Под угрозой остановки и строительство аналогичных заводов в США

На прошлой неделе сообщалось, что Intel находится под сильным давлением инвесторов. Реализовать намеченные планы по выходу из кризиса так и не удалось, а в результате уже несколько кварталов подряд вместо прибыли наблюдаются громадные убытки. Пожалуй, одним из самых критических ударов стал сбой в процессорах последних поколений. Флагманы могли сгореть без видимых причин, что вызвало недовольство среди экспертного сообщества и рядовых пользователей. Как выяснилось, руководство Intel не способно брать на себя ответственность за допущенные ошибки, пытаясь обвинять в проблеме производителей материнских плат и энтузиастов. В какой-то момент представителям американской компании всё равно пришлось признать очевидное, ну а спустя несколько месяцев вышел патч, исправляющий все неполадки в серии Raptor Lake. По данным независимых экспертов, ошибка действительно канула в Лету, но всё идёт к тому, что падение американского чипмейкера уже не остановить.

По данным Bloomberg, инвесторы принуждают Intel избавиться от части активов, а особенно проблемным считается бизнес по производству процессоров. Предлагается оставить в активе только разработку, уволив большую часть менеджеров, содержать которых во время кризиса не рентабельно. Ходят слухи, что софтверную часть могут даже объединить с более крупной компанией, а журналисты указывают на AMD и NVIDIA. Эксперты признают такие предположения невозможными, поскольку сделку не одобрит антимонопольное законодательство США. Даже теоретическая возможность поглощения Intel у фанатов тётушки Су вызывает улыбку на лице, ну а сегодня в прессу попали ещё более тревожные новости. Сообщается, что в рамках следующего совещания совета директоров будет принято решение заморозить строительство гигантской фабрики в Германии. Речь об Altera, инвестиции в которую должны были составить 30 миллиардов долларов. Инвесторы давят на руководство американской компании, вынуждая принимать непопулярные меры, ну а причина заключается в необходимости выйти на безубыточность. Постоянные заимствования и сжигание активов не устраивает состоятельных владельцев ценных бумаг Intel, многие из которых готовы разорвать на части одну из ключевых системообразующих компаний по разработке и производству чипов на планете.

По мнению экспертов, реализовать задуманное будет крайне сложно. Причина в договорённостях с правительством ФРГ, а также огромных инвестициях со стороны американских властей. В результате прийти к единому мнению будет не так просто, ну а инвесторы настаивают на значительном сокращении расходов в 2025 году. Источники сообщают, что разработкой единой стратегии развития занимаются эксперты Morgan Stanley, в задачи которых входит создание такого плана, который устроит все заинтересованные стороны. Например, строительство завода Altera может быть заморожено на какое-то время, тогда как развёртывание новых мощностей в США продолжится. Напомним, в последние годы Intel инвестировала в покупку самых высокотехнологичных литографов ASML несколько миллиардов долларов. Всё оборудование последнего поколения было выкуплено на несколько лет вперёд, что создало дефицит, а в итоге даже тайванская TSMC вынуждена стоять в очереди. Такой шаг должен был обеспечить Intel технологическое превосходство, поскольку литографы позволяют выпускать самые передовые чипы на планете. Пока план руководства компании под большим вопросом, так как денег на строительство заводов всё меньше, а недавние массовые увольнения лишь отчасти улучшили бедственное положение американской компании.

С начала года акции Intel просели более чем на 50%, но за последнюю неделю продемонстрировали неплохую динамику. Ещё недавно капитализация компании ушла меньше 85 миллиардов долларов, ну а сегодня достигла 94 миллиарда. Эксперты полагают, что важно выйти за пределы 100 миллиардов. Это станет позитивным сигналом для рынка, доказывающим возрастающее доверие со стороны инвесторов. Возможно, распродавать активы не придётся, ну а более понятное решение станет известно совсем скоро.