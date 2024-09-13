Hamster Kombat станет одним из самых громких и ожидаемых релизов этого года на рынке криптовалют

26 сентября станет одним из ключевых событий этого года на рынке криптовалют. Уже много месяцев десятки миллионов людей ежедневно тратят на Hamster Kombat по нескольку часов в сутки. По данным разработчиков, в августе количество уникальных пользователей перевалило отметку в 300 миллионов, тогда как канал в Telegram включает 52 миллиона любителей виртуальных хомяков. Многие эксперты полагают, что с листингом такого уровня рынок криптовалют сталкивается впервые. Существует множество популярных активов, но ни один из них не имел перед запуском армию из десятка миллионов пользователей. Считается, что такого наплыва желающих получить свои монеты блокчейн TON не выдержит, что приведёт к ещё большему ажиотажу. Миллионы людей будут одновременно пытаться вывести полученные монеты, а всё это приведёт к вполне ожидаемым последствиям.

Аналитики считают, что в первые несколько дней курс HMSTR стремительно пойдёт вниз. Разработчики темнят, поэтому мы не знаем пропорции распределения эмиссии. Ключевые инвесторы получили токен несколько месяцев назад, но стоимость его в настоящее время не отражает реального положения вещей. Многое зависит от того, сколько монет получат рядовые пользователи. Известно, что общая эмиссия Hamster Kombat составит 100 миллиардов монет. Если обратить внимание на рыночную капитализацию других популярных кликеров на TON, то можно сделать вывод, что курс каждой монеты будет мизерным. На старте капитализация всей эмиссии HMSTR может достигнуть полтора и даже два миллиарда долларов, но давление со стороны рядовых пользователей не оставляет шансов для роста. Но если до недавнего времени у фанатов виртуальных хомяков было немного инструментов для выведения средств, то теперь к делу подключилась самая крупная биржа Binance. Известно, что торговля токеном начнётся 26 сентября в 3 часа дня по Москве, а для участников программы Launchpool предлагаются особые условия.

Так, разработчики выделят 3% эмиссии, а с 19 сентября участники программы получат возможность фармить монеты, заблокировав заранее определённую часть BNB или FDUSD. Ожидания от проекта зависят от мнения того или иного аналитика, но хороших прогнозов для рядовых пользователей у нас нет. Всё дело в том, что активных геймеров слишком много. Это хорошо для проекта, но плохо для самих пользователей. Представьте, что есть большая банка с орешками. На первый взгляд кажется, что орехов хватит на всех, но чем больше людей претендует на лакомство, тем меньше достанется каждому конкретному человеку. В какой-то момент каждый орех приходится делить на две части, а после и на десять. С Hamster Kombat произошло нечто подобное. Даже если рядовым геймерам выдадут половину (чего точно не случится) всей эмиссии, то главным ограничением выступит капитализация актива. Если разделить 50 миллиардов монет на 50 миллионов пользователей, то в среднем каждый геймер получит 1000 HMSTR. Если капитализация на старте достигнет 2 миллиарда, а эмиссия равна 100 миллиардов, то каждая монета будет стоить 0.02 доллара. Умножив эту сумму на 1000 HMSTR получаем по 20 долларов на брата.

Нет никаких сомнений, что активные пользователи получат на несколько порядков больше. В интернете можно найти примеры аккаунтов, которые поражают своими достижениями и поддерживаются целой командой фанатов Hamster Kombat. Первая сотня получит значительные вознаграждения, ну а геймерам, которые заходили в игру только для выполнения ежедневных заданий, на многое рассчитывать не стоит. Если вы действительно хотите как можно быстрее обналичить свои 20 долларов, то заходите на биржу заранее. Ожидается большой ажиотаж, ведь несмотря на все разумные рекомендации миллионы геймеров будут сбрасывать свои монеты. Стоит признать, что никто точно не знает, как поведёт себя токен после листинга. Именно поэтому многие аналитики рекомендуют пользователям не делать резких движений. Даже если в первые дни или недели ваши монеты сильно обесценятся, продолжайте спокойно удерживать их. Как только курс первой криптовалюты пойдёт вверх, дорожать начнут и другие активы. HMSTR относится к высокорискованным активам, а значит динамика его окажется выше, чем в среднем по рынку. Именно поэтому крупные инвесторы будут скупать монеты в первые часы и даже дни после листинга. Так уже случилось с несколькими токенами на TON. Курс серьёзно упал после выхода на биржи, но инвесторы мыслят другими категориями и могут себе позволить вкладывать средства в десятки активов. Если вы верите в светлое будущее виртуальных хомяков, то смело покупайте монеты после того, как курс снизится в несколько раз. Ну а в случае, если вы просто хотите получить вознаграждение, то продавайте всё. На многое не рассчитывайте, ведь желающих получить свой орех слишком много. Кроме Binance, торги будут проходить на биржах OKX, Bybit и Bitget. В списке есть несколько менее крупных площадок, но они, как правило, нашим читателем не известны.