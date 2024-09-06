Если слухи верны, то дела у американской компании действительно плохи, а корабль Intel идёт ко дну

На следующей неделе состоится заседание совета директоров Intel, в рамках которого действующий руководитель компании попытается представить инвесторам новую стратегию выхода из кризиса. Не исключено, что придётся увеличить количество людей, которых отправят в свободное плаванье. Недавно было принято решение уволить 15 000 сотрудников, но всё идёт к тому, что озвученная цифра далека от окончательной. Под рукой у Пэта Гелсингера есть огромное количество менеджеров среднего звена, но в данном случае не совсем ясно, кто же будет работать, если уволить ещё больше специалистов? Сам глава Intel списывает все проблемы на решения предыдущего руководителя. В целом, многие эксперты признают правомерность подобных утверждений, вот только и сам Гелсингер допустил массу новых ошибок. Именно он начал избавляться от кажущихся ему не нужными структур, а также не смог выполнить обещания перед советом директоров.

На помним, во время мероприятия Innovation 2023 в 2023 году была представлена архитектура Arrow Lake. Это процессоры, которые планировалось выпускать на собственном узле под названием 20A. У Intel есть красивый график, авторы которого утверждают, что инженеры компании уже научились выпускать чипы по 7-нм, 5-нм и даже 3-нм нормам, поэтому будут осваивать 2-нм узел. В данном случае приходится констатировать, что ничего подобного в продаже мы не видели, ведь вся нарисованная стратегия существует только в головах её авторов. Как стало известно, Intel не способна выпускать чипы на базе широко разрекламированного узла 20A, но обещает перейти сразу на 18А. Якобы, дела с разработкой идут опережающими темпами, вот только в подобные заявления в последнее время кажутся всё более оторванными от реальности. На прошлой неделе сообщалось, что ключевые инвесторы могут склонить совет директоров к разделению компании, а в итоге бизнес по производству и разработке чипов купит один или несколько крупных технологических гигантов. По данным неназванным инсайдеров, часть бизнеса интересует Qualcomm.

В настоящее время капитализация этой компании достигает 184 миллиарда долларов, тогда как ещё в начале 2024 сама Intel стоила дороже. Учитывая стремительное удешевление акций, сегодня Intel оценивается в 83 миллиарда, а значит купить одно из подразделений Qualcomm по силам. Если часть технологического гиганта будет выставлена на торги, то к делу могут подключиться и другие крупные игроки, а в результате потенциал одного из главных чимпейкеров на планете будет утерян. Даже учитывая тот факт, что Intel выпускает настольные процессоры по 10-нм узлу, а AMD перешла на 4-нм нормы, Core i9-14900K во многих рабочих задачах оказывается впереди и демонстрирует пиковые показатели в играх. Что мешает Intel развернуть производство на полную и перейти к выполнению плана, в данном случае не очень ясно. Не исключено, что часть совета директоров работает на развал компании, но подобная информация пока не подтверждена, а значит не является достоверной. Представитель Intel заявил, что никаких предложений о покупке того или иного подразделения не поступало, но ожидать другого ответа было бы глупо. Если кулуарные беседы и ведутся, то озвучены они будут только после полного согласования всех пунктов договора.

Представитель Qualcomm от комментариев отказался, ну а эксперты полагают, что для этой компании более интересным может стать серверный сегмент. В настоящее время Qualcomm уже имеет несколько перспективных продуктов в настольном сегменте, ну а решения на архитектуре ARM обладают высоким потенциалом, поэтому расширение портфолио позволило бы Qualcomm совершить значительный рывок в нужном направлении. Стоит учитывать, что AMD пока не замечена за разработкой серверных процессоров на архитектуре ARM, а значит Qualcomm могла бы получить не только значительную часть зрелого рынка с массой клиентов, но и занять новое место под солнцем за счёт новых разработок. Пока же всё зависит от решения совета директоров Intel, где будут приниматься судьбоносные решения. Есть сведения о том, что планируется остановить строительство крупной фабрики в Германии. Предполагается, что заморозить возведение объекта окажется трудной задачей, поскольку детали сделки согласованы с правительством ФРГ. Под вопросом строительство фабрик и в США, но там вопросов ещё больше, ведь деньги Intel выделились из национального бюджета.