Несколько крупных майнеров отказались продавать полученные монеты и намерены выкупать ВТС на рынке

Существует несколько стратегий инвестирования в криптовалюты. Самым очевидным средством заработка остаётся майнинг. Человек или компания покупает оборудование, нанимает специалистов и добывает Bitcoin или любой другой доступный актив. В этом случае приходится тратить деньги на электричество, обслуживание оборудования и в целом не забывать о реинвестировании, ведь конкуренты не дремлют. В любой момент курс того или иного актива может пойти вниз, ну а с прибыли ещё и приходится платить налоги. Словом, это довольно сложный сценарий, который нравится далеко не всем. Намного проще на имеющуюся сумму денег купить ВТС или любой другой криптовалюты. Простой пример, миллионы людей по всему миру уже несколько месяцев тратят по несколько часов в день на Hamster Kombat. Приходится постоянно нажимать на дисплей смартфона, а действия можно отдалённо сравнить с майнингом. Человек затрачивает время и силы, надеясь получить справедливое вознаграждение. Скорее всего, рядовые пользователи получат по 20 долларов, ну а здесь становится очевидным вопрос о покупке токенов на старте.

Предположим, у вас есть свободные несколько тысяч долларов, которые вы готовы потратить на HMSTR. Вы всецело доверяете разработчикам Hamster Kombat и полагаете, что через несколько лет ваши инвестиции многократно окупятся. Скорее всего, так и будет, но риски слишком высоки, поскольку подобные активы подвержены сильным перепадам курса. Не исключено, что через несколько дней после выхода на биржу токен HMSTR подешевеет в 2 раза. Это значит, что если бы вы немного подождали, то смогли бы купить в 2 раза больше монет по той же стоимости. Вот только никто не знает, в какой момент нужно покупать, а когда продавать. Дилемма стоит перед миллионами фанатов виртуальных хомяков, но в целом даже на уровне крупных компаний витает аналогичный вопрос. В распоряжении банков и различных фондов находятся миллиарды долларов, но только некоторые из них решаются на покупку криптовалют. Споры о том, какая стратегия инвестирования приносит более высокую прибыль, идут уже достаточно давно, но пока идеального решения не существует.

Сегодня мы рассмотрим два пути, каждый из которых может принести прибыль, но также способен разорить как крупную компанию, так и целую страну. Начнём с Сальвадора. Власти этой страны сделали Bitcoin официальным платёжным средством, чем вызвали острую негативную реакцию со стороны многих других государств. По состоянию на конец августа на кошельке государственной управляющей компании находилось 5851 ВТС, ну а правительство регулярно выкупает монеты у граждан и делает инвестиции с целью накопления криптовалюты. Считается, что таким образом Сальвадору удаётся снизить последствия экономического кризиса, ну а главная надежда заключается в подорожании Bitcoin. Если это случится, то денег в стране станет ощутимо больше, что позволит тратить на социальные проекты значительные суммы. На самом деле большая часть ВТС покупалась в тот момент, когда цифровое золото стоило дешевле 30 000 долларов, ну а прибыль уже была направлена на строительство школ.

В какой-то момент за Сальвадором решило последовать и правительство Бутана. Страна располагается между Индией и Китаем и имеет население в 800 тысяч человек. Вот только вместо накопления там активно используют майнинг. Вся добытая криптовалюта попадает на специальный государственный кошелёк, а к концу августа там уже было 13 000 ВТС. Батан начал позднее, но пришёл к более заметным результатам, а причина в том, что страна тратит на майнинг значительные средства, превышающие инвестиции Сальвадора в покупку цифрового золота. Так, в 2023 на платформу по генерации чистой энергии было потрачено 500 миллионов долларов, ну а сегодня планируется увеличить добывающие мощности в несколько раз. В ближайшее время на эти цели выделят ещё 100 миллионов долларов, а Бутан не собирается продавать криптовалюту, полученную в ходе майнинга. Какая стратегия окажется более оправданной, покажет время. Стоит добавить, что Сальвадор также занимается добычей Bitcoin, ну а Бутан замечен в покупке ВТС. И всё же, речь идёт именно о стратегии, которая имеет кардинальные отличия.

Похоже, мы становимся свидетелями интересных изменений, на которые уже сегодня обращают внимание ведущие аналитики. Так, канадский майнер Cathedra заявил об изменении стратегии инвестирования. Теперь монеты с кошелька продаваться не будут, а компания намерена закупать цифровое золото на биржах и у заинтересованных в сотрудничестве частных лиц. А вот вкладывать средства в покупку нового оборудования для майнинга Cathedra пока не готова. Эксперты пишут, что майнеры начинают видеть пользу в диверсификации активов, что может пойти на пользу рынку, сделав его более прогнозируемым. Как оказалось, похожая идея пришла и в головы руководства крупнейшего американского майнера Marathon Digital. Компания заявила, что полностью переходит на стратегию накопления и в ближайшее время не намерена заниматься продажей ВТС. Вместо этого свободные средства направят на выкуп с рынка криптовалюты, что укрепит положение Marathon Digital. С целью получить как можно больше средств, руководство компании даже намерено выпустить собственные долговые обязательства на сумму 250 миллионов долларов. Все деньги направят на покупку Bitcoin.

Аналитики пишут, что майнеры замечают эффективность стратегии MicroStrategy. Напомним, с 2020 года компания купила больше 244 000 ВТС, а сегодня все монеты оцениваются в 14.5 миллиарда долларов. Согласно официальным данным, инвестиции оказались в два раза ниже итоговой стоимости, а значит MicroStrategy фиксирует огромную прибыль. Ничего подобного майнерам и не снилось, ведь большая часть средств уходит на покрытие счетов за электричество и закупку нового оборудования. 13 сентября MicroStrategy купила ещё 18 300 монет, потратив на это 1.1 миллиарда долларов. 17 сентября было объявлено об очередном раунде по привлечению инвестиций. Планируется реализовать долговые обязательства на сумму 500 миллионов долларов, а средства пойдут на погашение ранее взятых кредитов и покупку криптовалюты. К активным покупателям можно отнести и крупные американские фонды, но в последнее время там наблюдается отток средств. Можно предположить, что крупные компании и майнеры ожидают скорого подорожания Bitcoin, поэтому стремятся купить как можно больше ВТС. Не исключено, что рынок ждут потрясения, а значит текущие инвестиции себя не оправдают, но всё это находится в области предположений, ну а бизнес нуждается в понятной и прогнозируемой стратегии.