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Bublik1
Илон Маск выиграл иск по делу о манипуляции Dogecoin и уже намекнул на возвращение токена в Tesla
Не исключено, что уже совсем скоро купить электрокар можно будет за Dogecoin

Когда сегодня эксперты называют причины стремительного подорожания криптовалют в 2021 году, то упускают из виду один важный момент: всё началось с Илона Маска. Миллиардер купил Bitcoin на 1.5 миллиарда долларов, что подтолкнуло рынок вверх и привлекло к активу внимание инвесторов со всего мира. Но особенно решение основателя Tesla повлияло на армии фанатов, которые считают Илона своим кумиром и готовы доверять всем его советам. С тех пор курс цифрового золота не раз опускался, но даже сегодня Маск может фиксировать прибыль, поскольку все монеты были куплены по средней цене в 38 тысяч долларов за 1 ВТС. Похоже, покупка большого количества Bitcoin была одобрена ключевыми инвесторами Tesla, а вот дальнейшие заигрывания с рынком могли обойтись Илону дорого. Напомним, в какой-то момент миллиардер привлёк внимание общественности к мемным криптовалютам, выбрав в качестве своего любимчика Dogecoin. Собачий токен стремительно подорожал, ну а в итоге Маск даже решил принимать монеты в качестве оплаты за электрокары. 

Как выяснилось, инвесторы и совет директоров компании были против подобных действий, но в ближайшее время всё может круто измениться. Напомним, в прошлом году против основателя компании был подан иск, в рамках которого Илону приписывались намеренные манипуляции рынком. Утверждалось, что миллиардер тайно купил большое количество монет, а после реализовал их с большой прибылью. Дошло до того, что логотип Twitter был даже изменён на Dogecoin, ну а десятки и даже сотни тысяч людей по всей планете активно инвестировали в мемный токен, поддаваясь влиянию со стороны Маска. Сам Илон не раз появлялся на телевидении в странных образах, рассказывая об уникальности Dogecoin и планах сделать его мировой валютой и даже использовать для торговли в первой колонии на Марсе. Всё это вызвало у инвесторов негодование, а в итоге главе компании запретили вести такую странную рекламу. Дело дошло до суда, но на этот раз миллиардер снова вышел сухим из воды. Окружной судья поставил точку в этом деле несколько дней назад, заявив о том, что не видит ничего предосудительного в действиях Маска.

С момента постановления прошло всего несколько дней, но Илон уже отметился комментарием в своей социальной сети, намекая на желание вернуть Dogecoin в экосистему Tesla. Можно предположить, что мемный токен снова будет приниматься в качестве оплаты за автомобили, но пока точных данных на этот счёт нет. Главу компании удерживала от такого решения только юридическая неопределённость, но сегодня все противники ушли в сторону, оставив перед Маском широкое поле для деятельности. Каким будет следующий шаг миллиардера, остаётся только догадываться. Стоит вспомнить, что во время своего визита в Германию в марте текущего года, он обещал начать продавать электрокары за Dogecoin, но не стал говорить, когда такая возможность появится. Добавим, что мемный токен пока никак не отреагировал на победу Илона и его последний пост. За неделю курс Dogecoin ушёл вниз на 10%. Эксперты отмечают, что в последнее время мемный токен не демонстрирует признаков роста и сильно зависит от перепадов Bitcoin. Но даже когда первая криптовалюта дорожает, собачья монета остаётся на дне, лишь немногим прибавляя в цене. Возможно, появление рекламы со стороны Илона вернёт Dogecoin в строй, снова сделав мемный токен привлекательным для инвесторов. 

#tesla #илон маск #криптовалюты #dogecoin
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