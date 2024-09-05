Несмотря на санкции в российской рознице представлены все актуальные игровые приставки, позволяющие получить доступ к огромному количеству популярных тайтлов. Доступны решения актуального и прошлого поколений, ну а на любой кошелёк найдётся товар. Для тех, кто хочет познакомиться со старой классикой за небольшие деньги, доступны взломанные версии PlayStation 3 и Xbox 360. Консоли вышли уже давно не поддерживаются производителем, но количество взломанных версий на рынке говорит о том, что продукт всё ещё востребован. В продаже можно встретить гибридные Switch, партитивные Steam Deck, ну а для продвинутых геймеров завозятся игровые приставки на базе процессоров AMD и операционной системы Windows 11, которые похожи на большой смартфон и позволяют запускать тысячи компьютерных игр с минимальными ограничениями. Словом, выбор огромен, но довольно значительная часть любителей видеоигр всё равно отдаёт предпочтение PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series. Сегодня мы рассмотрим сильные и слабые стороны такого выбора и подумаем над тем, какие преимущества даёт покупка персонального компьютера по сравнению с одной из популярных консолей.

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Прежде всего любая игровая приставка – это удобство. Она быстро включается, позволяя тут же получить доступ ко всей установленной библиотеке. За многие годы проб и ошибок разработчики создали интуитивно понятные интерфейсы, а в итоге даже новички могут во всём разобраться без посторонней помощи. Покупать игры из-за санкций стало сложнее, чем было раньше, но такая проблема есть только у жителей России, тогда как все остальные наслаждаются преимуществами цифрового магазина. Как показала реальность, цифровая копия вам полностью не принадлежит, даже если вы выложили за неё 70 долларов. Именно поэтому многие геймеры предпочитают покупать дисковые версии, стоимость которых слегка выше, но зато разработчик у вас точно ничего не отнимет. Кроме того, диск вы можете ещё и продать, тогда как с цифровой версией такой фокус не провернуть. Актуальные версии консолей обладают высокоскоростными твердотельными накопителями (за исключением Nintendo Switch), а в результате установка будет длиться всего несколько секунд, что понравится тем, кто раньше не встречался с такой технологией.

В большинстве игр на приставках актуального поколения вы сможете поиграть на высоких настройках графики, а вот с разрешением дисплея всё очень запутанно. Обе компании продвигают технологию плавающего разрешения, когда за несколько минут разрешение дисплея может снижаться с 4К до 2К, а сам геймер ничего не заметит. Делается это для того, чтобы снизить давление на процессор и графический чип. Увы, но мощность комплектующих в консолях не впечатляет, а в результате без ухищрений никак не обойтись. На визуальную составляющую это не особенно влияет и заметно только при прямом сравнении. Если такими глупостями не заниматься, то картинка покажется вам качественной, а графика порадует даже требовательных геймеров. Всё та же Nintendo Switch снова выступает в качестве исключения из правил, поскольку содержит крайне примитивный чип, который устарел ещё до того, как стал частью приставки. Всё это не мешает японцам делать игры с уровнем графики 2000-х годов, продавая их миллионными тиражами фанатам Марио, Покемонов и Зельды. Привыкнуть к управлению при помощи джойстика, если вы годами играли на клавиатуре и мышке, не так просто, но уже через пару недель вы перестанете чувствовать неудобства.

Xbox Series не предлагает эксклюзивного контента, а вот PlayStation 5 и Nintendo Switch регулярно радуют фанатов популярных серий, а также выпускают уникальные новинки в совершенно новыми виртуальными мирами, которые недоступны на персональных компьютерах. Nintendo держит марку, поэтому встретить эксклюзивы на других платформах (за исключением нескольких игр на смартфонах) невозможно. А вот Sony зарабатывает там, где это возможно, поэтому очень многие считавшиеся уникальными серии доступны на ПК. Приставки имеют доступ к многопользовательскому режиму, а в целом для большинства геймеров этого достаточно. Многие покупают один или два популярных шутера, а после платят ежемесячную плату, пользуясь всеми благами встроенных цифровых магазинов. На ПК есть нечто подобное, но здесь геймеры предпочитают Steam, где игры структурированы, а многолетний опыт позволяет не прыгать между платформами, поскольку в магазине есть почти все новинки. Если оценивать по уровню графики, то аналоги на ПК выглядят ощутимо лучше. Трассировка лучей придаёт требовательным новинкам признаки Next Gen, вот только обходится всё это намного дороже. Купить PlayStation 5 можно до 50 тысяч рублей, тогда как только одна приличная видеокарта, которая будет тянуть все игры в разрешении 2К на максимальных настройках графики, обойдётся вам в ту же сумму. Если попытаться перейти в разрешение 4К, то без видеокарты за 100 тысяч не обойтись, ну а в итоге компьютер затянет на 200 тысяч рублей, а значит приставка окажется в 4 раза дешевле.

Разговоры о доступе на ПК к пиратским играм можно считать только отчасти справедливыми. Даже в РФ многие геймеры покупают лицензии, тогда как в европейских странах попытки скачивать торренты приводят к высоким штрафам, поскольку операторы контролируют трафик, выделяя из него признаки обмена пиратскими файлами. Очевидно, что если речь идёт о минимальных инвестициях, то приставка окажется выгоднее, но не стоит забывать, что игры здесь дороже и крайне плохо дешевеют. Так, даже относительно старые проекты продаются за 40-50 долларов, тогда как эти же тайтлы в Steam спустя год реализуются со значительным дисконтом. Если предположить, что вы купите ПК за 130 тысяч, получив сборку для 2К, то за те же деньги можно взять приставку и целую гору новинок на полгода вперёд. Назвать тот или иной выбор более верным невозможно, поскольку армии геймеров есть на консолях и ПК. И всё же санкции доказали, что персональные компьютеры более надёжны, а ведь производители ещё даже не перешли к удалённой блокировке. Выбор делать только вам, а значит стоит учитывать только те сильные стороны каждой из платформ, которые вы лично сможете использовать. Модели с дисковыми накопителями обходятся дороже, но они дают определённую защиту от санкций, поэтому пользуются в РФ повышенным спросом.