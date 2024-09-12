Один из крупнейших дистрибьюторов Intel заявил, что Core i9-14900K на складе не осталось

Согласно официальным заявлениям представителей Intel, августовский патч полностью решил проблему с выходящими из строя флагманов компании. Якобы, программная заплатка привела к тому, что Core i9-14900K, Core i7-14700K и камни предыдущего поколения больше не подвержены поломке в ходе случайного повышения напряжения. В подтверждение такой информации приводятся собственные тесты, ну а независимые аналитики предлагают дождаться более точных данных. Вполне возможно, что заплатка действительно оказалась эффективна, но выпуск её задержался, а в результате на рынке возникла довольно странная ситуация.

О проблеме рассказывает один из крупнейших дистрибьюторов продукции Intel. Речь о компании Synnex из Гонконга. Оказывается, уже достаточно давно импортёр не может получить доступ к партии процессоров Core i9-14900K, а попытки связаться с руководством производителя не увенчались успехом. Этим летом, когда о проблеме заговорили все ведущие эксперты, представители Intel заявляли, что будут поставлять камни на замену ещё несколько лет. Также в одностороннем порядке все ранее реализованные флагманы получили полноценную пятилетнюю гарантию, а для получения замены не требовалось предъявлять чек. В прессе писали о крайне щадящих условиях в США. Нужно было сфотографировать порядковый номер на повреждённом камне, после чего можно было рассчитывать на получение замены ещё до того, как пользователь отправит сгоревший камень в адрес производителя.

Похоже, всё оказалось не так радужно, как нам обещали, поскольку представители Synnex заявляют, что больше не могут заменять вышедшие из строя Core i9-14900K. Таких процессоров на складе нет, а покупателям выплачивают компенсацию в размере 4200 гонконгских долларов. Это немногим меньше 530 долларов США, что вызывает у пострадавших покупателей лёгкое недопонимание. Купить флагман Intel дешевле 600 долларов невозможно, но сумма компенсации по какой-то причине оказывается ниже. Один из пострадавших пользователей заявил, что был готов ждать, но получил от Synnex отказ. На счёт пользователя была переведена сумма компенсации, поскольку поломка в Core i9-14900K не подлежит ремонту. В итоге пострадавший вынужден был продать системный блок своему знакомому, а сам купил платформу на базе нового Ryzen 9 9950X.

Отмечается, что Core i9-14900K сгорел 6 сентября, ну а это было уже после того, как вышел патч с исправлениями. Возможно, камень долго деградировал, ну а программная заплатка уже не помогла. Не исключено, что пользователь не успел вовремя скачать нужные исправления, но ответов на эти вопросы пока нет. Как бы там ни было, но флагманы Intel продолжают гореть. Многие поставщики и вовсе отказались от реализации крайне нестабильных процессоров, а аналитики полагают, что по итогам 2024 года доля AMD достигнет нового рекорда. Представители Synnex пишут, что запросов на замену было намного больше, чем ожидалось, ну а нехватка нужных процессоров вынуждает идти на крайние меры. Интерес со стороны сборщиков и дистрибьюторов к серии Raptor Lake снижается, но Intel обещает, что архитектура Arrow Lake исключает появление подобных ошибок. Инсайдеры пишут, что запуск серии состоится 24 октября, ну а до этого момента продукция AMD продолжит пользоваться высоким спросом. Что любопытно, все материнские платы новой серии для процессоров Arrow Lake будут поставляться с настройками по умолчанию. Если действительно новая серия не имеет проблем с напряжением, то для чего вносить такие изменения с завода? Возможно, мы не всё знаем, а может быть Intel просто устала от сюрпризов и хочет сделать так, чтобы массовый пользователь получил как можно более стабильный продукт. Если учитывать, что только единицы энтузиастов захотят менять настройки, то таким образом производитель действительно может добиться желаемого эффекта.