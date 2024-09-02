Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Инвесторы вынуждают Intel заморозить строительство мегафабрики Altera в ФРГ стоимостью $30 млдр
Под угрозой остановки и строительство аналогичных заводов в США

На прошлой неделе сообщалось, что Intel находится под сильным давлением инвесторов. Реализовать намеченные планы по выходу из кризиса так и не удалось, а в результате уже несколько кварталов подряд вместо прибыли наблюдаются громадные убытки. Пожалуй, одним из самых критических ударов стал сбой в процессорах последних поколений. Флагманы могли сгореть без видимых причин, что вызвало недовольство среди экспертного сообщества и рядовых пользователей. Как выяснилось, руководство Intel не способно брать на себя ответственность за допущенные ошибки, пытаясь обвинять в проблеме производителей материнских плат и энтузиастов. В какой-то момент представителям американской компании всё равно пришлось признать очевидное, ну а спустя несколько месяцев вышел патч, исправляющий все неполадки в серии Raptor Lake. По данным независимых экспертов, ошибка действительно канула в Лету, но всё идёт к тому, что падение американского чипмейкера уже не остановить. 

По данным Bloomberg, инвесторы принуждают Intel избавиться от части активов, а особенно проблемным считается бизнес по производству процессоров. Предлагается оставить в активе только разработку, уволив большую часть менеджеров, содержать которых во время кризиса не рентабельно. Ходят слухи, что софтверную часть могут даже объединить с более крупной компанией, а журналисты указывают на AMD и NVIDIA. Эксперты признают такие предположения невозможными, поскольку сделку не одобрит антимонопольное законодательство США. Даже теоретическая возможность поглощения Intel у фанатов тётушки Су вызывает улыбку на лице, ну а сегодня в прессу попали ещё более тревожные новости. Сообщается, что в рамках следующего совещания совета директоров будет принято решение заморозить строительство гигантской фабрики в Германии. Речь об Altera, инвестиции в которую должны были составить 30 миллиардов долларов. Инвесторы давят на руководство американской компании, вынуждая принимать непопулярные меры, ну а причина заключается в необходимости выйти на безубыточность. Постоянные заимствования и сжигание активов не устраивает состоятельных владельцев ценных бумаг Intel, многие из которых готовы разорвать на части одну из ключевых системообразующих компаний по разработке и производству чипов на планете. 

По мнению экспертов, реализовать задуманное будет крайне сложно. Причина в договорённостях с правительством ФРГ, а также огромных инвестициях со стороны американских властей. В результате прийти к единому мнению будет не так просто, ну а инвесторы настаивают на значительном сокращении расходов в 2025 году. Источники сообщают, что разработкой единой стратегии развития занимаются эксперты Morgan Stanley, в задачи которых входит создание такого плана, который устроит все заинтересованные стороны. Например, строительство завода Altera может быть заморожено на какое-то время, тогда как развёртывание новых мощностей в США продолжится. Напомним, в последние годы Intel инвестировала в покупку самых высокотехнологичных литографов ASML несколько миллиардов долларов. Всё оборудование последнего поколения было выкуплено на несколько лет вперёд, что создало дефицит, а в итоге даже тайванская TSMC вынуждена стоять в очереди. Такой шаг должен был обеспечить Intel технологическое превосходство, поскольку литографы позволяют выпускать самые передовые чипы на планете. Пока план руководства компании под большим вопросом, так как денег на строительство заводов всё меньше, а недавние массовые увольнения лишь отчасти улучшили бедственное положение американской компании.

С начала года акции Intel просели более чем на 50%, но за последнюю неделю продемонстрировали неплохую динамику. Ещё недавно капитализация компании ушла меньше 85 миллиардов долларов, ну а сегодня достигла 94 миллиарда. Эксперты полагают, что важно выйти за пределы 100 миллиардов. Это станет позитивным сигналом для рынка, доказывающим возрастающее доверие со стороны инвесторов. Возможно, распродавать активы не придётся, ну а более понятное решение станет известно совсем скоро. 

#intel #altera
+
Написать комментарий (0)
Intel заявила, что процессоры Lunar Lake и Arrow Lake будут работать стабильно
Компания Intel ищет способы выйти из сложного финансового положения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wildberries и Ozon стремительно превращаются в медиа-площадки для эффективной рекламы — аналитиков это радует
+
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
67
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
9
В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
+
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
3
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
+
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
Представлен защищенный смартфон Unihertz Tank 3S с аккумулятором на 15600 мА*ч
+
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
Детали ColorOS 15 и список поддерживаемых устройств от Oppo и OnePlus
+
За две недели Samsung продала по всему миру менее 300000 Galaxy Z Fold 6
1
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
6
До конца года Samsung выпустит флагманские смартфоны, планшеты и конкурента Vision Pro
+
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
1
В CD Projekt подтвердили намерение выпустить больше аниме по вселенной Cyberpunk 2077
+

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
5
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
12
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
13
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
5
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
20
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2

Сейчас обсуждают

nonses84
11:39
Быстро и качественно, но с окислением немного... Главное маркетинг
Услуги Intel по упаковке чипов пользуются высоким спросом
Мечта Шеншебека
11:34
Оно шутить не умеет, только врать. Кстати сколько у тебя минусов, столько у него аккаунтов засветилось.
Ковальчук: Запад проводит опыты с биооружием в психиатрических больницах Украины и Грузии
Мечта Шеншебека
11:30
Жертва этих опытов подо мной. Ивашка Рассомашка открой секрет какие опыты на тебе немецкий псих иатр ставил?
Ковальчук: Запад проводит опыты с биооружием в психиатрических больницах Украины и Грузии
Иван Рассомахин
11:29
Не видел
WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область стало первым случаем нападения на ядерную державу
si-cat
11:25
А каким макаром Зона может угрожать России - даже с учётом СВО ???
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
AleksK
11:23
Ты не видел за окошком своего ципсошного офиса взрывов?
WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область стало первым случаем нападения на ядерную державу
AleksK
11:21
В куееве уже скончались несколько человек от нильской лихорадки которая вот совпадение переносится укусами комаров. Так что кастрюля ципсошная это не шутки.
Ковальчук: Запад проводит опыты с биооружием в психиатрических больницах Украины и Грузии
l33t_h4x00r
11:18
Например в Сталкер Зов Припяти было печально играть в плане графики, на открытой местности особо, тк из-за больших карт снизили детализацию. Когда поставил моды Atmosfear и AbsoluteNature игра преоб...
У STALKER 2 при выходе не будет аппаратного RTХ, кроссплатформенных модов и мультиплеера
l33t_h4x00r
11:14
Это только наивные думают, что все равны в Европе. Есть Европа "разных скоростей" , что можно сделать на Украине , будь она членом НАТО , нельзя сделать в Финляндии или Швеции...
Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие НАТО
si-cat
11:12
"..Откровенно плохое выступление Макса Фестаппена я не могу объяснить. И этот момент не нравится: раз - и уже не кажешься лидером чемпионата..." https://rsport.ria.ru/20240901/ferstappen-1969845276.ht...
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем