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Bublik1
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
Инсайдеры полагают, что PlayStation 5 Pro поступит в продажу 6 декабря

Судя по всему, до выхода PlayStation 5 Pro осталось всего несколько месяцев. На это указывает целый ряд факторов, игнорировать которые невозможно. Прежде всего стоит учитывать, что именно в таких временных рамках вышла PlayStation 4 Pro, позволившая расширить пользовательскую базу за счёт более производительной консоли. Обычная PlayStation 5 уже не способна тянуть требовательные новинки в разрешении 4К, ну а улучшенной версии прочат значительный прирост количества кадров в секунду. Инсайдеры отмечают, что игровые студии уже несколько месяцев назад получили тестовые комплекты, позволяющие понять особенности работы приставки и оценить её потенциал. В прессе писали о восторженных отзывах от неназванных разработчиков. Якобы, PlayStation 5 Pro превосходит все самые смелые ожидания и позволит поднять графическую составляющую на новый уровень. 

По мнению экспертов, перед Sony стоит целый ряд вызовов. Прежде всего нужно убедить потенциальных покупателей в том, что приставка им действительно интересна. С этой целью потребуется уговорить разработчиков ранее вышедших игр внести в тайтлы исправления, расширяющие настройки графики. Если на PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 игры не будут ничем друг от друга отличаться, то никакого интереса приставка точно не вызовет. Особенно это актуально в плане цены, ведь японцы намерены просить за консоль ощутимо больше денег, чем сегодня стоит PlayStation 5. По данным инсайдеров, версия без дисковода обойдётся в 600 долларов. Это на 200 долларов больше, чем сегодня просят за аналогичную PlayStation 5. А вот за полноценную консоль, имеющую привод для чтения дисков, придётся выложить 700 долларов, что для многих геймеров станет неприятным сюрпризом. Напомним, ранее в прессе писали, что Sony снизит стоимость находящейся сегодня в продаже приставки на 50 долларов, тогда как новую можно будет приобрести до 600 долларов. Предсказать, насколько такое решение станет оправданным, пока сложно, но некоторые подсказки уже имеются. Авторы игрового сайта IGN провели опрос среди 18 тысяч читателей, пытаясь понять, сколько денег геймеры готовы выложить за прокачанную PlayStation 5 Pro. Как выяснилось, более 63% респондентов вообще не станут покупать эту приставку, поскольку даже обычная их полностью устраивает. 

28% любителей компьютерных игр согласны потратить до 600 долларов, но это предельная сумма, а значит версии PlayStation 5 Pro с дисковым накопителем придётся прибивать себе место под солнцем с большим скрипом. Всего 8% заявили, что могут себе позволить потратить на консоль больше 650 долларов, и только немногим более 3% согласны на сумму более 700 долларов. Релиз PlayStation 5 Pro не за горами. По данным инсайдеров, она поступит в продажу 6 декабря и может стать отличным подарком для миллионов геймеров по всему миру. Судя по указанному выше опросу, ожидать заметных продаж не стоит, поскольку цена приставки будет выше, чем готовы заплатить рядовые геймеры. Нужно учитывать, что в последние годы видеоигры постоянно дорожают. Сегодня купить новинку можно за 70 долларов, но это будет базовая версия, тогда как различные бонусы и дополнения могут затянуть ещё на 30-50 долларов. В связи с этим всё больше владельцев PlayStation 5 переходят на сервис ежемесячной подписки, получая не самые новые игры с большой скидкой. 

Инсайдеры утверждают, что игровые студии активно вносят изменения в блокбастеры, что позволит подстегнуть интерес к новой приставке за счёт улучшенной графики в разрешении 4К. Одной их главных фишек консоли станет технология масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), разработанная специалистами Sony. Ожидается, что благодаря этому удастся повысить количество кадров в секунду, ну а обновлённый графический чип обеспечит аппаратное ускорение. По некоторым данным, графический чип на базе архитектуры RDAN 3 получит мощность 33.5 Тфлопс и по своим возможностям окажется равен дискретной видеокарте Radeon RX 7700 XT. Заявлен процессор на архитектуре Zen 2, ну а 16 Гб общей памяти GDDR6 останется неизменны. Ниже вы можете изучить примерный внешний вид консоли, созданный на базе слухов и различных утечек. Вполне вероятно, что приставка будет немного иной формы, но более точных данных пока нет. 


#игровые приставки #playstation 5 pro
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PlayStation 5 Pro поступит в продажу 6 декабря
PlayStation 5 Pro будет иметь схожий с базовой моделью дизайн
По словам инсайдера PS5 Pro не обеспечит нативные 4K в играх
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