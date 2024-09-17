Журналист сравнивает ситуацию в Киеве с тем, что он видео в 2023 году

Если сравнивать конфликт в Украине с тем, что происходит в других горячих точках на планете, то можно заметить массу удивительных фактов. Так, большая часть оставшегося в стране населения каждый день ходит на работу и занимается решением личных проблем. По улицам гуляют молодые парочки, а мамы с детьми бодро бегут в школы и детские сады. Крупные города стоят в пробках, ну а на этом фоне совсем рядом представители военкоматов отлавливают неудачников, которые умудрились попасться им на глаза. В сети можно найти огромное количество роликов, на которых эти ребята даже не прячут лиц, спокойно избивая рядовых граждан до полусмерти, а после заталкивают их в машины. На подобные проявления демократии уже перестали обращать внимание даже местные жители, тогда как иностранные журналисты и дипломаты предпочитают скромно делать вид, что ничего не происходит.

И всё же, иногда в прессу попадают любопытные материалы, авторы которых рассказывают о настроениях в обществе, пропитанных атмосферой безысходности. На этот раз отличился журналист телеканала CNN. Фарид Закария в очередной раз прибыл в Киев, где хотел рассказать о злых русских, которые не дают украинцам влиться в счастливую семью членов НАТО. Материал довольно предсказуемый и ничем не отличается от предыдущих. На самом деле Закария с таким же успехом мог бы остаться дома, приложив к новости пару старых снимков. И всё же, сам автор отмечает, что сегодня Киев сильно отличается от города, в который он приезжал в 2023 году. Оказывается, в столице постоянно отключают электричество. Уровень жизни рядовых граждан снизился, а многие уже начали задумываться о том, чтобы поскорее уехать за границу. Закария замечает, что жители столицы пребывают в депрессии, а мысли о победе всё реже посещают граждан Украины. Киев журналисту CNN уже не кажется безопасным, ведь с тех пор количество прилётов российских ракет значительно увеличилось, а качество ПВО сильно пошатнулось. Сам Закария полагает, что до перелома в конфликте осталось совсем немного, ну а всё это чувствуют рядовые граждане Украины.

И вот здесь самое время вспомнить, что Европа и США не готовы прекращать поставки оружия. На днях стало известно, что Берлин планирует отправить Зеленскому сразу 12 единиц САУ PzH 2000. Техника считается крайне эффективной и обладает высокой точностью. Все самоходные установки будут получены из Катара, куда Германия хочет продать партию колёсных САУ RCH 155. По словам министра обороны, вначале потребуется все САУ отремонтировать, а только после этого они будут пригодны для отправки в Украину. Писториус полагает, что ремонт и техническое обслуживание займёт время, но 6 первых самоходок будут поставлены в ближайшие 2 месяца. Стоит напомнить, что Берлин уже неоднократно использовал схему выкупа ранее поставленного различным странам оружия. Вместо устаревших боевых единиц предлагаются более новые аналоги, ну а отслужившие и требующие утилизации благополучно уходят в Киев. Это позволяет наполнять военный бюджет без снижения темпов поставки техники в Украину.

Напомним, первые САУ PzH 2000 Зеленскому были отправлены ещё в 2022 году, но эксперты полагают, что большая часть из них уже пришла в негодность. Некоторые уничтожены при помощи дронов и контрбатарейного огня, тогда как другие просто сломались. Известно, что немецкая техника отличается высокой точностью, но требует особого ухода. Кроме того, российские пушки оказались более выносливыми, ну а немецкая сторона дала слишком мало расходных материалов. Вполне возможно, что со временем часть проблем с САУ PzH 2000 была решена, но первоначально бойцы ВСУ были не в восторге от такой техники.