Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Qualcomm может купить часть бизнеса Intel по проектированию процессоров
Если слухи верны, то дела у американской компании действительно плохи, а корабль Intel идёт ко дну

На следующей неделе состоится заседание совета директоров Intel, в рамках которого действующий руководитель компании попытается представить инвесторам новую стратегию выхода из кризиса. Не исключено, что придётся увеличить количество людей, которых отправят в свободное плаванье. Недавно было принято решение уволить 15 000 сотрудников, но всё идёт к тому, что озвученная цифра далека от окончательной. Под рукой у Пэта Гелсингера есть огромное количество менеджеров среднего звена, но в данном случае не совсем ясно, кто же будет работать, если уволить ещё больше специалистов? Сам глава Intel списывает все проблемы на решения предыдущего руководителя. В целом, многие эксперты признают правомерность подобных утверждений, вот только и сам Гелсингер допустил массу новых ошибок. Именно он начал избавляться от кажущихся ему не нужными структур, а также не смог выполнить обещания перед советом директоров. 

На помним, во время мероприятия Innovation 2023 в 2023 году была представлена архитектура Arrow Lake. Это процессоры, которые планировалось выпускать на собственном узле под названием 20A. У Intel есть красивый график, авторы которого утверждают, что инженеры компании уже научились выпускать чипы по 7-нм, 5-нм и даже 3-нм нормам, поэтому будут осваивать 2-нм узел. В данном случае приходится констатировать, что ничего подобного в продаже мы не видели, ведь вся нарисованная стратегия существует только в головах её авторов. Как стало известно, Intel не способна выпускать чипы на базе широко разрекламированного узла 20A, но обещает перейти сразу на 18А. Якобы, дела с разработкой идут опережающими темпами, вот только в подобные заявления в последнее время кажутся всё более оторванными от реальности. На прошлой неделе сообщалось, что ключевые инвесторы могут склонить совет директоров к разделению компании, а в итоге бизнес по производству и разработке чипов купит один или несколько крупных технологических гигантов. По данным неназванным инсайдеров, часть бизнеса интересует Qualcomm.

В настоящее время капитализация этой компании достигает 184 миллиарда долларов, тогда как ещё в начале 2024 сама Intel стоила дороже. Учитывая стремительное удешевление акций, сегодня Intel оценивается в 83 миллиарда, а значит купить одно из подразделений Qualcomm по силам. Если часть технологического гиганта будет выставлена на торги, то к делу могут подключиться и другие крупные игроки, а в результате потенциал одного из главных чимпейкеров на планете будет утерян. Даже учитывая тот факт, что Intel выпускает настольные процессоры по 10-нм узлу, а AMD перешла на 4-нм нормы, Core i9-14900K во многих рабочих задачах оказывается впереди и демонстрирует пиковые показатели в играх. Что мешает Intel развернуть производство на полную и перейти к выполнению плана, в данном случае не очень ясно. Не исключено, что часть совета директоров работает на развал компании, но подобная информация пока не подтверждена, а значит не является достоверной. Представитель Intel заявил, что никаких предложений о покупке того или иного подразделения не поступало, но ожидать другого ответа было бы глупо. Если кулуарные беседы и ведутся, то озвучены они будут только после полного согласования всех пунктов договора. 

Представитель Qualcomm от комментариев отказался, ну а эксперты полагают, что для этой компании более интересным может стать серверный сегмент. В настоящее время Qualcomm уже имеет несколько перспективных продуктов в настольном сегменте, ну а решения на архитектуре ARM обладают высоким потенциалом, поэтому расширение портфолио позволило бы Qualcomm совершить значительный рывок в нужном направлении. Стоит учитывать, что AMD пока не замечена за разработкой серверных процессоров на архитектуре ARM, а значит Qualcomm могла бы получить не только значительную часть зрелого рынка с массой клиентов, но и занять новое место под солнцем за счёт новых разработок. Пока же всё зависит от решения совета директоров Intel, где будут приниматься судьбоносные решения. Есть сведения о том, что планируется остановить строительство крупной фабрики в Германии. Предполагается, что заморозить возведение объекта окажется трудной задачей, поскольку детали сделки согласованы с правительством ФРГ. Под вопросом строительство фабрик и в США, но там вопросов ещё больше, ведь деньги Intel выделились из национального бюджета. 

#intel #полупроводники #qualcomm
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
9
После запуска спутника Sentinel-2C Европа сможет следить за всем миром
+
Листинг Hamster Kombat состоится 26 сентября – большая часть геймеров получит токенов на 1 доллар
+
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
3
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
7
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
7
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
9
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
12
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
Black Myth: Wukong с первым патчем протестировали на 25 видеокартах
3
В зоне СВО впервые применен гибрид ракеты и управляемой авиабомбы – боеприпас "Гром"
+

Популярные статьи

Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
54
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
24
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
22
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
2
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
15
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
23
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
+

Сейчас обсуждают

bzun
09:08
Меньше народу, больше кислороду
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Vorvort
08:54
Нравится играть за шлюх? 😅
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
Александр
08:47
Сколько времени ушло у АМД на исправление кода 7000-ой серии? И это не говоря о том, что по большей степени виноваты были Асус. А сколько времени ушло у интел на исправление косяка с 13-14-м поколение...
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
bzun
08:46
За пультом многие не сидели но видели как дроны в смятку разбивали твои торы, видели как ракета из тора промахивается. Не надо ля-ля, в статье врянья и так хваиает
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
█℣Ǿ乚₡ℋǾℕǾҜ⁂ 廾Ⱥ☾Ҝ仨ℜ⁂█ヅ☯☭Ѡ
08:29
Меня бесит тот факт что для того чтобы передавать файлы между пк и телефоном через Google по локалке по беспроводной сети нужен обязательно Bluetooth хотя он нафиг там невперся, тоже самое про Miracas...
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
Bernigan
08:17
Карта отброс 6600 продолжает обретаться на дне даже в амд играх типа этой, до 3060 22%, тем временем я на ультра без ДЛСС вот так играю, лучей в игре нет, это же амд хлам, только тупого растра подвезл...
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
oleg 24
08:09
пояснительная бригада?
PlayStation 5 Pro может разочаровать ряд геймеров достаточно умеренной производительностью
Nvidia&Intel Hater
07:58
Конечно,когда есть волшебная смазка длсс и сам по жизни слепошара с -12 и гамаешь в 640 на 360 смазав обильно все длсс (ты и так умудрялся) по факту,пойдет и огрызок 3050,дно которое не включают не в...
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
Антон Бракоренко
07:55
Внезапно....
Продажи игры Concord внезапно прекращены, всего через десять дней после ее релиза
Nvidia&Intel Hater
07:47
Клоун,fsr генератор и на 1080ти будет работать.а мыльцо свое себе ты знаешь куда засунуть,насчет тдп только согласен.насчет майнинга -запросто могла и не майнить,ты вот прям думаешь что все дома майни...
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем