitcoin приводили к медленным результатам, а интерес к активу возник после исчезновения Сатоши Накамото. 

Эксперты не готовы сказать, кому может принадлежать кошелёк, с которого была совершена транзакция. Монеты лежали без движения с момента их получения, а после казались мёртвыми. По мнению некоторых аналитиков, значительная часть всей эмиссии Bitcoin заблокирована и никогда не будет доступна. Причина в том, что первые майнеры и владельцы цифрового золота просто потеряли логины и пароли к своим кошелькам. За эти годы старые компьютеры были выброшены на свалку, ну а вернуть доступ к аккаунтам почти невозможно. Существуют компании, занимающиеся подобными задачами, но даже они могут взяться за дело при наличии определённых условий. Ясно, что без высокой комиссии они даже не будут с вами говорить, но дело даже не в этом. Известно, что попытка доступа к кошельку производится путём перебора комбинаций кода. Если бывший владелец хотя бы примерно помнит о том, какие символы он использовал, то шансы на успех сильно возрастают. Например, если владелец точно знает, что в пароле стоят годы рождения его детей, девичья фамилия бабушки или кличка собаки, то простым перебором можно добиться значительных результатов. 

В последнее время мы видим регулярное воскрешение старых кошельков, казавшихся аналитикам мёртвыми. Не исключено, что владельцы воспользовались услугами соответствующих компаний, предоставляющих услуги по восстановлению доступа к утерянным кошелькам. Что любопытно, указанный выше первый майнер кажется осторожным. Судя по всему, доступ к кошельку он получил три недели назад, поскольку перевёл на биржу Kraken 10 ВТС с помощью трёх различных транзакций. После этого он отправил туда же 5 монет, ну а в итоге совершил максимально большой перевод, выручив 77 миллионов долларов. Как уже было сказано выше, в сети есть десятки тысяч кошельков, казавшихся аналитикам мёртвыми. Со временем некоторые оживают, но тенденцию вряд ли можно назвать массовой. Предполагается, что только один Сатоши Накамото владел 1 миллионом Bitcoin. За монетами присматривают энтузиасты, но доступ к ним может быть утерян навсегда. Ну а в итоге заблокированное цифровое золото служит благой цели, укрепляя позиции криптовалюты и повышая её стабильность за счёт прогнозируемости и снижения возможной эмиссии. 

#майнинг #криптовалюта #bitcoin
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