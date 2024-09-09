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Bublik1
Intel может передать линейное производство по самым актуальным теологическим нормам тайваньской TSMC
Инсайдеры полагают, что это станет началом конца компании Intel

Intel продолжает опускаться на самое дно технологической пропасти, испытывая проблемы в целом ряде секторов. Несмотря на все усилия руководству компании так и не удалось выйти на безубыточность, а новая стратегия, о которой так много писали в прессе, находится под угрозой срыва. На прошлой неделе неожиданно выяснилось, что инженеры не способны довести до ума архитектуру 20А. А между тем это именно тот технологический процесс, который должен был стать основным для производства настольных и мобильных процессоров в 2024 году. Давно известно, что процессоры серии Core Ultra 200 на архитектуре Arrow Lake будут выпускаться на мощностях TSMC, но официальный отказ от перспективной архитектуры говорит о системных трудностях при освоении технологических норм. В своё оправдание представители Intel заявили, что более продвинутые нормы 18А на пути к полноценной реализации. Якобы, количество ошибок там уже ниже минимального порога, но по сети ходят не самые оптимистичные слухи. Утверждается, что Broadcom, которая планировала разместить заказ на мощностях Intel 18A, сильно разочарована количеством выхода готовой продукции и может отказаться от сотрудничества с американским чипмейкером. 

Убытки со стороны литейного подразделения продолжают расти, а огромные инвестиции не приводят к ожидаемому эффекту. Intel на пути к массовым сокращениям, а также может заморозить строительство фабрики в Германии. Похоже, слухи о разделении компании могут оказаться вполне реальными. По данным отраслевых инсайдеров, полученного финансирования от правительства США оказалось недостаточно. Борьба с убытками и попытки за несколько лет догнать и перегнать конкурентов обернулись слишком дорого. Похоже, просто физически освоить 5 технологических узлов за 4 года невозможно. По данным инсайдеров, Intel даже может передать TSMC подразделение по производству чипов, ну а тайваньскую компанию интересуют наиболее передовые 3-нм нормы. Добиться массового выхода продукции руководству американского чипмейкера так и не удалось, но новое оборудование способно значительно расширить портфолио тайваньского контрактного производителя. В данном случае неясно, идёт ли речь о продаже оборудования или же о неком сотрудничестве между компаниями. 

Вполне возможно, что таким образом Intel получит средства для выхода из кризиса без необходимости продавать все производственные линии. Речь может идти об аренде, ну а сама Intel надолго попадёт в зависимость от TSMC. Судя по темпам разработки указанного выше узла 18А, процессоры следующей за Arrow Lake архитектуры также будут выпускаться на мощностях TSMC. Эксперты полагают, что всё это станет началом конца для американского чимпейкера. Причина в том, что весь план выхода из кризиса завязан на производстве процессоров по самым актуальным технологическим нормам. Предполагалось догнать и обогнать конкурентов, а после уйти вперёд за счёт более продвинутых узлов. Специально для этого закупалось оборудование у нидерландской ASML, ну а несколько миллиардов долларов наличными от TSMC ситуацию не спасут. Какое решение пример руководство Intel, сказать сложно. Известно, что в рамках совета директоров будет представлен расширенный план, но давление со стороны инвесторов нарастает. Как долго руководство сможет упираться, неясно, но пока мы видим, как состав американской компании стремительно мчится под откос.

#intel
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