Сикорскому напомнили, что в НАТО подобные решения принимаются коллективно

Украинские власти уже не раз поднимали тему обеспечения безопасности собственного воздушного пространства за счёт авиации и систем ПВО стран НАТО. Особенно много претензий предъявляется к Польше, а Зеленский открыто требовал обеспечить уничтожение всех ракет силами соседней страны. Что примечательно, власти Польши и сами не против подобных действий, делая заявления, ставящие европейских политиков в тупик. Утром 2 сентября на связь вышел Радослав Сикорский, занимающий пост главы Министерства иностранных дел. По словам Сикорского, Польша оставляет за собой право сбивать российские ракеты над украинским воздушным пространством.

Глава МИД долго пояснял свою позицию, рассказывая о важности защиты границ страны. Якобы, даже будучи членом НАТО нужно обеспечивать безопасность границ, поскольку речь о конституционной обязанности перед народом. При этом Сикорский уверен, что в ряде случаев российские ракеты можно сбивать в рамках самообороны. Якобы, если Польша полагает, что ракета слишком близко приблизилась к границам, то должны быть предприняты все способы, позволяющие обеспечить уничтожение опасности. Сам глава МИД не уверен, что польские истребители и системы ПВО вообще будут сбивать российские ракеты, но полагает, что такое право у Польши есть. И всё же, подобные слова явно противоречат официальной позиции военного ведомства страны. Так, министр обороны дал понять, что в Варшаве не будут принимать решения о том, нужно сбивать российские ракеты или нет самостоятельно.

Судя по всему, откровения Сикорского вызвали недовольство в НАТО, о чём свидетельствует заявление заместителя генерального секретаря военного альянса Мирча Джоанэ. Чиновник признал, что у Польши есть право принимать те или иные решения, но не тогда, когда они могут поставить весь альянс в крайне неудобное и опасное положение. Мирча напомнил, что быть членом НАТО – значит принимать коллективные решения, а не делать опрометчивых заявлений. Что любопытно, комментарий был оставлен в том же посте в газете The Financial Times, опубликовавшим интервью с главой МИД Польши. Некоторые эксперты полагают, что США рано или поздно может отдать нужный приказ Польше, разрешив сбивать российские ракеты, наносящие удары по объектам на западе Украины. Вполне возможно, что подобные действия не будут иметь последствия для НАТО, поскольку ранее российские власти уже говорили о целом ряде «красных» линий, пересечение которых происходит с завидной регулярностью. Достаточно напомнить, что никто не знает, где находятся истребители F-16, а значит не исключено, что их прячут на аэродромах Румынии. Пока при помощи американских самолётов удары по территории РФ не наносились, но происходит это только потому, что нужного разрешения ВВС Украины не получали.