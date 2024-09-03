На разработку согласно тендеру выделяется 2 года и 300 миллионов рублей

Сегодня лидером рынка полупроводников считается TSMC. Тайваньская компания активно пользуется своим положением, регулярно повышая стоимость своих услуг. Есть ещё Samsung, но в данном случае производитель из Южной Кореи отстаёт на одно поколения и имеет возможность выпускать высокопроизводительные чипы только для флагманских смартфонов серии Galaxy S. Американская Intel грозит догнать и обогнать конкурентов, но в итоге впервые в истории разместила выпуск настольных процессоров следующего поколения на заводах TSMC. Стремительно осваивают новые технологии китайские компании. Поговаривают, что SMIC уже способна выпускать чипы на базе 5-нм узла, но не делает этого, поскольку процент годных кристаллов оказывается слишком низким. Что примечательно, все эти компании полагаются на оборудование ASML, а значит зависят от тех или иных решений со стороны правительства США. Нидерландская компания уже не поставляет в Китай оборудование последних поколений, а также заявила о намерении прекратить обслуживание ранее реализованных в Поднебесную литографов.

ASML не планирует придерживаться гарантийных обязательств, а всё это ставит перед полупроводниковыми компаниями по всему миру массу вопросов. Всё просто: если не играть по правилам дядюшки Сэма, то можно попасть в чёрный список, выбраться из которого окажется невозможно. Ну а поскольку против российских компаний санкции действуют уже очень давно, то зрелого полупроводникового сегмента в РФ пока не нет. Отдельные компании способны выпускать чипы на основе 150-нм узла, но подобные технологии были широко доступны 20 лет назад, а сегодня прогресс ушёл намного дальше. Несколько лет назад сообщалось о планах создать полупроводниковую отрасль в РФ с нуля, ну а сегодня становится очевидно, что власти намерены реализовать эту идею. Как стало известно, Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) объявило о начале поиска компании, которая способна создать полностью отечественный станок для нарезки заготовок из кремниевых пластин. Подрядчик предлагает в качестве оплаты услуг 300 миллионов рублей, а конкурс уже открыт. Заявки будут приниматься до 17 сентября, после чего объявят победителя и обозначат сроки разработки.

Победителя тендера обяжут создать полноценный станок, на основании которого можно будет запустить массовое производство подобного оборудования. Отдельно уточняется, что сегодня отечественных аналогов не существует, ну а без подобной установки процесс создания полупроводников невозможен. Специалисты Минпромторга полагают, что 2 года для такой задачи достаточно, а выигравшая тендер компания будет обязана представить полностью рабочий экземпляр до 30 ноября 2026 года. Таким образом на работу выделяют всего 2 года, что может показаться недостаточным для аппарата высокой сложности. В тендере сказано, что станок должен по своим функциям быть аналогичен устройствам известных иностранных компаний. Это: швейцарская Meyer Burger, китайская Linton Kayex и американская Diamond Wire Technologies. Судя по всему, в России есть подобное оборудование, ну а от инженеров потребуется скопировать функционал и собрать устройство из российских компонентов. Станок требуется для нарезания заготовок из кремниевых и германиевых стержней диаметром до 300 мм, а также заготовок из синтетического сапфира, кварца, арсенида галлия и карбида кремния диаметром до 150 мм.

Эксперты отмечают, что параллельно с этим ведётся разработка и других технологических решений, необходимых для закрытого цикла производства чипов. Оказывается, требуется не только литографическое оборудование, но и синтетические сплавы, обладающие уникальными проводящими характеристиками. Таким образом речь идёт о сложном процессе, в котором одновременно принимают участие тысячи инженеров по всей стране. Ошибка одной команды может сильно затянуть сроки реализации проекта, но точных данных о том, кто занимается выпуском соответствующих заказов, в прессе нет. Что до указанного выше станка, то он будет востребован на рынке, поступив на предприятия, занимающиеся выращиванием монокристаллических слитков из кремния, германия, сапфира, кварца и карбида кремния. Представитель министерства отметил, что к потенциальным покупателям станка можно отнести такие организации, как НПО «Крит», «Лассард» и «Германий». Кроме того, оборудование может быть использовано в производстве солнечных батарей и другой продукции.