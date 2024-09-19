За сутки курс цифрового золота подорожал на 2500 долларов

Судя по поступающим данным, мы находимся в начале одного из самых крупных бычьих циклов в истории криптовалют. Об изменении стратегии инвестирования сообщают самые различные компании. Например, крупнейший майнер в США Marathon Digital заявил о намерении отказаться от реализации Bitcoin. Все поступающие на кошелёк компании активы будут замораживаться и использоваться в качестве финансовой подушки. С целью снижения давления на инфраструктуру, Marathon Digital планирует заимствовать значительные средства, часть из которых пойдёт на выкуп активов с рынка. Аналитики пишут, что крупные инвесторы всё ещё не готовы вливать в цифровое золото значительные средства, но ситуация постепенно меняется. Продавать ВТС готовы всё меньше компаний, тогда как приток новых монет значительно снизился. Причина в переходе Bitcoin на новый алгоритм халвинга, в результате чего майнеры получают в два раза меньше криптовалюты, чем годом ранее. Сложность добычи становится проблемой для тех, кто не инвестирует средства в покупку нового оборудования, ну а низкий курс Bitcoin оказывает негативное влияние на финансовую составляющую большей части фермеров.

Сегодня многие майнеры затрачивают больше на получение 1 ВТС, чем можно выручить от продажи криптовалюты, но чёрная полоса уже вот-вот завершится. Несмотря на ожидания халвинг не стал триггером для роста курса цифрового золота, ну а заседание ФРС США от 18 сентября стало для рынка настоящим сюрпризом. Если вы ещё не в курсе, то вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявил о рекордном снижении процентной ставки. Многие аналитики писали, что ожидается коррекция на 25 пунктов, но глава ФРС порадовал рынок падением на 50 пунктов. Таким образом сегодня ставка составляет 4.75-5%, ну а это первое снижение за последние четыре года. Пауэлл заявил, что тяжёлые времена уходят в прошлое, поскольку борьба с высокой инфляцией подходит к своему логичному завершению. Благодаря увлечению ставки удалось удержать экономические показатели в норме, а значит пришло время вернуться к докризисным показателям. Шестого или седьмого ноября состоится ещё одно заседание ФРС, в рамках которого ставка по кредитам снизится ещё на 25 пунктов.

Предполагается, что в 2025 показатель уйдёт вниз ещё на 1% (100 базисных пунктов), ну а завершающий этап снижения ставки состоится в 2026, после чего она достигнет привычных значений. Эксперты пишут, что всё может круто измениться, но в данном случае гадать о решениях ФРС бесполезно. Обычно выводы о повышении и понижении ставки делаются на основе макроэкономических показателей, ну а сегодня мы становимся свидетелями формирования ключевых предпосылок для подорожания Bitcoin. На самом деле новости о снижении ставки уже оказали влияние на курс цифрового золота. На прошлой неделе за 1 ВТС давали значительно меньше, а за короткий промежуток времени стоимость первой криптовалюты ушла вверх на 7%. Если Bitcoin сможет закрепиться на отметке в 64 тысячи долларов, то уже к началу следующей недели Быки способны взять рынок под контроль. Аналитики пишут, что мы наблюдаем затишье, а активность Медведей почти нулевая. Похоже, крупные игроки уже купили нужное им количество криптовалюты. Обычно перед бычьим циклом наблюдается повышенный спрос со стороны Китов, но сегодня крупная рыба испытывает конкуренцию со стороны фондового рынка. В начале 2024 мы наблюдали многомиллиардные инвестиции, но всё это могло быть только репетицией перед главным событием 2025 года.

Аналитики полагают, что нас ждёт настоящая волна рекордов, а пик придётся на осень 2025. Ставка по кредитам в этот момент снизится до 3.5%, что станет сигналом для повышенного спроса на рискованные активы. Уже сегодня инвесторы видят смысл в покупке криптовалюты, ну а агрессивное решение ФРС говорит о намерении финансового регулятора активизировать усилия по снижению ставки в кратчайшие сроки.