Несмотря на то, что на календаре осень 2024 года, ожидать появления настольной графики нового поколения в ближайшие месяцы не приходится. Представители компании косвенно подтверждают эту информацию, а инсайдеры прямо говорят о том, что серия GeForce RTX 50 заглянет к нам на огонёк не раньше 2025 года. Это может случиться даже весной, ну а в результате всё больше геймеров задумывается о том, что вообще делать. Некоторые инвестируют средства в сборку новых компьютеров, тогда как другие покупают более мощные видеокарты. Но есть и те, кто считает деньги, а в результате приходит к самым противоречивым выводам. Выясняется, что покупка игровой приставки обходится значительно дешевле, ну а мы изучим данную тему более пристально.

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О преимуществах и недостатках консолей мы уже писали, поэтому остановимся на том, что нам потребуется собрать такой компьютер, который бы не сильно уступал по своим характеристикам актуальной консоли Sony. Очевидно, что современные процессоры и видеокарты на ПК позволяют легко обойти не самый мощный чип в PlayStation 5, но стоят такие флагманы сотни тысяч рублей, тогда как купить приставку с накопителем ёмкостью 1 Тб и установленным приводом для чтения дисков Blu-Ray вы можете за 63 тысячи. Сразу уточним, что собрать игровой ПК за такую сумму невозможно. Увы, но это факт, с которым придётся считаться, поэтому мы попробуем выбрать такой комплект, который окажется максимально быстрым и недорогим, позволяя запускать игры в разрешении 4К с использованием технологии масштабирования. Важно не потратить слишком много денег, ну а без компромиссов не обойтись.

Мощный процессор нам без надобности, поэтому остановимся на Ryzen 5 5600. Камень достаточно старый, но довольно бодрый, поэтому будет тянут не самую дорогую видеокарту. Нам не требуется, чтобы он обладал высоким потенциалом для апгрейда или позволял работать с рабочими вычислениями, ведь речь исключительно об игровом компьютере. Ryzen 5 5600 имеет 6 ядер и стоит недорого. Кроме того, он создан на старой платформе АМ4, ну а это хорошая новость, ведь материнские платы там чрезвычайно дешёвые.

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И вот здесь мы подходим к первому компромиссу. Если вы слышали, то одной из главных фишек PlayStation 5 считается скоростной твердотельный накопитель. Благодаря этому вы можете начать играть через несколько секунд после того, как скачали файлы. За счёт фирменных технологий переходы между локациями и в целом загрузка сцен длятся считанные секунды, но подходящая для таких целей материнская плата стоит слишком дорого. Мы берём Gigabyte B450M K, созданную на чипсете В450. Она дешёвая и может без проблем тянуть выбранный нами процессор. Никаких продвинутых технологий здесь нет, но нам важно лишь то, чтобы компьютер работал, а остальное доверим остальным комплектующим. Плата имеет все необходимые интерфейсы, но предлагает не самый новый PCIe 3.0.

Не станем мы мудрить и с оперативной памятью. Тесты доказывают, что установка более скоростных планок не оказывает линейного влияния на производительность, а значит берём народную Kingston DDR4. Всего в комплекте 16 Гб, которых нам будет достаточно для запуска любых требовательных новинок. Материнская плата в теории позволяет поработать над таймингами, но это уже дополнительные возможности, проку от которых может и не быть. В данном случае самое главное заключается в том, что процессор, материнская плата и оперативная память обойдутся нам недорого, предлагая приличные характеристики и в целом способны обеспечить желаемый уровень производительности в играх.

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Ну а поскольку для геймерского ПК важнее всего видеокарта, то брать ничего дешевле Radeon RX 7700 XT мы вам не рекомендуем. Внутри PlayStation 5 установлен менее мощный графический чип, но это не так важно, ведь оптимизация игр под консоли намного выше. Там нет прожорливой операционной системы Windows и множества других компонентов, которые продолжают отнимать производительность даже во время запуска игр. PlayStation 5 способна запускать любые новинки в разрешении, которое находится где-то между 4К и 2К, обеспечивая картинку хорошего качества. Radeon RX 7700 XT стоит очень дорого, но любая попытка сэкономить приведёт нас к тому, что игры будут запускаться в 1080р, что даже близко не рядом с приставкой текущего поколения. Видеокарта поддерживает трассировку лучей, ну а технология масштабирования обеспечит доступ к 4К, пусть это и не будет полноценное сверхвысокое разрешение. PlayStation 5 не умеет держать 60 кадров в секунду в 4К, то и дело снижая разрешение дисплея, поэтому будем считать, что картинка у нас будет примерно одинакового качества.

Поскольку выбранная материнская плата не поддерживает скоростной интерфейс PCIe 4.0, то нет никакого смысла брать дорогой твердотельный накопитель. В целом 1 Тб Kingston NV2 будет достаточно, ведь в играх на компьютерах значительной разницы между SSD всё равно нет. Даже если вы потратитесь, то не получите никакого эффекта, ведь уровни будут грузиться столько же, как и с указанным выше Kingston NV2. Установленная ёмкость у нас аналогичная, поэтому выбор почти равнозначен.

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Покупать слишком дешёвый блок питания мы с вами не будем, ведь непонятные китайские бренды не гарантируют вам стабильности качества. Остановимся на популярном бренде Chieftec, установив блок питания мощностью 700 Вт. Для нашей сборки хватит, ну а поддержка стандарта энергоэффективности 80 PLUS Bronze – это ещё одна причина сделать правильный выбор.

Всё это мы соберём в корпусе производства Zalman. Системный блок имеет достаточно места для установки всех комплектующих, хотя конструкция его далека от идеальной. Цена полностью себя оправдывает, ну а в качестве бонуса мы получаем сразу 4 дополнительных кулера. Они будут обеспечивать отвод тепла из горячего системного блока, что позволит не волноваться о высокой температуре даже в летние месяцы.

Если сложить цену всех купленных нами комплектующих, то можно сделать вывод, что общая стоимость системного блока достигает 90 тысяч рублей. Это на целых 30 тысяч дороже PlayStation 5, но мы вас предупреждали заранее. Переплата не самая большая, ну а в качестве бонуса вы получите доступ к пиратскому контенту, что само по себе ценно. Новых игр хакеры взламывают не так много, а вот классики в сети огромное количество. За всё это на своей платформе Sony берёт немалые деньги, тогда как на ПК даже легальный контент 5-летней давности продаётся намного дешевле. PlayStation 5 выгоднее, но это только так кажется на первый взгляд. Как только вы купите несколько дисковых версий новых игр, то сразу же измените своё мнение относительно логики экономии. Увы, но простых решений нет, поэтому думайте сами, что больше подходит вам в качестве игровой станции.