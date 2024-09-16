Сложностями Intel уже начали пользоваться не самые честные пользователи

За последние несколько лет руководство Intel совершило немало ошибок, что в конечном итоге привело компанию в крайне сложное положение. Больше года не было патча, который мог бы исправить ситуацию с выходящими из строя флагманами. Всё это время представители Intel обвиняли в проблемах партнёров и рядовых пользователей, отказываясь признавать очевидное. В какой-то момент давление со стороны рынка вынудило Пэта Гелсингера пойти на попятную, но момент был упущен. Патч вышел в середине августа, а массовые отказы продолжают оказывать давление на имидж компании.

Эксперты полагают, что десятки тысяч процессоров медленно выходили из строя, а обновления микрокода BIOS не способно вернуть функциональность сломанным чипам. Количество возвратов всё ещё велико, а в некоторых странах желающих так много, что в рознице даже закончились процессоры на обмен.

Поскольку дефицит присутствует не везде, то в сеть попадают любопытные истории, демонстрирующие масштабность проблемы. Один из владельцев Core i9-13900K сообщает, что камень начал работать нестабильно, после чего он вынужден был отослать его производителю. Через какое-то время на карту вернулись 599 долларов, это полная стоимость флагмана в США. Это позволяет пользователю купить новенький камень без ограничений, а после установки патча добиться высокой стабильности системы. Как выяснилось, есть и мошенники, которые используют сложности в своих целях. Один из владельцев Core i9-13900K решил отослать его в адрес Intel. По его словам, чипы был рабочим, но производитель даже не стал его проверять. Вместо этого пользователь получил Core i9-14900K. Можно сделать вывод, что запасы флагманов прошлого поколения уже подошли к концу, поэтому всем тем, у кого Core i9-13900K выйдет из строя в ближайшее время, выдадут процессор более нового поколения.

На самом деле разница между ними не превышает 5%, а эффект скорее можно назвать моральным. Инсайдеры пишут, что в последнее время количество возвратов так велико, что руководство Intel распорядилось не проверять полученные от пользователей камни на работоспособность. Чип проверяется по базе данных. Если камень значится в реестре, то в зависимости от запасов на складе владельцу могут сделать возврат в виде аналогичного процессора или же выплатить на карту полную стоимость. Неясно, сколько времени ещё будут наблюдаться массовые возвраты. Логично было бы предположить, что новый патч должен был снизить количество сломанных камней, но пока точных данных на эту тему в прессе нет. А вот относительно будущего Intel ситуация проясняется. Архитектура Raptor Lake оказалась провальной, но американские власти намерены спасти ключевого чипмейкера страны. Как стало известно, к делу лично подключили министра торговли. Джина Раймондо не только выслушала предложения Пэта Гелсингера, но и провела встречи с руководством NVIDIA и Apple. Пока реакция яблочной компании неясна, но Дженсен Хуанг уже заявил, что готов размещать заказы на фабриках Intel, даже если это и приведёт к падению производительности и росту стоимости чипов для конечных потребителей.

Многие аналитики полагают, что дела у чипмейкера значительно улучшатся после выхода новой архитектуры Arrow Lake. Серия Core Ultra 200 будет доступна уже к концу октября, и это приведёт к росту конкуренции на рынке. Из ранее просочившихся в сеть утечек можно сделать вывод, что Core Ultra 9 285K не предложит рекордного прироста быстродействия в играх, но точно станет самым скоростным настольным процессором в рабочих задачах. Понравится ли новый камень фанатам Intel, остаётся только догадываться, ведь на этот раз энтузиастам придётся не только купить сам процессор, но и материнскую плату к нему, поскольку серия Core Ultra 200 переходит на новый сокет.