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Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
Сложно сказать, способна ли Intel будет к концу 2025 выпускать чипы на основе актуальных технологических норм

В последние недели инсайдеры публикую крайне тревожные слухи, рассказывая о планах разделить Intel на несколько частей, а также о возможном слиянии одного из подразделений с крупной технологической компанией. На фоне этого курс акций американской компании продолжает снижаться, а руководство и вовсе перестало давать комментарии. Несколько дней назад сообщалось, что правительство США даже заморозило дальнейшее выделение средств, которые должны были пойти на строительство фабрик по производству полупроводников. Intel находится на пути масштабных сокращений, а интересы руководства вступают в противоречие с мнением инвесторов. Последние хотят любыми способами добиться возврата своих средств, поэтому готовы на любые авантюры для достижения поставленных целей. Судя по последним новостям, переговоры с правительством США завершились для Intel удачно. 

По данным инсайдеров, власти не только встали на сторону старейшего чимпейкера, но и намерены использовать административный ресурс для привлечения новых инвестиций. Ну а поскольку дядюшка Сэм страшен в гневе, то рекомендации обычно воспринимаются как строгие указания, следовать которым обязан каждый предприниматель в Америке. По данным портала THG, недавно прошла встреча между главой Intel и министром торговли США. Пэт Гелсингер заявил, что вместо того, чтобы размещать заказы внутри страны, крупные технологические гиганты несут деньги тайваньской TSMC. В результате мощности Intel простаивают, тогда как средства уходят в бюджет другого государства. Судя по всему, Джина Раймондо приняла подобные высказывания близко к сердцу, поскольку тут же провела закрытые конференции с несколькими главами американских технологических гигантов. Известно, что Раймондо беседовала с руководством NVIDIA и Apple, а также другими лидерами отрасли. 

Министр торговли пояснила позицию правительства и пояснила, что в условиях геополитической напряжённости вокруг острова Тайвань усилия по переводу мощностей в свою страну крайне важны. Она также отметила, что необходимо поддержать отечественного производителя и предложила размещать заказы на продукцию на мощностях Intel. Несмотря на то, что большая часть представителей технологического сектора США предпочитает отмалчиваться, по высказываниям Дженсена Хуанга можно сделать вывод, что слова министра торговли дошли до адресатов. Глава NVIDIA отметил, что его компания готова перенести производство на американские фабрики. Он полагает, что в первое время будет сложно добиться такой же производительности, а продукция может оказаться дороже. И всё же, если потребуется, то обеспечить заказами отечественного чипмейрера NVIDIA готова. Не исключено, что таким образом дядюшка Хуанг намекает на то, что переход от TSMC к Intel потребует денег, ну а если власти действительно хотят достичь озвученных целей, то придётся оплатить издержки. Точных данных о том, какое решение примет руководство NVIDIA и многих других компаний, пока нет, но в данном случае информацию можно назвать благоприятной для Intel.

Напомним, в настоящее время TSMC и Samsung способны выпускать продукцию по 3-нм технологическим нормам. 2-нм узел будет доступен в 2025 году, ну а у Intel дела идут не самым лучшим образом. Довольно долго прошлый руководитель компании почивал на лаврах и не спешил переходить с 14-нм техпроцесса. В результате конкуренты ушли далеко вперёд, ну а сегодня процессоры выпускаются по собственным 10-нм нормам. Уже больше года Intel закупает самое современное оборудование для производства чипов, но специалисты компании оказались не способны его правильно настроить. В итоге процессоры следующего поколения Core Ultra 200 на архитектуре Arrow Lake будут выпускаться на мощностях TSMC. Intel обещает к концу 2025 подготовить литографы для выпуска чипов по 2-нм нормам и говорит о зрелости узла 18А (1.8-нм). Сложно сказать, способна ли американская компания менее чем за год полностью разобраться со сложным оборудованием и обеспечить ту же NVIDIA приемлемым качеством продукции. Ответы на такие вопросы мы узнаем очень нескоро, но пока можно сделать вывод, что клиентов у тайваньской TSMC скоро станет намного меньше. 

#intel #nvidia #полупроводники #tsmc
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