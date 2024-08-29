Если вы только недавно купили автомобиль, то так или иначе сталкиваетесь с выбором места заправки. В любом крупном городе есть несколько сетей, предлагающих топливо всех возможных типов по самым различным ценам. Существуют так называемые бюджетные заправки, где литр бензина можно купить со значительной выгодой. Такие места пользуются особым спросом среди таксистов и любителей экономии. Некоторые владельцы машин проделывают довольно длительный путь через весь город, но всё равно уверяют, что поездка оказывается выгодной за счёт разницы в стоимости топлива. Большая часть автолюбителей заправляется на расположенной по близости заправке, ну а многие делают этого тогда, когда в баке осталось совсем мало бензина. Некоторые ориентируются на бренд и производителя, тогда как другим просто нравится съесть вкусный бургер или выпить чашечку кофе в приятной обстановке. Какой бы вариант вы не выбрали, качество топлива будет примерно равным, о чём свидетельствуют отчёты проверочных органов. Без неприятных инцидентов не обходится, но чаще всего топливо почти не отличается по качеству.

реклама





И вот здесь в дело вступают опытные автолюбители. Многие имеют сформировавшиеся предпочтения и уверены, что способны определить качество по цвету и запаху. Эти ребята особое внимание уделяют выбору заправки и долго возмущаются, что вдруг топливо из колонки стало другого цвета или консистенции. По мнению экспертов, визуально определить качество бензина невозможно. В теории, если знать технологию производства того или иного вида топлива, то цвет и консистенция может дать намёк на содержание в бензине тех или иных компонентов, но рядовые автолюбители такими знаниями не владеют. Именно поэтому эксперты не советуют нюхать и тем более пробовать топливо на вкус. Процесс производства сложен, а при желании можно добиться самой различной консистенции и цветовых оттенков. Даже условия хранения не говорят о качестве бензина, поэтому чаще всего опытные водители просто хотят верить в свою правоту. Определить пригодность и качество топлива можно только при помощи специального оборудования, делающего химический анализ субстанции, выявляя наличие ключевых компонентов и дешёвых примесей.

По словам экспертов, если вы не хотите стать жертвой не самого качественного топлива, то старайтесь пореже менять заправочные станции. Как правило, в пределах одной страны крупные сети представлены повсеместно, что позволяет даже в дороге получать качественное топливо. Не всегда самый дорогой бензин подходит именно вам. Например, если производитель автомобиля советует заливать в бак бензин не ниже А95, то брать А98 нет никакого смысла. Такое топливо не сделает ваш автомобиль быстрее и никак не улучшит другие ходовые качества. Расход окажется точно таким же, ну а в результате вы потратите лишние деньги. А вот покупать А95, если производитель требует не ниже А98 – это неверное решение. Расхождения в качестве приведут к более быстрому выходу из строя компонентов двигателя, а значит ремонтировать машину придётся чаще. Известно, что очень часто данной проблемой страдают китайские автомобили, а значит нужно внимательно читать технические спецификации. Во время путешествий можно изучать тематические форумы, где отзывы оставляют обычные автолюбители. В этом случае можно сделать выводы, не прибегая к экспериментам, хотя на все крупных заправках топливо мало чем отличается друг от друга по качеству.

Ну и экономить нужно разумно. Например, если вам предлагают выгодно заправиться, но вместо привычной автоматической колонки стоит сомнительная цистерна с бензином, то самое время насторожиться. Неясно, откуда взялось топливо, не говоря уже о том, что сама цистерна могла содержать ржавчину и другие примеси. Посторонние объекты не понравятся вашему двигателю, сокращая его ресурс без видимых причин. Не стоит также бросаться на бензин, который стоит ощутимо дешевле аналогов. Такое топливо может оказаться низкого качества, а в целом стоит доверять только проверенным брендам. Топливо низкого качества тут же станет заметно, поскольку автомобиль потеряет в мощности. Повысится расход, ну а эксперты советуют просить сертификат качества, если у вас остаются сомнения. Никто не запрещает вам понюхать бензин, но доверять стоит проверенным источникам.