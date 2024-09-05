Проблема лишь в том, что в том виде, в каком мы знаем Intel, в 2025 году её уже может не существовать

В последние годы Intel сталкивается с системными проблемами, решить которые пока не удаётся. С начала года курс акций ушёл в минус на 60%, ну а в итоге компания растеряла не только рыночную долю, но и доверие инвесторов. Дошло до того, что технологический гигант может быть исключён из индекса Доу Джонса, поскольку не вписывается в строгие требования и не соответствует минимальному порогу, определяющим разницу в прибыльности и капитализации. Руководство пытается предпринимать определённые шаги по стабилизации положения, но пока не придумало ничего лучше распродажи активов и увольнения сотрудников. Прямо сейчас Intel готовится к тому, чтобы отправить по домам 15 000 специалистов, ну а это нанесёт мощнейший удар по способности разрабатывать, выпускать и реализовывать прежнее количество продукции. Каждый менеджер выполнял свою работу, а в итоге компания получит сиюминутную выгоду от экономии заработных плат, но потеряет потенциал и возможность конкурировать на бурно развивающемся рынке полупроводников.

Происходящее уже называют началом конца Intel, рассказывая о кулуарных решениях совета директоров и ключевых инвесторов. В прессе пишут о планах разделить бизнес, что позволит выгодно реализовать производственную часть, оставив на плаву только разработку чипов и огромное портфолио патентов. Не исключается поглощение со стороны более успешных конкурентов, но до недавнего времени казалось, что всё не так плохо, как пишут в прессе фанаты тётушки Су. Похоже, ранее сделанные заявления руководства компании оказались ложными, о чём пишут разобравшиеся в проблеме эксперты. Напомним, в рамках мероприятия Innovation 2023 прессе продемонстрировали первые чипы семейства Arrow Lake, изготовленные на собственном технологическом узле 20A. С тех пор было множество споров, ведь точных данных об используемых технологических нормах предоставлено не было. Кто-то считал, что речь идёт о 2-нм узле, тогда как другие полагали, что это может быть 3-нм и даже 5-нм техпроцесс. Похоже, споры можно отложить в сторону, ведь Intel приняла решение отказаться от выпуска процессоров на базе широко разрекламированного узла. 20A отменён, а реальных продуктов на его базе мы так и не увидели.

На самом деле уже несколько месяцев известно, что настольные процессоры на архитектуре Arrow Lake будут изготавливаться на мощностях тайваньской TSMC. Отраслевые инсайдеры считали, что собственный узел будет использоваться для выпуска мобильных процессоров, либо энергоэффективных моделей, но вчера стало ясно, что таких планов больше нет. Прежде всего представители компании заявили, что настольные процессоры серии Arrow Lake будут упаковываться на заводах Intel, что позволит сократить затраты на производство. Также было подтверждено, что все камни нового поколения отданы на откуп TSMC, а ожидать значительных изменений до 2025 года не приходится. Ну а поскольку нужно было хотя бы как-то успокоить инвесторов, то руководство компании снова решило поиграть в переименования. Напомним, сегодня актуальных техпроцесс, на базе которого выпускают настольные процессоры, называется 7-нм, но это всё тот же 10-нм узел, который появился в рамках 12-го поколения, но был успешно переименован. На этот раз так же поступят и с узлом 20A, который благополучно будет называться «Intel 18A». Эксперты полагают, что такой шаг позволит компании сэкономить часть средств, которые пришлось бы сжечь только для того, чтобы продемонстрировать инвесторам небольшую партию процессоров на базе собственных технологий.

Представители Intel уверяют, что смогли добиться высоких показателей годных кристаллов в производстве чипов по нормам 18A и видят большие перспективы для данной технологии. Указывается, что плотность дефектов даже ниже общепринятых норм и составляет 0.40 (def/cm^2), тогда как нормальным был бы показатель ниже 0.50. В Intel заявили, что опыт, полученный при проектировании узла 20A позволил быстро перейти к более продвинутым технологиям, но в данном случае неясно, как будет решаться вопрос с обещанием выпустить процессоры на пяти различных узлах за четыре года. В теории, если всё пойдёт нормально, то уже в 2025 году настольные процессоры Intel будут выпускаться на собственных заводах на базе собственного узла 18A. Проблема лишь в том, что к этому моменту производство уже может быть отделено от разработки, а от компании останутся только воспоминания. Не исключено, что руководство осознаёт неизбежность развала компании, поэтому тянет с плохими новостями до последнего. Ну а всё идёт к тому, что Intel не будет способна в 2025 выпускать процессора на базе 2-нм и даже 3-нм норм, как бы это печально не звучало.