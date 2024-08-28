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В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось

Причина подорожания кроется в усложнении логистических каналов по вине банков ОАЭ и Китая
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В теории американские санкции должны были привести к острому дефициту электроники и компьютерной техники ещё в 2022 году, но благодаря налаженным схемам поставок российские прилавки продолжают предлагать не только продукцию от никому не известных китайских компаний, но и брендов с мировым именем. Параллельный импорт работает исправно, но проблемы никуда не ушли, а вторичные санкции приводят к самым неожиданным последствиям. Ранее сообщалось о том, что китайские банки начали приостанавливать платежи от российских импортёров. Причина в угрозах со стороны США, а в результате поставки длятся месяцами. Иногда деньги и вовсе возвращаются отправителю, а эксперты полагают, что всё это только начало.

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Как стало известно, с начала августа проблемы наметились с проведением средств через банки Объединённых Арабских Эмиратов. Долгое время логистическая цепочка работала следующим образом: российский импортёр заказывал товары в Китае, но проводил средства через банки ОАЭ. Процентная ставка там равнялась 1-3%, что позволяло сократить срок поставки до минимума. Товар напрямую поступал из Китая, но уже несколько недель банки ОАЭ отказываются принимать средства, если товар физически не находится в этой стране. Считается, что отчасти проблема может быть связана с китайскими поставщиками, которые требуют от банков ОАЭ полную информацию о дальнейшей судьбе оплаченной электроники. 

Предполагается, что подобные решения приведут к значительному осложнению логистических цепочек. Похоже, российским импортёрам придётся вначале завозить товар в ОАЭ, а уже после перевозить его в РФ. Это приведёт к подорожанию всей электроники и компьютерной техники, а эксперты ожидают неприятных сюрпризов к концу 2024 года. Ожидается, что цены уйдут вверх на 8-10%, ну а это значит, что сегодня лучшее время для покупки компьютерных комплектующих. Давайте изучим несколько предложений, которые стоят недорого, позволяя получить отличную производительность в игровых сценариях. Первым делом обратим внимание на видеокарту Radeon RX 7700 XT. Внутри скрывается скоростной графический чип, обеспечивающий стабильный фрамрейт даже в разрешении 2К. 12 Гб памяти обеспечат достаточный для всех поставленных задач потенциал, ну а цена позволяет купить такую видеокарту широкому кругу геймеров. Это одна из самых доступных видеокарт для разрешения 2К, которая обладает высокой производительностью и стоит около 50 тысяч рублей. 

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За 65 тысяч в наличии Radeon RX 7800 XT, которая тянет все игры в 2К, а также подходит для запуска требовательных новинок в 4К. Рассчитывать на максимальные настройки графики было бы слишком наивно, но стабильные 60 кадров в секунду на средневысоких вам гарантированы. Radeon RX 7800 XT может предложить целых 16 Гб памяти и останется актуальной очень долго. Инсайдеры уверяют, что новое поколение настольной графики появится в продаже не раньше 2025 года, а значит сидеть в ожидании чуда не стоит. Остановить вас от покупки Radeon RX 7800 XT может только цена, но дешевле получить доступ к 4К никак не получится. 

Ну и за 84 тысяч в наличии Radeon RX 7900 XT. Это настоящий игровой монстр, которому может покориться даже самая требовательная игра в разрешении 4К. 20 Гб памяти хватает с избытком, ну а это не самая дорогая и мощная видеокарта. На самом деле даже такой производительности достаточно, ну а Radeon RX 7900 XT славится отличным потенциалом. Она легко справляется с трассировкой лучей и стоит намного дороже аналогов NVIDIA текущего поколения. Если учитывать, что видеокарты подорожают на 10%, то уже к началу 2025 Radeon RX 7900 XT будет продаваться не дешевле 100 000 рублей. 

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Ну а поскольку без процессора собрать компьютер невозможно, то давайте изучим несколько наиболее интересных продуктов AMD. Геймерам точно понравится Ryzen 7 7700, обладающий отличными скоростными показателями и способным раскрыть потенциал даже самой дорогой видеокарты. При этом Ryzen 7 7700 ещё и не слишком требовательный, поскольку имеет TDP на уровне 65 Вт. Под такой камень вы можете купить недорогую материнскую плату, но большего и не потребуется. 

Огромным потенциалом обладает и Ryzen 7 7800X3D. Это один из самых быстрых игровых процессоров текущего поколения, скоростные характеристики которого превышают возможности самых дорогих видеокарт. Это значит, что камень справится даже со флагманами следующего поколения, но стоит до 40 тысяч рублей. Главный минус Ryzen 7 7800X3D заключается в отсутствие разгонного потенциала. К счастью, процессор хорошо себя показывает из коробки, а значит позволит сэкономить на системе охлаждения и материнской плате. После подорожания комплекта из Ryzen 7 7800X3D и материнской платы зимой вам придётся доплатить не меньше 10 тысяч рублей, ну а сегодня эту сумму можно перенаправить на видеокарту. 

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Завершим наш материал на твердотельном накопителе Samsung 980 PRO. Это не самый быстрый SSD на рынке, но точно один из наиболее надёжных экземпляров. За время использования можно перезаписать 1200 Тб, ну а это намного больше, чем вы скачаете из интернета за несколько десятилетий. Скорость чтения достигает 7000 МБ/с, что является одним из самых высоких показателей в своём классе, а вот записывать информацию удастся только на скорости 5000 Мб/с. На самом деле такие показатели хорошо заметны только в синтетических тестах, ну а сегодня вы можете купить скоростной твердотельный накопитель Samsung всего за 19 тысяч рублей. Ёмкость достигает 2 Тб, что обязательно понравится любителям компьютерных игр. Не секрет, что в последние годы некоторые тайтлы способны занять больше 100 Гб, ну а 2 Тб позволят не думать о заполнении накопителя как минимум несколько лет. Есть и другие комплектующие, которые сильно подорожают, но к данной теме мы вернёмся в одном из следующих материалов. Эксперты констатируют, что сделать мы с вами ничего не можем, а последствия санкций будут ощущаться всё более остро. Придётся использовать более сложные логистические цепочки, а цены обязательно пойдут вверх. Ну а когда всё это закончится, не знает никто, а значит придётся терпеть, находя наиболее выгодные предложения со скидками. 

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