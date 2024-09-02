Американские журналисты встревожены, ведь уже вскоре начнётся строительство ещё одной ветки Турецкого потока

До начала 2022 года порядка 40% всего газа в Европу поступало через российские трубопроводы. При этом было полностью завершено строительство Северного потока 2, открывавшего отличные перспективы перед немецкими производителями. Северные потоки лежат на дне, расследование не ведётся, ну а Европа пытается найти крайних. В попытке снять все подозрения с США выдвигаются самые фантастические теории, а власти отельных стран и вовсе уверяют, что раскрыть дело невозможно. В настоящее время функционирует одна ветка украинской ГТС, но с 1 января газ по этому трубопроводу поступать перестанет. Это значит, что останется только Турецкий поток, который позволяет снабжать газом страны южной Европы. Ну а поскольку потребности Европы в дешёвых энергоносителях велики как никогда, то власти Турции планируют извлечь из происходящего выгоду.

Как стало известно, вскоре начнётся строительство нового трубопровода, получившего неофициальное название «Турецкий поток-2». По словам министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара, проект позволит экспортировать около 7-8 миллиардов кубометров природного газа через Болгарию в Центральную Европу. Что любопытно, газ в трубах не будет считаться российским, представляя различные смеси, а в конечном итоге никто не будет знать, что вообще получают потребители в Европе. Точную комбинацию смесей турецкие власти не разглашают, но авторы Politico узнали, что доля российского газа окажется не меньше 40%. На самом деле американские журналисты полагают, что реальная доля российского газа в смеси окажется даже выше, указывая на планы «Газпрома» и турецкой компании BOTAS создать газовый хаба в Турции. Расширение мощностей существующего газопровода TurkStream добавит к уже существующим 3.6 миллиарда кубометров ещё 4 миллиарда кубометров газа, который через Турцию будет поступать в Европу под новым брендом. Судя по всему, потребители в Европе не против, тогда как ястребы Вашингтона сильно раздосадованы. Европейские лидеры уже согласовали санкции против российских энергоносителей и намерены затруднить Москве продавать СПГ на европейском рынке.

Согласно официальным данным, доля СПГ из РФ на европейском рынке достигла 15%, что даже выше, чем поставляют США, ну а это наносит мощный удар по амбициям некоторых политиков. Германия уже отказалась от закупок российских энергоносителей и требует от соседей аналогичных действий. Власти многих стран предпочитают помалкивать, используя оставшиеся возможности для экономии, но времени и места для манёвра остаётся всё меньше. Авторы Politico крайне недовольны сложившимся положением вещей и указывают на то, что в 2024 году Европа заплатит России за газ в 2 раза больше, чем потратит средств на помощь Украине. Более разумные эксперты разводят руками и не понимают, почему вообще ЕС должен что-то давать Киеву, тогда как поставки энергоносителей крайне важны для генерации электричества и производства по всей Европе.

Американские журналисты пишут, что новый газопровод через Турцию представляет собой серьёзный вызов для энергетической безопасности Европы. Он не только продлевает сроки использования российского газа, но и затрудняет реализацию проектов по альтернативной добыче и импорту газа, ставя под угрозу стратегию диверсификации энергоресурсов ЕС. Авторы Politico называют такое решение неверным и указывают на тот факт, что Старый свет продолжит оставаться зависимым от поставок из РФ. В данном случае проблема лишь в том, что понятие энергетическая безопасность Европы подаётся под довольно странным соусом. Неясно, как газ из США позволит ЕС обрести энергетическую безопасность, если сам СПГ намного дороже трубного газа из РФ. В теории об энергетической безопасности можно было бы говорить только в том случае, если бы наблюдалась реальная диверсификация поставок, но добывающие ресурсы ЕС ограничены, а другие страны не могут выйти на рынок Европы со значительными объёмами. В итоге действия Брюсселя ставят Старый свет в зависимость от США, делая доступ к энергоресурсам более сложным и дорогим.