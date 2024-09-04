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Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют

Только Nintendo умудрилась реализовать больше 140 миллионов консолей текущего поколения
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Согласно недавно озвученным данным, PlayStation 5 разошлась тиражом в 62 миллиона экземпляров и точно не сможет повторить успеха PlayStation 4. Руководство разводит руками, рассказывая о новомодных технологиях, но забывает о том, для чего вообще геймеры покупают консоли. Долгое время игровая приставка PlayStation была синонимом уникальных эксклюзивных серий, получить доступ к которым больше негде. Любители видеоигр покупали PlayStation для одной или нескольких игр, а после делали это же с консолью следующего поколения. Сегодня Sony придерживается другой стратегии, предпочитая зарабатывать там, где это возможно. В итоге большая часть эксклюзивов так или иначе становятся доступна на ПК. Что любопытно, игры получают все выходившие дополнения, а значит оказываются выгодными для конечного потребителя. 

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И всё же, положение Sony можно назвать относительно стабильным, ведь у Microsoft дела идут гораздо хуже. Летом 2023 компания сообщала о том, что реализовала 21 миллион консолей, но в последнее время наблюдается падение спроса. По данным аналитиков, на каждую реализованную PlayStation 5 приходится одна Xbox Series, ну а это говорит о крайне плачевном положении. Если вы прогуляетесь по магазинам электроники, то заметите странную деталь. В большинстве супермаркетов PlayStation 5 находится в свободном доступе, тогда как встретить одну из моделей Xbox Series крайне сложно. Многие геймеры отмечают, что не видят смысла в такой приставке, поскольку она не предлагает эксклюзивов и в целом имеет аналогичную с персональными компьютерами библиотеку. Некоторые разработчики пишут, что создавать игры для Xbox Series крайне сложно, ну а инсайдеры считают, что в конечном итоге продажи японской консоли текущего поколения окажутся в 3 раза выше. 

Есть ещё Nintendo, которая уже много лет выпускает приставку с названием Switch. Даже на момент своего выхода она казалась сильно устаревшей, полагаясь на графическую подсистему NVIDIA прошлого поколения. С момента выхода (2017 год) прошло слишком много времени, а с тех пор Switch получила версию с улучшенным дисплеем, тогда как аппаратная часть осталась без изменений. Несмотря на это на начало 2024 Nintendo удалось реализовать 140 миллионов приставок, тогда как к весне 2025 японцы намерены продать 155 миллионов экземпляров. Главная особенность Switch заключается в эксклюзивах. Ничего подобного вы больше нигде не встретите, ну а японцы с большим скрипом идут на выпуск некоторых игр на смартфонах. Заинтересованные стороны предлагают огромные деньги, но Nintendo не готова следовать примеру Sony. Графика на консоли не дотягивает даже до решений прошлого поколения, но фанатам нравится геймплей, а популярные серии то и дело получают звание лучших игр года в своём жанре. 

Нельзя не рассказать о Steam Deck, которая является детищем инженеров Valve. Приставка интересна тем, что позволяет запускать даже требовательные игры и справляется с новинками последних лет, обеспечивая графику приличного качества. В качестве основы используется магазин Steam, ну а операционная система на базе Linux называется настоящим прорывом. Благодаря усилиям Valve, компьютерные игры под Windows теперь можно запускать и на альтернативной операционной системе, а главное достоинство Steam Deck заключается в компактности. Есть ещё несколько производителей, которые пытаются играть на том же поле. Речь о сверхмощных портативных консолях, использующих в качестве основы Windows 11 и железо AMD. Благодаря этому можно рассчитывать на доступ к огромной библиотеке, покупая новинки в самых различных цифровых магазинах. Поскольку выпускаются подобные консоли небольшим тиражом, то стоят слишком дорого, чтобы привлечь рядового геймера. Кроме того, они не несут ничего нового и интересуют незначительный процент энтузиастов. 

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По данным инсайдеров, в ближайшее время на рынке появится более мощная Nintendo Switch 2. Долгое время считалось, что игровая приставка станет доступна осенью 2024, но в последнее время источники сходятся во мнении, что она начнёт выпускаться в 2025 и будет продаваться не раньше весны. Поскольку фанаты Nintendo неприхотливы, то от новинки не ожидают никакого технологического прорыва, а вот уже этой осенью Sony должна представить PlayStation 5 Pro. Инсайдеры полагают, что аппаратная часть окажется примерно на 50% мощнее PlayStation 5, тогда как ещё 50% прибавки фрамрейта обеспечит технология PlayStation Spectral Super Resolution. Речь идёт об интеллектуальной технологии масштабирования, которая должна справляться с задачей лучше конкурирующих решений без снижения визуальной части. Предполагается, что за прокачанную консоль будут просить 700 долларов, но пока точных подтверждений такой информации в сети нет. А вот Microsoft ничего не планирует и никуда не спешит. В 2026 году нас ждёт очередное поколение игровых приставок, ну а Софтверный гигант по привычке попробует попытать счастья в следующий раз. Если в политике реализации продуктов и сервисов ничего не изменится, то ожидать хороших продаж от Xbox следующего поколения не приходится. Хотя, не всё так просто. За последние годы Microsoft купила целый ряд крупных студий, а значит вполне может в 2026 приступить к реализации политики эксклюзивов.

Всё это не выгодно рядовым геймерам, но проблема даже не эксклюзивах, ведь мы становимся свидетелями перманентного подорожания игр. Разработчики тратят на создание виртуального мира сотни миллионов долларов, вернуть которые бывает очень сложно. Даже самым большим приверженцам политики эксклюзивов Sony приходится выпускать игры на персональных компьютерах, ну а стоимость новинок уже давно вышла за пределы 70 долларов. За такую сумму вы можете купить базовый комплект, тогда как со всеми дополнениями и бонусами цена легко переваливает за 100 долларов. Это вынуждает всё больше геймеров получать игры по ежемесячной подписке, но количество интересных проектов здесь крайне незначительное. Инсайдеры считают, что игры для консолей следующего поколения будут стоить от 80 долларов, ну а это реальность, в которой нам предстоит жить. PlayStation 5, Switch и Xbox Series так и не были взломаны, а в последнее время даже на персональных компьютерах новинки выходят со скрипом. Идейных борцов за право доступа к контенту становится всё меньше, а корпорации готовы использовать метод кнута и пряника. Всем тем, кто не против заработать, предлагают поиск уязвимостей за хорошую плату, ну а всех остальных отлавливают и даже садят за решётку. Несмотря на скептическое мнение со стороны многих экспертов, игровые консоли и не думают умирать, но с инновациями здесь становится всё сложнее. Ждать перемен не приходится, но следующее поколения приставок всё равно будет более продвинутым, позволив поднять графику на новый уровень. 

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